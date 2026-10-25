Nông thôn Việt Nam 2026: Chuyển đổi, thích ứng, phát triển bền vững

Phát biểu buổi tọa đàm GS TS Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh. Nông thôn Việt Nam đang chuyển đổi và đưa ra những thách thức mới đồng thời đề xuất những cách ứng phó biện pháp cụ thể để chuyển đổi có tính chất lâu dài.

GS TS Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Theo GS TS Hoàng Anh Tuấn phát triển nông thôn Việt Nam cần phối hợp hài hòa phát triển kinh tế đi đôi với ổn định xã hội, phát triển nền nông nghiệp xanh bảo vệ sinh thái kết nối với công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhằm nâng cao đời sống Nhân dân. Cùng đó hiện đại hóa phải đi liền với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường. Tận dụng những cơ hội động lực phát triển như tri thức, công nghệ, chuyển đổi số, liên kết kinh tế doanh nghiệp với các hộ gia đình để phát triển mang tính đột phá và bền vững.

GS TS Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,đề cập những vấn đề cốt lõi ở nông thôn Việt Nam.

Nhằm hướng tới hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển GS, TS Nguyễn Tuấn Anh, cho rằng hiện nay nông thôn Việt Nam có bước chuyển đổi to lớn, đặc biệt từ quá trình chuyển đổi sáp nhập đơn vị hành chính. Trong đó việc chuyển đổi đồng bộ từ hạ tầng đến kinh tế chú trọng cuộc sống sinh kế. Quá trình đó thúc đẩy một nông thôn xã hội hiện đại, phát triển đời sống cơ hội việc làm, nâng cao dân trí, văn hóa an sinh xã hội, giáo dục học tập con em của người dân.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đại biểu tham luận thực trạng và hướng đi giải pháp phát triển nông thôn Việt Nam, những vấn đề sinh kế người dân nông thôn, thúc đẩy nông nghiệp xanh hiện đại, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa trong quá trình đô thị hóa.

Các nhà khoa học trực tiếp tham luận những vấn đề nêu trong báo cáo.

Tại phần tham luận nhận được nhiều trao đổi đóng góp trực tiếp giữa các nhà khoa học, cơ quan đại diện, nhóm tác giả. Theo Thiếu Tướng. GS TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ghi nhận đóng góp của “Báo cáo quốc gia nông thôn Việt Nam 2026 chuyển đổi, thích ứng, phát triển bền vững” đã tiếp cận nông thôn Việt Nam một cách đa chiều, là không gian lưu giữ giá trị thiết yếu lâu dài, định hướng nhanh phù hợp mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó cũng cần tiếp tục làm rõ nhận thức toàn diện về khía cạnh nông nghiệp, đi sâu hơn nông nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong đó đảm bảo an ninh lương thực là quan trọng. Thiếu Tướng. GS TS Nguyễn Văn Tài nhận định “Báo cáo Quốc Gia Việt Nam 2026” là nỗ lực góc nhìn khoa học gợi mở phát triển nông thôn Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh bền vững.

Các nhà khoa học trực tiếp tham luận những vấn đề nêu trong báo cáo.

Ba nội dung cốt lõi của báo cáo “chuyển đổi, thích ứng, phát triển bền vững” có mối liên hệ mật thiết chặt chẽ không tách rời, người dân nông thôn trở thành trung tâm, vừa là chủ thể trực tiếp trải nghiệm trong quá trình phát triển.

Cuối tọa đàm nhóm tác giả các nhà nghiên cứu ghi nhận những đóng góp ý kiến từ các bên, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu, xét thực tiễn, để có những công trình nghiên cứu tốt hơn nữa trong tương lai.