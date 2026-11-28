Sáng 28/11, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thạnh tổ chức lễ khánh thành cầu Lung Lá.

Cầu bằng bê tông, dài 28 m, rộng 2 m. Kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, do Đoàn thiện nguyện Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Lung Lá, ấp Giồng Bốm.

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Nguyễn Quốc Toàn trao bảng ghi nhận đóng góp của nhà tài trợ cho

công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, Đoàn thiện nguyện Tâm Đức trao 60 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật; tặngđèn năng lượng mặt trời và cờ Tổ quốc cho ấp Giồng Bốm.

Công trình cầu cùng những phần quà thiết thực thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và chăm lo đời sống người dân địa phương./.