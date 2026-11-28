Nông thôn Phong Thạnh thêm cây cầu mới
Cầu Lung Lá tại ấp Giồng Bốm, xã Phong Thạnh vừa được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân và học sinh đi lại, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn.
Sáng 28/11, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thạnh tổ chức lễ khánh thành cầu Lung Lá.
Cầu bằng bê tông, dài 28 m, rộng 2 m. Kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, do Đoàn thiện nguyện Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ.
công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Dịp này, Đoàn thiện nguyện Tâm Đức trao 60 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật; tặngđèn năng lượng mặt trời và cờ Tổ quốc cho ấp Giồng Bốm.
Công trình cầu cùng những phần quà thiết thực thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và chăm lo đời sống người dân địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nong-thon-phong-thanh-them-cay-cau-moi-a134786.html