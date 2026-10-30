Nông thôn mới “Thắp sáng” bản vùng cao

Tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Đầu tháng 11, trở lại Bản Lùng, chúng tôi nhận thấy nhiều đổi thay rõ nét. Tuyến đường được bê tông rộng rãi, những ngôi nhà khang trang, vững chãi, dọc hai bên đường nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc. Đó là minh chứng cho sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân nơi đây. Các tuyến đường, ngõ xóm dọn dẹp sạch sẽ, cắm biển “đoạn đường tự quản”; phong trào “nhà sạch, vườn đẹp” lan tỏa khắp bản, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên tích cực trồng hoa, cây xanh.

Bản Lùng khởi sắc nhờ nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng.

Theo đồng chí Lù A Dờ - Bí thư Chi bộ Bản Lùng, những thay đổi này là nhờ chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự vận động của cán bộ xã trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với tinh thần “Nhà nước với Nhân dân cùng làm”, cán bộ xuống từng nhà tuyên truyền, giải thích từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; vận động đảng viên, già làng gương mẫu đi đầu trong hiến đất làm đường, di chuyển chuồng trại ra xa nhà. Nếu trước đây, nhiều hộ còn tư tưởng trông chờ vào Nhà nước, nay người dân chủ động bàn bạc, đóng góp và chung tay thực hiện từng hạng mục nhỏ trong chương trình nông thôn mới.

Nét nổi bật ở Bản Lùng là phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” được duy trì đều đặn. Sáng thứ Bảy hàng tuần, bà con cùng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ ven đường, thu gom rác thải.

Người dân thôn Bản Lùng tích cực tham gia phong trào "Ngày thứ Bảy xanh”.

Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, bản đã vận động Nhân dân đóng góp 2.300 ngày công làm đường trục bản, nhà văn hóa, đường ngõ bản; huy động 300 ngày công làm 800 m bậc thang quanh bản và 6 chòi ngắm cảnh. Huy động Nhân dân đóng góp 60 triệu đồng làm 3 km đường điện chiếu sáng nông thôn. Xây dựng 65 cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Đến nay, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ dân chăn nuôi gia súc có chuồng trại.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả.

Chị Hoàng Thị Miến ở Bản Lùng phấn khởi nói: “Trước kia, nhà nào cũng nghèo, đường đất mùa mưa trơn trượt, xe máy không vào được, trẻ con đi học phải đi bộ, người già đau ốm muốn xuống trạm y tế xã rất khó. Từ năm 2011, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con ai cũng hăng hái tham gia góp công làm đường. Đường đã thông, điện sáng về từng ngõ, ai cũng có thêm động lực làm ăn”.

Địa phương huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giúp bà con phát triển kinh tế bền vững.

Sự chuyển mình của Bản Lùng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Những tuyến đường hoa, hàng rào đá, nếp sống sạch đẹp hôm nay là nền tảng để Bản Lùng vững bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, giữ gìn bản sắc và vun đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Bản Lùng đã trở thành điển hình trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, lưu giữ giá trị văn hóa độc đáo của người Mông. Năm 2025, Bản Lùng được công nhận là bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước phát triển quan trọng, khẳng định hướng đi đúng đắn trong xây dựng mô hình du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bản Lùng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, lưu giữ giá trị văn hóa độc đáo của người Mông.

Để thu hút khách du lịch, bà con tích cực trang trí cảnh quan từ cổng bản, cổng nhà mang đậm dấu ấn văn hoá của người Mông. Ngoài trồng các loại hoa, nhiều hộ còn tích cực trồng địa lan, vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho bản, vừa tăng thu nhập, nhất là vào dịp lễ, Tết, khi địa lan có giá trị kinh tế cao.

Cùng với đó, bản vận động bà con mạnh dạn đầu tư homestay, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm văn hoá dân tộc. Đặc biệt, bản xây dựng Nhà trưng bày sản phẩm và giao Tổ hợp tác du lịch cộng đồng bản quản lý. Hiện tổ hợp tác có 7 thành viên thay phiên trực, bán sản phẩm nông sản của địa phương như mật ong, chè rừng, cho thuê trang phục truyền thống của dân tộc Mông.

Hàng năm bản duy trì lễ hội “Hương sắc bản Mông” với các hoạt động đặc sắc thi giã bánh dày, thổi khèn, múa hát. Nhờ vậy, mỗi năm, bản đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm.

Năm 2025, Bản Lùng được công nhận Bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Anh Phạm Văn Quý, du khách đến từ xã Mậu A cho biết: “Lần đầu tiên đến Bản Lùng, tôi rất thích khí hậu ở đây, bà con nhiệt tình, thân thiện. Đặc biệt, các homestay được trang trí theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, các hoạ tiết mang đậm nét đẹp của người dân tộc Mông. Tôi mong có dịp dẫn bạn bè, người thân đến Bản Lùng để cảm nhận được hết vẻ đẹp, tình người cũng như các món ăn của bà con nơi đây".

Bên cạnh phát triển du lịch cộng đồng, bản còn đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ và phát triển mô hình trồng cây ăn quả ôn đới. Nhờ vậy, cuộc sống bà con ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 12%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng khẳng định: "Bản Lùng là điểm sáng của xã trong việc huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề giúp bà con phát triển kinh tế bền vững".

Bản Lùng là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Phong Dụ Thượng.

Từ một bản nghèo, Bản Lùng đã vươn lên thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Phong Dụ Thượng. Thành công ấy là kết tinh của ý Đảng lòng dân, của sự đồng thuận, sáng tạo và khát vọng vươn lên nơi vùng cao Lào Cai.