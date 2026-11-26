Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực Đưng K'Nớ, xã Đam Rông 4

Từ hoàn thiện hạ tầng đến nâng chất lượng phát triển

Trong nhiều năm qua, xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những thay đổi rõ nét ở các vùng quê Lâm Đồng. Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư, diện mạo nhiều khu dân cư ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, nông thôn mới không thể chỉ được đánh giá qua những công trình hạ tầng hay số lượng tiêu chí đạt chuẩn, mà phải hướng đến chất lượng sống và khả năng phát triển lâu dài.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được điều chỉnh theo hướng toàn diện hơn, đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 29/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, ngày 9/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 25/7/2026.

Xã Đam Rông 4 quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn

Bộ tiêu chí mới gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, áp dụng theo 3 nhóm xã, bao quát các lĩnh vực từ quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn đến giáo dục, y tế, giảm nghèo, chuyển đổi số, môi trường, hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, thay vì 3 mức nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu như trước, giai đoạn này tập trung vào 2 hình thức: xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại.

Sự thay đổi không đơn thuần là điều chỉnh số lượng hay cách phân loại tiêu chí, mà thể hiện tư duy phát triển mới. Một địa phương không thể chỉ dựa vào kết quả đầu tư hạ tầng để khẳng định mức độ phát triển. Những công trình phải thực sự phục vụ sản xuất, sinh hoạt; kinh tế nông thôn phải tạo ra giá trị gia tăng; người dân có sinh kế ổn định và được thụ hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

Tạo nền tảng cho nông thôn bền vững

Những yêu cầu mới đặt ra không ít thách thức đối với các xã vùng xa như Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3, nơi sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế, quy mô sản xuất còn phân tán và khả năng liên kết thị trường cần tiếp tục được cải thiện.

Sản xuất lúa chất lượng cao tại các cánh đồng mẫu lớn xã Cát Tiên

Theo bộ tiêu chí mới, các địa phương phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về tăng thu nhập bình quân đầu người từ 9 - 12,5%/năm; phát triển vùng nguyên liệu tập trung có chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu về sản lượng mà còn đòi hỏi thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Mô hình nuôi lươn không bùn được nhiều hộ dân xã Cát Tiên 3 thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập

Tại xã Cát Tiên 3, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tổng diện tích gieo trồng hơn 6.116 ha, trong đó cây lâu năm chiếm hơn 3.800 ha. Địa phương duy trì đàn gia súc hơn 5.500 con, đàn gia cầm trên 53.600 con; mô hình chăn nuôi bò sữa tiếp tục được mở rộng với 97 con tại 6 hộ dân.

Ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, để nâng cao hiệu quả kinh tế và đáp ứng các tiêu chí mới, địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vận động người dân chuyển diện tích điều kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm; phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất và từng bước xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản.

Công trình hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị được đầu tư, bảo đảm nhu cầu tưới tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cát Tiên 3

Trong khi đó, tại xã Cát Tiên, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sinh kế.

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Buôn Go, lớp đào tạo nghề sản xuất, chế biến đồ mỹ nghệ thu hút người dân tham gia. Từ những thao tác đan lát ban đầu còn vụng về, người học dần thành thạo kỹ thuật lựa chọn nguyên liệu, uốn nan mây, kết sợi cói để tạo ra các sản phẩm thủ công như giỏ, rổ. Qua đó, người dân có thêm nghề phụ, tận dụng thời gian lao động nhàn rỗi để tăng thu nhập.

Người dân tại bản Buôn Go, xã Cát Tiên có thêm nghề đan lát để tăng thêm thu nhập

Bên cạnh đó, các lớp đào tạo nghề trồng và chăm sóc cây ca cao tập trung hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, sơ chế và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Theo bà Trần Thị Thế Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên, địa phương chú trọng tổ chức đào tạo nghề phù hợp nhu cầu thực tế và lợi thế sản xuất, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, tập huấn khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất.

Nông dân xã Cát Tiên tận dụng lợi thế đất đai màu mỡ, phát triển mô hình trồng rau ăn lá kết hợp rau ăn quả theo phương thức xen canh, gối vụ

Thực tế tại các xã vùng Cát Tiên cho thấy, phát triển kinh tế nông thôn không nhất thiết phải bắt đầu từ những mô hình đầu tư quy mô lớn. Việc khai thác lợi thế sẵn có, chuyển đổi cây trồng phù hợp, phát triển nghề truyền thống và nâng cao kỹ năng lao động cũng là những hướng đi thiết thực để tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương cần tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Cùng với đó, các tiêu chí về chuyển đổi số, môi trường, cảnh quan và chất lượng dịch vụ xã hội cần được triển khai đồng bộ, gắn trực tiếp với nhu cầu đời sống.