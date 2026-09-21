Nông Sơn phát triển đảng viên đạt gần 89% chỉ tiêu

Lễ kết nạp đảng viên tại trường học xã Nông Sơn. Ảnh: THU PHƯƠNG

Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng tại Nông Sơn được triển khai gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

Cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc được kiện toàn. Các chi bộ thôn, trường học, phòng, ban, đơn vị được sắp xếp, thành lập và chuyển đổi mô hình theo quy định mới.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn Đảng bộ xã kết nạp 16/18 đảng viên theo chỉ tiêu năm, đạt 88,89%. Trong các đợt 3/2, 19/5 và 2/9, Đảng bộ xã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên.

Những tháng cuối năm, Đảng bộ xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại; chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở.