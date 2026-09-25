Cà phê giảm trên hai sàn

Khép lại phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 27 USD, xuống 3.290 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 18 USD, còn 3.272 USD/tấn.

Nông sản xuất khẩu 25/9: Cà phê, hồ tiêu cùng giảm giá; rau quả vượt 7,3 tỷ USD. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,55 cent, xuống 275,35 cent/pound; hợp đồng tháng 3/2027 giảm 0,45 cent, còn 267,70 cent/pound.

Diễn biến này cho thấy áp lực nguồn cung đang tăng lên khi vụ thu hoạch tại Brazil đạt tiến độ cao và Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Tồn kho Robusta được chứng nhận trên sàn ICE cũng tăng, tạo thêm sức ép lên giá kỳ hạn.

Ở góc độ xuất khẩu, cà phê Việt Nam đang có một năm tăng mạnh về lượng nhưng giá trị không tăng tương ứng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, Việt Nam ước xuất khẩu khoảng 1,44 triệu tấn cà phê, tăng 15,4% về lượng so với cùng kỳ nhưng kim ngạch giảm 7,3%, còn khoảng 6,54 tỷ USD. Nguyên nhân chính là giá xuất khẩu bình quân giảm 19,7%.

Trước đó, trong 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu cà phê bình quân ước khoảng 4.538 USD/tấn. Xu hướng giảm giá đang khiến bài toán của ngành cà phê chuyển dần từ tăng sản lượng sang gia tăng tỷ lệ chế biến sâu, cà phê hòa tan, cà phê đặc sản và sản phẩm có giá trị cao.

Tiêu Việt Nam giảm giá chào xuất khẩu

Thị trường hồ tiêu thế giới ngày 25/9 biến động trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giảm 100 USD/tấn, xuống 5.970 USD/tấn; loại 550 g/l giảm 55 USD/tấn, còn 6.075 USD/tấn.

Tiêu đen Lampung của Indonesia cũng giảm 58 USD, xuống 6.828 USD/tấn. Ngược lại, tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 100 USD, lên 5.850 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia ASTA duy trì ở mức 9.250 USD/tấn.

Mặc dù giá chào xuất khẩu điều chỉnh trong ngắn hạn, hồ tiêu vẫn là một trong những mặt hàng nông sản có kim ngạch tăng so với năm trước. Theo Cục Thống kê, 8 tháng năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu đạt khoảng 1,25 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn cung toàn cầu được đánh giá vẫn tương đối hạn chế khi sản lượng tại một số nước sản xuất lớn chịu ảnh hưởng của thời tiết và năng suất vườn cây. Đây là yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong những tháng cuối năm.

Gạo: Phân khúc thơm giữ mặt bằng cao

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 25/9 nhìn chung ổn định nhưng có sự chênh lệch đáng kể giữa các chủng loại.

Theo dữ liệu tham chiếu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo trắng 5% tấm được chào quanh 423 - 427 USD/tấn. Gạo Jasmine ở mức 526 - 530 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm dao động 440 - 445 USD/tấn.

Ở các thị trường cạnh tranh, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào quanh 477 - 481 USD/tấn; Pakistan khoảng 419 - 423 USD/tấn và Ấn Độ khoảng 375 - 379 USD/tấn.

Số liệu 9 tháng cho thấy xuất khẩu gạo đang chịu sức ép rõ hơn so với năm 2025. Việt Nam ước xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn, giảm 6,1%; kim ngạch đạt khoảng 3,11 tỷ USD, giảm 10,9%. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 485 USD/tấn, giảm 5,1%.

Diễn biến này tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao và mở rộng thị trường, thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng khối lượng và giá ở phân khúc phổ thông.

Rau quả vượt 7,3 tỷ USD

Trong khi cà phê và gạo chịu tác động từ mặt bằng giá xuất khẩu, rau quả tiếp tục là điểm sáng nổi bật.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Riêng sầu riêng, tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,27 tỷ USD, tăng 47,8%.

Tuy nhiên, mức độ tập trung thị trường vẫn cao khi Trung Quốc chiếm khoảng 63% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Việc mở rộng thị trường, tăng tỷ lệ sản phẩm đông lạnh, puree, sấy và chế biến sâu đang trở thành hướng đi quan trọng để giảm phụ thuộc vào mùa vụ và xuất khẩu quả tươi.

Nông sản xuất khẩu ngày 25/9/2026

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☕ Cà phê Robusta và Arabica cùng giảm ⌄

● Hồ tiêu Giá chào xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm ⌄

🌾 Gạo Gạo thơm giữ mặt bằng giá cao ⌄

🥭 Rau quả Điểm sáng xuất khẩu 9 tháng ⌄

🥜 Hạt điều Kim ngạch duy trì tăng nhẹ ⌄

◉ Cao su Lượng giảm nhưng giá xuất khẩu bình quân tăng ⌄

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thống kê, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và dữ liệu thị trường cập nhật đến ngày 25/9/2026.

Điều tăng nhẹ, cao su giảm lượng nhưng giá tốt hơn

Hạt điều tiếp tục duy trì kim ngạch lớn. Theo Cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt điều đạt khoảng 3,37 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, thị trường cao su ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi lượng xuất khẩu giảm nhưng giá bình quân duy trì ở mức cao. Tám tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 944.890 tấn cao su, đạt 1,88 tỷ USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 5,1% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân đạt khoảng 1.990 USD/tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, qua đó giúp hạn chế mức giảm của kim ngạch.

Xuất khẩu nông sản bước vào chặng cuối năm

Bức tranh chung của khu vực nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 9 ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 5,7%.

Trong đó, nhóm nông sản đạt khoảng 29,28 tỷ USD. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 74,212 tỷ USD trong năm 2026, ngành cần tạo thêm gần 18 tỷ USD kim ngạch trong ba tháng cuối năm.

Sự phân hóa giữa các ngành hàng cho thấy dư địa tăng trưởng cuối năm không chỉ nằm ở sản lượng. Với cà phê và gạo, áp lực giá đang đặt trọng tâm vào chất lượng, chế biến sâu và phân khúc giá trị cao. Với rau quả, yêu cầu kiểm soát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng duy trì thị trường.

Ở thời điểm cuối tháng 9, câu chuyện của nông sản xuất khẩu vì vậy đang chuyển rõ từ mục tiêu “xuất được nhiều” sang “thu được giá trị cao hơn trên mỗi đơn vị sản phẩm”.