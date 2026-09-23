Nông sản xuất khẩu 23/9: Gạo giữ giá, hồ tiêu Việt Nam trên 6.000 USD/tấn. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Gạo xuất khẩu duy trì mặt bằng trên 420 USD/tấn

Theo dữ liệu tham khảo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày 23/9 nhìn chung ổn định.

Gạo trắng 5% tấm được chào ở mức 423 - 427 USD/tấn; gạo Jasmine 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm 440 - 445 USD/tấn.

So với một số nước xuất khẩu lớn, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 477 - 481 USD/tấn, Pakistan 419 - 423 USD/tấn, còn Ấn Độ 375 - 379 USD/tấn. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào quanh 377 - 381 USD/tấn.

Theo mặt bằng giá này, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện cao hơn Ấn Độ, tương đương hoặc nhỉnh hơn Pakistan và thấp hơn Thái Lan.

Hồ tiêu xuất khẩu giữ trên 6.000 USD/tấn

Giá hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được ghi nhận ở mức 6.070 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.130 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 8.450 USD/tấn.

Ở các thị trường khác, tiêu đen Indonesia ở mức 6.886 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 khoảng 5.750 USD/tấn; tiêu đen Malaysia ASTA 9.250 USD/tấn. Tiêu trắng Indonesia ở mức 9.428 USD/tấn và Malaysia 12.150 USD/tấn.

Theo số liệu được dẫn từ Cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam xuất khẩu 202.414 tấn hồ tiêu, trị giá khoảng 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.503 USD/tấn.

Riêng 15 ngày đầu tháng 9, số liệu sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho thấy xuất khẩu đạt 10.915 tấn, kim ngạch khoảng 70 triệu USD. Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường đóng góp đáng kể vào lượng xuất khẩu trong giai đoạn này.

Cà phê kỳ hạn đồng loạt giảm

Thị trường cà phê thế giới phiên gần nhất ghi nhận sắc đỏ trên cả hai sàn.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 chốt ở mức 3.260 USD/tấn, giảm 77 USD; kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 3.249 USD/tấn, giảm 63 USD.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,10 cent, xuống 272,30 cent/lb; kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 3,75 cent, còn 264,70 cent/lb.

Giá trên các sàn London và New York là giá kỳ hạn quốc tế, không phải giá FOB xuất khẩu của cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, đây là các mức tham chiếu quan trọng đối với hoạt động giao dịch và chào giá của doanh nghiệp.

Thị trường & Giá cả

Nông sản xuất khẩu 23/9/2026

Cập nhật giá gạo, hồ tiêu và cà phê quốc tế

Gạo trắng 5% tấm 423 - 427 USD/tấn Giá chào xuất khẩu Việt Nam

Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 6.130 USD/tấn Giá tham khảo thị trường quốc tế

Robusta London 11/2026 3.260 USD/tấn Giảm 77 USD/tấn

Gạo xuất khẩu Việt Nam và một số thị trường

Hồ tiêu xuất khẩu

Cà phê kỳ hạn quốc tế

Lưu ý: Giá cà phê London và New York là giá hợp đồng kỳ hạn quốc tế, không phải giá FOB xuất khẩu của cà phê Việt Nam. Dữ liệu cập nhật ngày 23/9/2026.

Xuất khẩu nông sản tiếp tục đóng góp đáng kể

Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,15 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ; hạt điều đạt 3,37 tỷ USD, tăng 2,8%; hồ tiêu đạt 1,25 tỷ USD, tăng 10,4%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nông sản xuất khẩu ngày 23/9 vì vậy tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm hàng. Gạo và hồ tiêu giữ mặt bằng giá tương đối ổn định, trong khi cà phê chịu áp lực điều chỉnh trên thị trường kỳ hạn quốc tế.