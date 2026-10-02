Nông sản xuất khẩu 2/10: Robusta rung lắc, hồ tiêu neo cao, gạo giữ giá

Thị trường nông sản xuất khẩu ngày 2/10 ghi nhận diễn biến phân hóa. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Robusta giữ 3.448 USD/tấn, kỳ hạn xa chịu áp lực

Thị trường cà phê quốc tế bước sang đầu tháng 10 với diễn biến không đồng nhất giữa các kỳ hạn.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.448 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 19 USD xuống 3.403 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 31 USD, xuống 3.375 USD/tấn.

Tại New York, Arabica chịu áp lực rõ hơn. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 3,05 cent xuống 279,60 cent/pound; kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 3,45 cent, còn 276,40 cent/pound.

Diễn biến này xuất hiện khi Việt Nam chính thức bước vào niên vụ cà phê mới. Tuy nhiên, nguồn hàng thu hoạch mới được dự báo chưa ra thị trường với khối lượng lớn trước đầu tháng 11. Trong khi đó, nguồn cung từ Brazil tiếp tục là yếu tố được giới giao dịch theo dõi sát.

Về xuất khẩu, số liệu Hải quan cho thấy trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn cà phê, tăng 13,6% so với cùng kỳ; kim ngạch đạt khoảng 6,03 tỷ USD, giảm 8,6%. Lượng cà phê xuất sang EU tăng hơn 20%, còn thị trường Mỹ tăng 46,4%.

Như vậy, lượng hàng xuất khẩu vẫn tăng khá mạnh nhưng giá bán bình quân thấp hơn năm trước tiếp tục ảnh hưởng đến kim ngạch. Những tháng cuối năm, diễn biến của vụ thu hoạch mới tại Việt Nam và nguồn cung từ Brazil sẽ là hai yếu tố quan trọng đối với thị trường Robusta.

Hồ tiêu xuất khẩu giữ mặt bằng giá cao

Thị trường hồ tiêu ngày 2/10 khá ổn định. Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được chào ở mức 5.970 USD/tấn; loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam duy trì quanh 8.450 USD/tấn.

Ở các nguồn cung cạnh tranh, tiêu đen Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn, Brazil ASTA 570 khoảng 5.850 USD/tấn và Malaysia khoảng 9.250 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng đáng kể. Tính từ đầu năm đến ngày 15/9, Việt Nam đã xuất khẩu 202.414 tấn hồ tiêu, thu về khoảng 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.503 USD/tấn, giảm 4,2%. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 47.254 tấn, chiếm khoảng 23,5% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu; tiếp theo là Trung Quốc với 22.620 tấn và UAE với 13.486 tấn.

Số liệu cho thấy tăng trưởng kim ngạch hồ tiêu hiện vẫn chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng hàng xuất khẩu tăng, trong khi giá bình quân chưa trở lại mức cao của cùng kỳ năm trước.

Nông sản xuất khẩu ngày 2/10/2026

☕ Cà phê quốc tế và xuất khẩu

Lượng xuất khẩu cà phê tăng 13,6% nhưng kim ngạch giảm 8,6% so với cùng kỳ.

🌿 Hồ tiêu xuất khẩu

Xuất khẩu hồ tiêu tăng 15,2% về lượng và tăng 10,3% về trị giá so với cùng kỳ.

🌾 Gạo xuất khẩu Việt Nam

Lượng gạo xuất khẩu giảm 5%, kim ngạch giảm 10,7% so với cùng kỳ.

🥜 Hạt điều xuất khẩu

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nằm trong nhóm thị trường lớn của hạt điều Việt Nam.

Gạo xuất khẩu duy trì vùng giá ổn định

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ngày 2/10 nhìn chung ít biến động.

Gạo trắng 5% tấm được tham chiếu ở mức 420 - 424 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm khoảng 440 - 445 USD/tấn. Gạo Jasmine dao động 515 - 519 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm ở mức 371 - 375 USD/tấn.

Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,03 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,91 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 5%, còn kim ngạch giảm 10,7%.

Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%. Dù vậy, mặt bằng giá đã có dấu hiệu cải thiện từ giữa năm, trong khi thị trường tiếp tục phân hóa khá mạnh giữa từng phân khúc gạo.

Hạt điều bán ít hơn nhưng thu về nhiều hơn

Hạt điều tiếp tục là một trong những mặt hàng đáng chú ý khi giá trị xuất khẩu tăng trong bối cảnh lượng hàng giảm.

Theo số liệu Hải quan, 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 477.894 tấn hạt điều, thu về 3,37 tỷ USD. Lượng xuất khẩu giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng kim ngạch tăng 2,8%.

Riêng tháng 8, xuất khẩu đạt 65.880 tấn, trị giá khoảng 474,5 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân trong tháng đạt 7.203 USD/tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 45,6% tổng lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng.

Bước sang đầu tháng 10, bức tranh nông sản xuất khẩu tiếp tục phân hóa: cà phê chịu tác động trực tiếp từ kỳ vọng nguồn cung vụ mới, hồ tiêu duy trì giá chào bán tương đối cao, gạo giữ nhịp ổn định còn hạt điều được hỗ trợ bởi giá xuất khẩu bình quân cải thiện. Diễn biến giá thế giới và sức mua tại các thị trường lớn sẽ tiếp tục quyết định tốc độ xuất khẩu trong quý cuối năm.