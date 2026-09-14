Nông sản xuất khẩu 14/9: Tiêu giữ giá cao, gạo đi ngang, cà phê chờ phiên mới. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Gạo xuất khẩu giữ giá, sức ép cạnh tranh còn lớn

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những ngày gần đây nhìn chung ổn định. Theo cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm được chào ở mức 445-450 USD/tấn, gạo Jasmine 534-538 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm dao động 367-371 USD/tấn.

Tuy nhiên, cạnh tranh ở phân khúc gạo trắng phổ thông vẫn khá rõ nét. Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện được chào quanh 370-374 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 478-482 USD/tấn của Thái Lan và một số dòng gạo cùng phân khúc của Việt Nam.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, thu về 2,86 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 6,3%, còn giá trị giảm 11,9%. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 480,9 USD/tấn, giảm 6%.

Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 43,2% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này.

Hồ tiêu duy trì mặt bằng xuất khẩu cao

Trên thị trường quốc tế, giá chào hồ tiêu Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Dữ liệu tham chiếu gần nhất cho thấy tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l ở khoảng 5.990 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 6.050 USD/tấn, trong khi tiêu trắng được chào quanh 8.400 USD/tấn.

Mức giá giữa các bảng chào có thể chênh lệch tùy tiêu chuẩn hàng hóa, thời điểm cập nhật và điều kiện giao dịch. Vì vậy, giá xuất khẩu cần được đối chiếu theo từng chủng loại thay vì sử dụng một mức chung cho toàn thị trường.

Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 190.100 tấn hồ tiêu, thu về 1,24 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 14,5%, còn giá trị tăng 9,6%.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm khoảng 27,2% tổng giá trị xuất khẩu.

Nông sản xuất khẩu ngày 14/9/2026

Giá tham chiếu gần nhất và kết quả xuất khẩu 8 tháng năm 2026

01. Gạo xuất khẩu

Cập nhật giá chào gần nhất: 12/9/2026

Nguồn: Giá tham chiếu từ dữ liệu cập nhật gần nhất của thị trường gạo xuất khẩu.

02. Hồ tiêu xuất khẩu

Giá xuất khẩu tham chiếu gần nhất

Giá có thể khác nhau tùy tiêu chuẩn hàng hóa, thời điểm báo giá và điều kiện giao dịch.

03. Cà phê - giá sàn kỳ hạn

Giá đóng cửa phiên gần nhất trước ngày 14/9/2026

Lưu ý: Đây là giá hợp đồng kỳ hạn trên sàn, không phải giá FOB cà phê Việt Nam trong ngày.

04. Hạt điều xuất khẩu

Lũy kế 8 tháng năm 2026

Giá bình quân được tính từ lượng và trị giá xuất khẩu lũy kế, không phải giá giao ngay.

05. Xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2026

Tổng hợp các mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Cập nhật: 14/9/2026. Dấu “—” là chỉ tiêu không sử dụng trong bảng tổng hợp.

Cà phê chờ phiên mới sau tuần biến động

Đầu giờ chiều 14/9 theo giờ Việt Nam, hai sàn cà phê London và New York chưa bước vào phiên giao dịch mới. Giá tham chiếu vì vậy vẫn là mức đóng cửa của phiên cuối tuần trước.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 dừng ở 3.525 USD/tấn, giảm 29 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 3.508 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn.

Tại New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 đóng cửa ở mức 285,70 US cent/pound, giảm 2,45 cent.

Dù phiên cuối tuần điều chỉnh, thị trường cà phê vẫn trải qua một tuần có biên độ dao động lớn, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền trước các thông tin về nguồn cung và vụ thu hoạch mới.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,3 triệu tấn cà phê, thu về khoảng 6 tỷ USD. Khối lượng xuất khẩu tăng 13,1% so với cùng kỳ, nhưng giá trị giảm 9,1%.

Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.538 USD/tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cho thấy sản lượng hàng xuất khẩu đã phục hồi, trong khi mặt bằng giá bình quân không còn duy trì ở vùng cao như năm trước.

Hạt điều duy trì vị trí trong nhóm xuất khẩu tỷ USD

Hạt điều tiếp tục nằm trong nhóm nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam.

Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 474.000 tấn hạt điều, trị giá khoảng 3,35 tỷ USD. Từ lượng và giá trị xuất khẩu trên, giá bình quân ước đạt khoảng 7.068 USD/tấn.

Đây là mức giá bình quân lũy kế trong 8 tháng, không phải giá chào giao ngay trên thị trường.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan tiếp tục nằm trong nhóm thị trường tiêu thụ hạt điều lớn của Việt Nam.

Xuất khẩu nông sản tiếp tục phân hóa

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng năm 2026 đạt gần 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng nhóm nông sản đạt khoảng 25,66 tỷ USD, tăng 2,7%.

Trong nhóm hàng chủ lực, rau quả đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng 24,9%; cà phê đạt khoảng 6 tỷ USD; hạt điều 3,35 tỷ USD; gạo 2,86 tỷ USD và hồ tiêu khoảng 1,24 tỷ USD.

Diễn biến giữa các mặt hàng cho thấy bức tranh xuất khẩu nông sản tiếp tục phân hóa. Hồ tiêu và rau quả duy trì mức tăng tích cực về giá trị, trong khi gạo và cà phê chịu tác động rõ hơn từ mặt bằng giá xuất khẩu bình quân thấp hơn cùng kỳ.

Ở những tháng còn lại của năm, diễn biến giá thế giới, nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn và nguồn cung vụ mới sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối hoạt động xuất khẩu của các nhóm nông sản chủ lực.