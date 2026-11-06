Nông sản truyền thống bước chân vào thực đơn nhà hàng Michelin

Từng chủ yếu được biết đến như một loại nông sản truyền thống của Trung Đông, chà là khô đang có màn trở lại mạnh mẽ trên thị trường thực phẩm toàn cầu. Sự lan tỏa của loại quả này trên mạng xã hội góp phần đưa chà là trở thành lựa chọn thay thế cho nhiều món ăn vặt chứa nhiều đường tinh luyện và phụ gia công nghiệp.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khi ngày càng nhiều người ưu tiên thực phẩm nguyên bản, hạn chế các sản phẩm siêu chế biến và tìm kiếm những lựa chọn vừa ngon miệng vừa có giá trị dinh dưỡng.

Sức hút của chà là được thể hiện qua mức tăng trưởng tại nhiều thị trường lớn. Theo báo cáo của chuỗi siêu thị Ocado tại Anh, doanh số chà là Medjool tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lượng tìm kiếm các từ khóa như “bơ chà là” và “chà là phủ sô-cô-la” cũng tăng lần lượt 458% và 135%.

Tại Mỹ, tạp chí ẩm thực Bon Appétit xếp chà là vào nhóm những xu hướng thực phẩm nổi bật. Các sản phẩm làm từ loại quả này ghi nhận mức tăng trưởng 24,1% chỉ trong nửa đầu năm 2026.

Mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, góp phần thúc đẩy xu hướng thông qua hàng loạt video hướng dẫn chế biến món ăn từ chà là. Những công thức được chia sẻ phổ biến gồm chà là nhồi bơ mặn, chà là chiên dẻo ăn cùng sữa chua và dầu ô liu, hay viên năng lượng kết hợp yến mạch, bột protein.

Từ món ăn vặt đến thực đơn nhà hàng cao cấp

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần phổ biến. Nếu trước đây chà là chủ yếu xuất hiện dưới dạng mứt khô trong dịp lễ Tết hoặc các hộp quà biếu, hiện nay sản phẩm đã có mặt thường xuyên hơn tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm nhập khẩu và sàn thương mại điện tử.

Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ và những người tập luyện thể thao, ngày càng quan tâm đến các dòng chà là Medjool, Deglet Noor nguyên bản. Loại quả này được sử dụng để làm sữa hạt, thanh năng lượng theo chế độ ăn lành mạnh hoặc kết hợp với bơ đậu phộng thành món ăn nhẹ.

Không chỉ phổ biến trong các bữa ăn thường ngày, chà là còn xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng cao cấp, trong đó có những nhà hàng đạt sao Michelin. Vị ngọt đậm, kết cấu dẻo mịn cùng hương thơm gợi nhớ caramel giúp loại quả này trở thành nguyên liệu tạo điểm nhấn cho cả món ngọt lẫn món mặn.

Tại Dubai, nhà hàng Moonrise của đầu bếp Solemann Haddad gây chú ý với món “Explosion”, kết hợp siro chà là, kem ganache gan ngỗng, dứa, nghệ tây và dầu ớt. Trong khi đó, Talea by Antonio Guida tại Abu Dhabi sử dụng sốt chà là cùng xương bò hầm chậm và cải Savoy có vị đắng. Nhà hàng 3Fils ở Dubai lại đưa chà là Medjool vào lớp phủ miso dùng cho món cá vược.

Tuy nhiên, chà là vẫn chứa hàm lượng đường tự nhiên tương đối cao, vì vậy người dùng cần kiểm soát khẩu phần thay vì tiêu thụ không giới hạn. Dù vậy, với hương vị đặc trưng, khả năng ứng dụng đa dạng và giá trị dinh dưỡng, loại quả có nguồn gốc từ Trung Đông đang dần khẳng định vị trí trong xu hướng ẩm thực lành mạnh trên thế giới.