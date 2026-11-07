Nông sản trong nước tuần qua: Cà phê giảm sâu, lúa gạo giữ giá

Thị trường nông sản trong nước tuần đầu tháng 11/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Cà phê giảm mạnh, phục hồi nhẹ cuối tuần

Thị trường cà phê Tây Nguyên trải qua tuần giao dịch đầu tháng 11 với xu hướng giảm chiếm ưu thế. Sau khi dao động quanh mức 93.000-94.000 đồng/kg vào đầu tháng 10, giá cà phê đã lùi xuống dưới 87.000 đồng/kg trong những ngày đầu tháng 11.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi các vùng trồng trọng điểm bước vào niên vụ thu hoạch 2026-2027. Nguồn cung mới cùng biến động trên thị trường cà phê quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua trong nước.

Ngày 3/11, giá cà phê tại một số địa phương giảm tới 1.500 đồng/kg. Sau những phiên điều chỉnh, thị trường ghi nhận hai phiên phục hồi nhẹ vào cuối tuần.

Đến ngày 7/11, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động từ 83.600-84.500 đồng/kg. Trong đó, khu vực Đắk Nông cũ có giá 84.500 đồng/kg, Đắk Lắk 84.200 đồng/kg, Gia Lai 84.000 đồng/kg và Lâm Đồng 83.600 đồng/kg.

So với đầu tháng 10, giá cà phê đã giảm khoảng 9.000-10.000 đồng/kg. Mức tăng nhẹ cuối tuần chưa đủ bù đắp phần giảm trước đó.

Trong những ngày tới, tiến độ thu hoạch và lượng cà phê đưa ra thị trường sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá thu mua. Nếu nguồn cung tăng nhanh trong khi doanh nghiệp chưa đẩy mạnh mua hàng, giá có thể tiếp tục chịu sức ép.

Hồ tiêu giữ giá, giao dịch chưa sôi động

Khác với cà phê, giá hồ tiêu trong nước biến động trong biên độ hẹp hơn.

Đầu tháng 10, hồ tiêu được thu mua phổ biến ở mức 136.500-140.500 đồng/kg. Sang đầu tháng 11, giá giảm về khoảng 135.000-137.500 đồng/kg và tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong tuần qua.

Ngày 7/11, giá hồ tiêu tại các vùng sản xuất chính dao động từ 134.000-136.500 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức cao nhất 136.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ ở mức khoảng 134.000 đồng/kg.

Thị trường chưa ghi nhận biến động lớn về giá. Hoạt động mua bán phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và lượng hàng sẵn có trong dân.

Trong ngắn hạn, hồ tiêu có thể tiếp tục dao động quanh mặt bằng hiện tại. Khả năng tăng giá phụ thuộc vào lực mua của doanh nghiệp, nhất là các đơn hàng phục vụ xuất khẩu cuối năm.

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Giá nông sản trong nước

Ngày 7/11/2026

Giá tham khảo tại vùng sản xuất, cập nhật ngày 7/11/2026. Giá có thể thay đổi theo địa phương, chất lượng và thời điểm giao dịch.

Lúa gạo duy trì mặt bằng giá khá tốt

Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long có diễn biến ổn định hơn trong tuần đầu tháng 11, nhất là đối với các giống lúa chất lượng cao.

Sau giai đoạn điều chỉnh trong tháng 10, giá một số giống lúa đã cải thiện. Đài Thơm 8 từ mức khoảng 6.100-6.200 đồng/kg đầu tháng 10 tăng lên 6.500-6.700 đồng/kg vào đầu tháng 11.

Trong tuần qua, giá lúa tại một số địa phương tiếp tục nhích lên. Ngày 5/11, một số giống ghi nhận mức tăng tới 400 đồng/kg, trong khi giá gạo nguyên liệu ít thay đổi.

Đến ngày 7/11, lúa OM18 và Đài Thơm 8 có giá tham khảo khoảng 6.500-6.800 đồng/kg; IR50404 ở mức 6.000-6.300 đồng/kg. Một số giao dịch lúa DS1 ghi nhận mức giá tới 7.200 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR504 dao động khoảng 9.350–9.500 đồng/kg, OM5451 ở mức 9.300-9.400 đồng/kg.

Giá lúa chất lượng cao duy trì khá tốt, nhưng giao dịch chưa đồng đều giữa các địa phương. Thương lái và doanh nghiệp vẫn cân nhắc nhu cầu tiêu thụ trước khi tăng lượng thu mua.

Theo thông tin về kế hoạch sản xuất, diện tích lúa Thu Đông năm 2026 khoảng 615.000 ha, giảm 12%. Quy mô sản xuất giảm có thể ảnh hưởng đến lượng lúa hàng hóa cung ứng ra thị trường trong những tháng cuối năm.

Dù vậy, giá lúa gạo thời gian tới còn phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch, nhu cầu chế biến và các hợp đồng xuất khẩu.

Sầu riêng phân hóa theo chất lượng, cao su ít biến động

Ở nhóm trái cây, sầu riêng tiếp tục có sự chênh lệch lớn về giá thu mua giữa các giống và cấp loại.

Đầu tháng 11, sầu riêng Thái loại A tại Đắk Lắk được ghi nhận khoảng 95.000-97.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng Ri6 loại A có giá khoảng 82.000–83.000 đồng/kg.

Mức giá giữa các vùng sản xuất khác nhau tùy chất lượng, quy cách phân loại và yêu cầu của cơ sở thu mua. Chưa có đủ số liệu thống nhất để xác định mức tăng, giảm chung của thị trường sầu riêng trong cả tuần.

Đối với cao su, giá thu mua tại một số doanh nghiệp nhìn chung ổn định theo bảng giá công bố. Diễn biến giá cao su thế giới và nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Các mặt hàng điều, cacao và mắc ca cũng có sự chênh lệch về giá giữa từng địa phương, loại sản phẩm và phương thức thu mua.

Dự báo tuần tới: Cà phê còn chịu sức ép, lúa gạo có thể giữ giá

Bước sang tuần 9-15/11, thị trường nông sản trong nước được dự báo tiếp tục có sự khác biệt giữa các nhóm hàng.

Đối với cà phê, vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn quan trọng. Lượng hàng mới tăng có thể khiến giá thu mua biến động. Sau hai phiên hồi phục cuối tuần, thị trường cần thêm lực mua để duy trì đà tăng.

Hồ tiêu nhiều khả năng tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp nếu nhu cầu xuất khẩu không có thay đổi đáng kể. Các doanh nghiệp tăng thu mua hoặc nguồn hàng bán ra giảm có thể hỗ trợ giá.

Với lúa gạo, các giống chất lượng cao có khả năng giữ giá tốt hơn nếu nhu cầu thu mua duy trì. Tuy nhiên, sức mua chưa đồng đều khiến khả năng tăng mạnh trên diện rộng còn hạn chế.

Thị trường sầu riêng sẽ tiếp tục phân hóa theo chất lượng sản phẩm. Những lô hàng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu có lợi thế về giá, trong khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn có thể gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Nhìn chung, tuần thứ hai của tháng 11, giá cà phê vẫn là diễn biến đáng chú ý nhất trong nhóm nông sản chủ lực. Hồ tiêu có xu hướng ổn định, còn lúa gạo tiếp tục phụ thuộc vào hoạt động thu mua và nhu cầu xuất khẩu cuối năm.