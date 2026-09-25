Nông sản trong nước 25/9: Cà phê bật tăng 1.000 đồng/kg, hồ tiêu giữ vùng 140.000 đồng/kg

Nông sản trong nước ngày 25/9: Cà phê bật tăng 1.000 đồng/kg, hồ tiêu giữ vùng 140.000 đồng/kg. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Cà phê bật tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 25/9 đảo chiều tăng tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, sau nhịp điều chỉnh trước đó. Mặt bằng thu mua phổ biến 92.200 - 93.000 đồng/kg, tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 92.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng ghi nhận 92.200 đồng/kg. Giá bình quân tại khu vực Tây Nguyên khoảng 92.900 đồng/kg.

Như vậy, sau khi có thời điểm lùi về vùng 91.200 - 92.000 đồng/kg trong ngày 24/9, giá cà phê nội địa đã lấy lại khoảng 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn mức trên 93.000 đồng/kg ghi nhận vào đầu tuần.

Hồ tiêu ổn định, cao nhất 140.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới trong ngày 25/9. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động 136.000 - 140.000 đồng/kg, giữ ổn định sau nhịp điều chỉnh của phiên trước.

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc Lâm Đồng, duy trì mức cao nhất 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, giá khảo sát khoảng 136.500 đồng/kg. Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai cùng ở mức 136.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện khoảng 4.000 đồng/kg.

So với cà phê, thị trường hồ tiêu ngày 25/9 có trạng thái ổn định hơn. Giá nội địa chưa phản ứng mạnh với biến động của giá tiêu xuất khẩu, trong bối cảnh hoạt động thu mua còn phụ thuộc nguồn hàng thực tế, chất lượng từng lô và nhu cầu của doanh nghiệp.

Gạo nguyên liệu nhích tăng, lúa tươi đi ngang

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo ngày 25/9 phân hóa. Một số loại gạo nguyên liệu phục vụ chế biến tăng nhẹ, trong khi giá lúa tươi nhìn chung ổn định.

Gạo nguyên liệu CL 555 tăng khoảng 100 đồng/kg, lên 8.700 - 8.800 đồng/kg. IR 504 tăng khoảng 50 đồng/kg, đạt 8.650 - 8.750 đồng/kg.

Các chủng loại khác ít thay đổi: OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Ở phân khúc lúa tươi, Đài Thơm 8 được thu mua khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg; OM 18 và OM 5451 cùng ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg. IR 50404 dao động 5.900 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 ở khoảng 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Nguồn cung trên thị trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ Hè Thu và Thu Đông. Lượng lúa Hè Thu giảm dần, trong khi nguồn lúa Thu Đông bắt đầu bổ sung ra thị trường. Giao dịch tại một số địa phương vẫn chưa thực sự sôi động, khiến giá lúa tươi chưa có biến động lớn.

Nông sản trong nước ngày 25/9/2026

Giá tham khảo tại các vùng sản xuất, doanh nghiệp và điểm thu mua. Kéo ngang bảng để xem đầy đủ dữ liệu trên thiết bị di động.

Cà phê 92.200 - 93.000 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg. Giá cà phê ngày 25/9 đồng loạt tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Hồ tiêu 136.000 - 140.000 đồng/kg

Chênh lệch giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất khoảng 4.000 đồng/kg.

Lúa - gạo Nhiều chủng loại

Thị trường lúa gạo phân hóa; CL 555 và IR 504 tăng nhẹ, phần lớn lúa tươi giữ giá.

Sầu riêng Ri6 - Thái

Giá sầu riêng chênh lệch lớn theo vùng, giống, chất lượng trái và hình thức thu mua.

Cao su Mủ nước - mủ tạp

Đơn vị cao su được giữ theo cách niêm yết của doanh nghiệp thu mua.

Sầu riêng giữ giá, hàng Thái đẹp tới 95.000 đồng/kg

Thị trường sầu riêng ngày 25/9 khá ổn định tại các vùng thu mua chính.

Tại Tây Nam Bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa phổ biến 63.000 - 65.000 đồng/kg, Ri6 mua xô 48.000 - 50.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái đẹp lựa được thu mua 94.000 - 95.000 đồng/kg, hàng mua xô khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, Ri6 đẹp lựa dao động khá rộng, từ 48.000 - 65.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp lựa tiếp tục ở mức 94.000 - 95.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá thấp hơn đáng kể. Ri6 đẹp lựa ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 - 30.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp lựa khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Cao su trong nước tiếp tục đi ngang

Giá thu mua cao su trong nước ngày 25/9 nhìn chung ổn định. Tại Công ty Cao su Bình Long, mủ nước thu mua tại nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg, tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; mủ tạp DRC 60% giữ mức 18.000 đồng/kg.

Tại Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động 458 - 463 đồng/TSC tùy loại, mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC.

Nhìn chung, thị trường nông sản trong nước ngày 25/9 có diễn biến phân hóa. Cà phê là mặt hàng nổi bật nhất với mức tăng 1.000 đồng/kg; một số loại gạo nguyên liệu nhích lên, trong khi hồ tiêu, cao su và sầu riêng chủ yếu giữ giá. Với nhiều mặt hàng, khoảng cách giá giữa các vùng vẫn khá lớn, phản ánh khác biệt về chất lượng, nguồn cung và nhu cầu thu mua tại từng khu vực.