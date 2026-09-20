Nông sản trong nước 20/9: Sầu riêng Thái chạm 100.000 đồng/kg, cà phê giảm tới 1.700 đồng/kg trong tuần

Thị trường nông sản trong nước ngày 20/9 khá phân hóa. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Sầu riêng Thái loại đẹp chạm 100.000 đồng/kg

Sầu riêng là một trong những mặt hàng đáng chú ý trên thị trường nông sản trong nước ngày 20/9 khi giá sầu riêng Thái tiếp tục duy trì ở mức cao.

Khảo sát tại các vùng thu mua cho thấy, một số kho ở khu vực miền Đông đã nâng giá sầu riêng Thái loại đẹp lên tới 100.000 đồng/kg. Mặt bằng phổ biến đối với hàng loại A chất lượng tốt vào khoảng 85.000 - 90.000 đồng/kg.

Tại Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 loại A được thu mua khoảng 45.000 - 55.000 đồng/kg, loại B khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A phổ biến 70.000 - 85.000 đồng/kg, tùy chất lượng và điểm thu mua.

Mức 100.000 đồng/kg vì vậy không phải mặt bằng chung của toàn bộ sầu riêng trên thị trường mà chủ yếu áp dụng với những lô hàng được tuyển chọn, mẫu đẹp và đạt yêu cầu của từng kho.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy giá sầu riêng Thái đang phục hồi tương đối rõ. Ngày 19/9, nhiều kho đã ghi nhận giá vượt 90.000 đồng/kg; sầu riêng Thái Monthong loại tuyển tại một số vựa được thu mua khoảng 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Cà phê đi ngang, cả tuần mất tới 1.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 20/9 giữ ổn định ở vùng 93.000 - 93.800 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mức giá thấp hơn, khoảng 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai phổ biến quanh 93.600 đồng/kg, trong khi khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức khoảng 93.800 đồng/kg.

Do ngày 20/9 rơi vào Chủ nhật, thị trường không xuất hiện biến động đáng kể so với cuối tuần.

Nếu nhìn rộng hơn cả tuần, xu hướng của cà phê lại kém tích cực hơn. Giá thu mua tại Tây Nguyên đã giảm khoảng 1.500 - 1.700 đồng/kg so với cuối tuần trước và kết tuần tại vùng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Thị trường đang dần tiến gần vụ thu hoạch mới. Diễn biến nguồn cung cùng giá cà phê trên hai sàn quốc tế tiếp tục là những yếu tố được giới kinh doanh theo dõi trong những phiên tới.

Nông sản trong nước 20/9/2026

Cập nhật giá cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và lúa gạo tại thị trường trong nước.

Cà phê

Diễn biến: Giá cà phê trong nước duy trì trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Tính chung cả tuần, giá tại các vùng trọng điểm giảm khoảng 1.500 - 1.700 đồng/kg.

Nguồn: Dữ liệu thị trường cà phê trong nước cập nhật gần nhất trước ngày 20/9/2026. Ngày 20/9 rơi vào Chủ nhật nên giá trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng cuối tuần.

Hồ tiêu

Diễn biến: Giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Thị trường nhìn chung ổn định.

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu thị trường hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm cập nhật đến cuối tuần 20/9/2026.

Sầu riêng

Diễn biến: Sầu riêng Thái loại đẹp tại một số kho thu mua đạt 100.000 đồng/kg. Giá thực tế phân hóa mạnh theo giống, loại hàng, độ đẹp của trái và từng khu vực thu mua.

Sầu riêng Thái

Sầu riêng Ri6

Lưu ý: Mức 100.000 đồng/kg chủ yếu áp dụng với sầu riêng Thái loại đẹp/hàng tuyển tại một số kho, không đại diện cho toàn bộ giá sầu riêng tại vườn.

Lúa gạo

Diễn biến: Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giao dịch khá chậm. Giá nhiều chủng loại nhìn chung ít biến động trong ngày.

Giá lúa tươi

Giá gạo nguyên liệu

Nguồn: Số liệu lúa và gạo nguyên liệu được tổng hợp từ dữ liệu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long.

Cập nhật ngày 20/9/2026

Hồ tiêu giữ vùng 137.000 - 141.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 20/9 nhìn chung ổn định, giá tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động từ 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng khoảng 137.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có giá cao nhất, khoảng 141.000 đồng/kg.

Tính chung cả tuần, Đắk Lắk là địa bàn ghi nhận mức giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Giá tại những khu vực khảo sát còn lại cơ bản không thay đổi so với cuối tuần trước.

Như vậy, dù không tạo ra biến động lớn trong những ngày gần đây, hồ tiêu vẫn giữ được mặt bằng giá tương đối cao.

Lúa gạo ít biến động, giao dịch chậm

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ngày 20/9 tiếp tục trong trạng thái khá trầm lắng. Giao dịch mua bán tại nhiều địa phương không nhiều, giá nhìn chung ổn định so với cuối tuần.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang được Báo Công Thương dẫn lại, lúa tươi OM 18 dao động 5.900 - 6.100 đồng/kg; OM 5451 khoảng 5.900 - 6.000 đồng/kg; IR 50404 khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Lúa OM 34 được giao dịch quanh 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi Đài Thơm 8 duy trì ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. Tính chung trong tuần, giá một số loại lúa tươi giảm khoảng 200 - 300 đồng/kg.

Ở nhóm gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, CL 555 được ghi nhận khoảng 8.700 - 8.800 đồng/kg; IR 504 khoảng 8.700 - 8.750 đồng/kg; OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, Đài Thơm 8 khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg. Nguồn cung và nhu cầu mua tại các kho chưa tạo ra biến động đáng kể trong ngày.

Nhìn chung, thị trường nông sản trong nước ngày 20/9 nổi bật với đà tăng của sầu riêng Thái loại đẹp. Cà phê tạm ổn định trong ngày nhưng giảm đáng kể nếu tính cả tuần; hồ tiêu giữ mặt bằng 137.000 - 141.000 đồng/kg, trong khi giao dịch lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khá chậm.