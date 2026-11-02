Nông sản trong nước 2/11: Sầu riêng tăng giá, hồ tiêu lùi về vùng 134.000 đồng/kg

Thị trường nông sản trong nước ngày 2/11 ghi nhận diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Sầu riêng tăng giá, hồ tiêu vẫn chịu sức ép

Bước sang tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11, sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản ghi nhận biến động giá đáng chú ý.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Thái loại A dao động từ 92.000–97.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000–2.000 đồng/kg. Hàng loại B được thu mua ở mức 72.000–77.000 đồng/kg, trong khi loại C phổ biến khoảng 38.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Ri6, giá thu mua loại A tại khu vực này đạt 83.000–84.000 đồng/kg; loại B ở mức 68.000–69.000 đồng/kg và loại C từ 30.000–33.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá sầu riêng Thái loại A tăng thêm 4.000–5.000 đồng/kg, lên 85.000–86.000 đồng/kg. Loại B được giao dịch ở mức 65.000–66.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, sầu riêng Thái loại A đạt khoảng 97.000 đồng/kg, trong khi tại Gia Lai, mức thu mua phổ biến khoảng 95.000 đồng/kg.

Mức giá giữa các vùng có sự chênh lệch đáng kể, phụ thuộc vào giống, phân loại chất lượng, quy cách hàng hóa và yêu cầu của từng cơ sở thu mua.

Trái với sầu riêng, hồ tiêu tiếp tục giao dịch ở mặt bằng thấp sau đợt điều chỉnh cuối tháng 10. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động từ 134.000–136.500 đồng/kg.

Đắk Lắk ghi nhận mức cao nhất, khoảng 136.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông thuộc tỉnh Lâm Đồng đạt 135.500 đồng/kg; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc TP.HCM ở mức 134.500 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Bình Phước thuộc tỉnh Đồng Nai cùng phổ biến ở mức 134.000 đồng/kg.

So với vùng giá 140.000 đồng/kg từng ghi nhận tại Đắk Lắk trong những ngày cuối tháng 10, giá hồ tiêu đã giảm 3.500 đồng/kg. Khoảng chênh lệch giữa vùng thu mua cao nhất và thấp nhất hiện khoảng 2.500 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, với giá thu mua ở nhiều địa phương thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối tháng trước.

Cà phê giữ vùng thấp, lúa gạo tương đối ổn định

Đối với cà phê, thị trường Tây Nguyên đầu tuần chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt sau đợt giảm giá cuối tháng 10.

Giá cà phê nhân xô tại Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông thuộc tỉnh Lâm Đồng cùng ở mức 87.000 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận 86.800 đồng/kg, trong khi khu vực Lâm Đồng được khảo sát ở mức 86.500 đồng/kg.

Mặt bằng chung dao động từ 86.500–87.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng giá 93.000–94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10.

Thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên. Nguồn cung tăng theo tiến độ thu hoạch là yếu tố cần theo dõi trong những tuần tiếp theo, cùng với biến động giá Robusta trên thị trường quốc tế và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Ở nhóm lương thực, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định trong ngày đầu tuần.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động từ 6.500–6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 ở mức 6.100–6.200 đồng/kg; OM 18 đạt 6.500–6.650 đồng/kg.

Lúa DS1 có mức thu mua từ 6.800–7.000 đồng/kg, trong khi OM 5451 dao động 6.000–6.200 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, IR 504 được giao dịch ở mức 9.050–9.200 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.300–9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200–9.400 đồng/kg và OM 18 ở mức 8.700–8.850 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, gạo Nàng Nhen giữ mức khoảng 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Các loại gạo phổ thông dao động quanh 14.000–16.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Nhìn chung, thị trường nông sản đầu tháng 11 đang phân hóa theo từng nhóm sản phẩm. Sầu riêng ghi nhận sự cải thiện về giá thu mua, trong khi cà phê và hồ tiêu vẫn chịu ảnh hưởng từ đợt giảm trước đó. Đối với lúa gạo, giá tương đối ổn định, hoạt động giao dịch chưa xuất hiện biến động lớn.

Trong thời gian tới, tiến độ thu hoạch, khả năng tiêu thụ và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động trực tiếp đến diễn biến giá nông sản trong nước.