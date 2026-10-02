Nông sản trong nước 2/10: Hồ tiêu neo 140.500 đồng/kg, sầu riêng Thái tới 95.000 đồng/kg

Hồ tiêu giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg

Giá hồ tiêu ngày 2/10 tại các vùng nguyên liệu trọng điểm không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục dao động trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Đắk Nông ghi nhận mức cao nhất 140.500 đồng/kg, Đắk Lắk 138.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 137.000 đồng/kg; Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai cùng phổ biến 136.500 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện khoảng 4.000 đồng/kg.

Mặt bằng hồ tiêu vẫn ở vùng cao dù thị trường những ngày đầu tháng 10 khá ổn định. Nguồn cung nội địa không quá dồi dào là một trong những yếu tố hỗ trợ giá, trong khi hoạt động mua hàng của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chưa tạo ra biến động lớn.

Lúa gạo giao dịch chậm, giá giữ ổn định

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giao dịch lúa gạo ngày 2/10 nhìn chung chậm. Nguồn lúa Hè Thu còn lại không nhiều, trong khi vụ Thu Đông bắt đầu bổ sung nguồn cung nên thị trường chưa xuất hiện biến động giá lớn.

Theo mức giá được cập nhật tại An Giang, lúa tươi OM 18 phổ biến 6.100 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 khoảng 6.000 - 6.150 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; Đài Thơm 8 khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, CL 555 được thu mua khoảng 8.750 - 8.850 đồng/kg; IR 504 ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; OM 5451 khoảng 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường lúa gạo đang ở trạng thái cân bằng tương đối. Nguồn cung cuối vụ Hè Thu giảm giúp hạn chế áp lực giảm giá, nhưng sức mua chưa tăng mạnh trong bối cảnh lúa Thu Đông dần ra thị trường.

Cao su trong nước chưa chạy theo giá thế giới

Giá thu mua cao su trong nước ngày 2/10 tiếp tục ổn định dù thị trường cao su quốc tế có tín hiệu tích cực.

Tại Công ty Cao su Bình Long, mủ nước thu mua tại nhà máy giữ ở mức 540 đồng/TSC/kg, tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; mủ tạp DRC 60% khoảng 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Mang Yang duy trì giá mủ nước từ 458 - 463 đồng/TSC, tùy loại. Tại Phú Riềng, mủ nước ở mức 420 đồng/TSC; trong khi một số dòng mủ của Bà Rịa cũng chưa ghi nhận điều chỉnh đáng kể.

Việc giá nguyên liệu trong nước chưa tăng cùng thị trường kỳ hạn cho thấy doanh nghiệp vẫn thận trọng, bởi giá thu mua còn phụ thuộc chất lượng mủ, nguồn nguyên liệu, nhu cầu chế biến và các hợp đồng tiêu thụ.

Giá nông sản trong nước ngày 2/10/2026

🌿 Hồ tiêu: Cao nhất 140.500 đồng/kg

🌾 Lúa tươi: Thị trường giao dịch chậm

🍚 Gạo nguyên liệu: Giá duy trì ổn định

🌳 Cao su: Giá thu mua trong nước đi ngang

🥭 Sầu riêng: Thái đẹp lựa cao nhất 95.000 đồng/kg

🥜 Hạt điều: Mặt bằng giá chưa có biến động mới

Giá mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo khu vực, chất lượng hàng, thời điểm giao dịch và điều kiện thu mua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa tới 95.000 đồng/kg

Sầu riêng tiếp tục là một trong những mặt hàng có khoảng giá đáng chú ý trong nhóm nông sản ngày 2/10.

Tại Tây Nam Bộ, Ri6 đẹp lựa phổ biến 63.000 - 65.000 đồng/kg, Ri6 mua xô khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái đẹp lựa đạt 94.000 - 95.000 đồng/kg, hàng mua xô khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái đẹp lựa cũng được ghi nhận ở khoảng 94.000 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Tây Nguyên, loại này phổ biến 72.000 - 74.000 đồng/kg; Ri6 đẹp lựa khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Mặt bằng giá nhìn chung không thay đổi đáng kể so với các phiên trước.

Sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng phản ánh khác biệt về thời điểm thu hoạch, chất lượng trái, quy cách phân loại cũng như nhu cầu thu mua tại từng khu vực.

Hạt điều tiếp tục đi ngang

Thị trường hạt điều trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể. Dữ liệu tham khảo ngày 2/10 cho thấy điều tươi tại nhiều vùng sản xuất phổ biến khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg; một số khu vực có mức cao hơn.

Đối với sản phẩm đã qua chế biến, giá có sự phân hóa lớn theo kích cỡ và chất lượng nhân. Nhân điều trắng W240 được ghi nhận trong khoảng 290.000 - 380.000 đồng/kg; W320 khoảng 230.000 - 320.000 đồng/kg.

Nhìn chung, bức tranh nông sản trong nước ngày 2/10 nghiêng về trạng thái ổn định. Hồ tiêu tiếp tục giữ vùng giá cao, sầu riêng duy trì sự phân hóa rõ theo vùng và chất lượng, trong khi lúa gạo, cao su và điều chưa xuất hiện những nhịp điều chỉnh đáng kể.