Nông sản trong nước 17/9: Cà phê giảm, sầu riêng Thái chạm 95.000 đồng/kg. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Cà phê giảm thêm, thấp nhất 93.500 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên tiếp tục giảm trong ngày 17/9.

Theo cập nhật lúc 14h, giá thu mua tại các vùng trọng điểm giảm thêm 300-500 đồng/kg, xuống còn 93.500-94.400 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, có mức giá cao nhất khoảng 94.400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 94.200 đồng/kg; khu vực Lâm Đồng cũ khoảng 93.500 đồng/kg. Giá bình quân khoảng 94.300 đồng/kg.

So với bảng giá đầu ngày, mặt bằng cà phê đã giảm thêm. Đây cũng là lý do số liệu cập nhật cuối ngày thấp hơn vùng 94.000-94.700 đồng/kg được ghi nhận vào buổi sáng 17/9.

Hồ tiêu giữ vùng 137.000-141.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu ít biến động hơn. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm phổ biến từ 137.000-141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, xuống khoảng 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai ở mức 137.000 đồng/kg; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ khoảng 137.500 đồng/kg. Đắk Nông cũ, nay thuộc Lâm Đồng, tiếp tục có mức cao nhất khoảng 141.000 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa vùng giá thấp và cao hiện khoảng 4.000 đồng/kg.

Lúa tươi đồng loạt giảm, OM 34 giảm mạnh nhất

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi ngày 17/9 điều chỉnh giảm ở nhiều giống.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang được các nguồn thị trường dẫn lại, lúa OM 18 giảm 200 đồng/kg, còn 6.000-6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg, xuống 6.100-6.200 đồng/kg.

OM 5451 và IR 50404 cùng giảm 200 đồng/kg, dao động 5.800-6.000 đồng/kg. Riêng OM 34 giảm khoảng 300 đồng/kg, xuống 5.600-5.700 đồng/kg.

Giao dịch tại một số địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chậm, lượng hỏi mua chưa nhiều. Trong khi lúa tươi giảm giá, nhiều loại gạo nguyên liệu tương đối ổn định.

Bảng giá nông sản trong nước ngày 17/9/2026

Cập nhật ngày 17/9/2026. Đơn vị: Đồng/kg, trừ khi có ghi chú khác.

Cà phê: Giảm thêm trong ngày

Mặt bằng giá cập nhật cuối ngày: 93.500 - 94.400 đồng/kg.

Hồ tiêu: Giữ vùng 137.000 - 141.000 đồng/kg

Lúa tươi: Nhiều giống giảm 200 - 300 đồng/kg

Sầu riêng: Thái loại A có nơi đạt 95.000 đồng/kg

Cao su: Giá thu mua nhìn chung ổn định

Sầu riêng Thái loại A cao nhất khoảng 95.000 đồng/kg

Giá sầu riêng ngày 17/9 tiếp tục phân hóa mạnh theo khu vực, chất lượng và quy cách thu mua.

Theo bảng giá nông sản ngày 17/9 của Sở Công Thương Đắk Lắk, tại Đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng Thái loại A phổ biến 73.000-78.000 đồng/kg, loại B khoảng 53.000-58.000 đồng/kg; Ri6 loại A khoảng 40.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, sầu riêng Thái loại A cơm chuẩn phổ biến 84.000-95.000 đồng/kg; sầu Thái loại A khoảng 90.000-95.000 đồng/kg. Ri6 loại A khoảng 35.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, sầu Thái loại A cơm chuẩn dao động 83.000-90.000 đồng/kg; loại B khoảng 50.000-70.000 đồng/kg.

Như vậy, mốc khoảng 95.000 đồng/kg hiện là vùng giá cao đáng chú ý đối với sầu riêng Thái đạt chất lượng tốt; giá giữa hàng loại A, loại B, hàng lỗi và hàng dạt chênh lệch khá lớn.

Cao su trong nước đi ngang

Giá cao su nguyên liệu tại nhiều doanh nghiệp ngày 17/9 nhìn chung ổn định.

Công ty Cao su Bình Long thu mua mủ nước tại nhà máy khoảng 540 đồng/độ TSC/kg, tại đội sản xuất khoảng 530 đồng/TSC/kg; mủ tạp DRC 60% khoảng 18.000 đồng/kg.

Tại Mang Yang, mủ nước dao động 458-463 đồng/TSC. Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước khoảng 420 đồng/độ TSC/kg; mủ đông DRC 35-44% khoảng 14.600 đồng/kg. Phú Riềng giữ giá mủ nước khoảng 420 đồng/TSC và mủ tạp khoảng 390 đồng/DRC.

Nhìn chung, thị trường nông sản trong nước ngày 17/9 phân hóa khá rõ: cà phê tiếp tục giảm trong phiên, lúa tươi điều chỉnh 200-300 đồng/kg; hồ tiêu vẫn giữ vùng giá cao, trong khi sầu riêng Thái loại tốt tại Tây Nguyên duy trì mức khoảng 90.000-95.000 đồng/kg.