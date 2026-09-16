Nông sản trong nước 16/9: Cà phê quanh 95.000 đồng/kg, hồ tiêu giữ vùng giá cao. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Cà phê quanh vùng 95.000 đồng/kg

Dữ liệu giá nông sản cập nhật gần nhất của AGROINFO - Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường - ghi nhận cà phê nhân tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.200 đồng/kg; tại Lâm Đồng ở mức 94.700 đồng/kg.

Mặt bằng cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên vì vậy vẫn duy trì quanh ngưỡng 95.000 đồng/kg. Chênh lệch giá giữa các địa bàn được theo dõi không lớn, cho thấy thị trường đang vận động trong biên độ tương đối hẹp.

Hồ tiêu giữ vùng 137.000-141.000 đồng/kg

Hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, giá thu mua phổ biến trong khoảng 137.000-141.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ có mức cao nhất 141.000 đồng/kg; Đắk Lắk 140.000 đồng/kg; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 137.500 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và khu vực Bình Phước cũ cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Dữ liệu của AGROINFO cũng ghi nhận hạt tiêu đen tại khu vực Đắk Nông cũ ở mức 141.000 đồng/kg, tương đồng với mức giá do Hiệp hội công bố.

Sầu riêng Ri6 đẹp ở mức 57.000 đồng/kg

Ở nhóm trái cây, sầu riêng Ri6 đẹp tại Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 57.000 đồng/kg.

Giá thu mua thực tế có sự phân hóa theo vùng trồng, chất lượng, kích cỡ và yêu cầu của từng doanh nghiệp. Những lô hàng đạt tiêu chuẩn tốt, mẫu mã đồng đều thường có mức giá cao hơn so với hàng xô hoặc hàng có chất lượng thấp hơn.

Thị trường sầu riêng hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào tiến độ thu hoạch, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thu mua tại từng thời điểm.

THỊ TRƯỜNG & GIÁ CẢ

Nông sản trong nước ngày 16/9/2026

Cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và tình hình thu hoạch lúa Hè Thu.

16/9 2026

Nhấn dấu + để mở từng nhóm. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đầy đủ bảng.

☕

Cà phê Tây Nguyên

Quanh 95.000 đồng/kg

Giá tham chiếu cập nhật gần nhất

Mặt bằng cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 95.000 đồng/kg.

🌿

Hồ tiêu Vùng sản xuất trọng điểm

137.000 - 141.000 đồng/kg

Mặt bằng giá tham chiếu gần nhất

Hồ tiêu tiếp tục duy trì vùng giá cao tại các khu vực sản xuất trọng điểm.

🌳

Sầu riêng Tây Nguyên

Ri6 đẹp 57.000 đồng/kg

Giá bán buôn tham chiếu

Giá thực tế có thể phân hóa theo kích cỡ, phẩm cấp, vùng trồng và tiêu chuẩn của từng doanh nghiệp thu mua.

🌾

Lúa Hè Thu Diễn biến thu hoạch

Nguồn cung tăng

Một số vùng sản xuất tại Cà Mau

Một số giống chủ lực: Đài Thơm 8 OM 18 Nàng Hoa 9 OM 2517

Nhiều diện tích lúa Hè Thu bước vào thu hoạch trong tháng 9, làm lượng lúa hàng hóa đưa ra thị trường tăng lên.

Lưu ý: Giá nông sản thực tế có thể thay đổi theo địa bàn, phẩm cấp, khối lượng và thời điểm giao dịch.

Lúa Hè Thu bước vào giai đoạn thu hoạch

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều vùng sản xuất đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa Hè Thu.

Tại phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, diện tích xuống giống vụ Hè Thu năm 2026 đạt 7.403 ha, hoàn thành kế hoạch. Năng suất bình quân ước khoảng 6,5 tấn/ha, nhiều diện tích đang lần lượt được thu hoạch trong tháng 9.

Các giống lúa chủ lực được gieo trồng gồm Đài Thơm 8, OM 18, Nàng Hoa 9 và OM 2517.

Tại xã Đá Bạc, chính quyền địa phương đang kết nối doanh nghiệp với HTX Kinh Dớn và HTX Long Giang để tổ chức thu mua lúa tại các khu vực chuẩn bị thu hoạch, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Việc nhiều diện tích bước vào thu hoạch trong tháng 9 đang làm lượng lúa hàng hóa đưa ra thị trường tăng lên. Cùng với tiến độ thu hoạch, hoạt động kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để tổ chức thu mua cũng được đẩy mạnh tại các vùng sản xuất.

Trong khi đó, cà phê và hồ tiêu tiếp tục giữ mặt bằng giá cao, còn sầu riêng duy trì sự phân hóa theo chất lượng và khu vực thu mua.