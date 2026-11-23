Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU phải tuân thủ chặt chẽ việc ghi nhãn. Ảnh: Laposte.

Tại hội thảo "EVFTA - Xu hướng chuyển đổi xuất khẩu bền vững và cách thức tiếp cận thị trường châu Âu đối với ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam tổ chức mới đây tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia đến từ EuroCham đã nhấn mạnh đến việc nhà nhập khẩu châu Âu không chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng có đạt chất lượng hay không, mà còn muốn biết nguyên liệu đến từ đâu, được sản xuất theo quy trình nào, sử dụng bao nhiêu tài nguyên và doanh nghiệp có chứng minh được những thông tin đó hay không.

YÊU CẦU ĐI NGƯỢC TỪ CỬA KHẨU VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU

Phân tích cụ thể các yêu cầu trên, ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham; và bà Nguyễn Thu Thủy, Đồng Chủ tịch Tiểu ban Thực phẩm, Nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản EuroCham, Giám đốc Phát triển bền vững De Heus châu Á, cho biết yêu cầu của thị trường EU hiện tập trung vào bốn nhóm vấn đề, và nhóm nào cũng đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát từ trước khi hàng rời Việt Nam.

Thứ nhất: An toàn thực phẩm vẫn là điều kiện nền tảng.

Ông Jean-Jacques Bouflet nhấn mạnh các quy định của EU tập trung vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất gây ô nhiễm, thành phần gây dị ứng và thông tin ghi nhãn. Với một số mặt hàng có nguy cơ cao, tỷ lệ kiểm tra tại biên giới hiện ở mức 50% đối với đậu bắp và ớt, 30% đối với thanh long và 20% đối với sầu riêng.

Các cảnh báo an toàn thực phẩm gần đây của EU cũng ghi nhận những vấn đề như khai báo thiếu thành phần gây dị ứng, vi khuẩn Salmonella, Vibrio cholerae và hóa chất thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm.

Rủi ro lớn nhất là doanh nghiệp chỉ phát hiện vấn đề khi hàng đã đến cửa khẩu. Nếu sản phẩm bị từ chối nhập khẩu, nhà xuất khẩu có thể phải đưa hàng trở lại nơi xuất phát hoặc chịu chi phí tiêu hủy.

Từ thực tế trên, ông Jean-Jacques Bouflet khuyến nghị doanh nghiệp áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi giao hàng, thay vì trông chờ vào kết quả kiểm tra tại thị trường nhập khẩu.

Ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham, giới thiệu về các yêu cầu quy chuẩn mới cho ngành hàng thực phẩm xuất khẩu vào EU. Ảnh: Nguyệt Hà.

Thứ hai: Truy xuất nguồn gốc phải đi đến từng mảnh đất và từng lô hàng.

Theo ông Jean-Jacques Bouflet, nhà nhập khẩu EU ngày càng yêu cầu thông tin rõ ràng về nguồn gốc. Với những mặt hàng thuộc phạm vi Quy định chống phá rừng của EU (EUDR), doanh nghiệp phải cung cấp vị trí khu vực sản xuất và chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chí liên quan đến phá rừng.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Thủy chỉ rõ khó khăn không đơn thuần ở việc lấy tọa độ GPS của vùng trồng. Điều phức tạp hơn là xác định tọa độ đó thuộc về nông hộ nào, nguyên liệu được sản xuất tại khu vực nào và đã được đưa vào những lô hàng xuất khẩu nào.

Ví dụ, một hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên có thể canh tác trên 2–3 mảnh đất khác nhau. Sau thu hoạch, cà phê được bán cho đại lý, gom chung với sản phẩm của nhiều hộ khác trước khi chuyển đến nhà máy chế biến. Khi nguyên liệu đã gom chung từ nhiều nguồn như vậy, doanh nghiệp phải có cách kết nối thông tin để truy ngược từ lô hàng xuất khẩu về đúng đại lý thu mua, từng nông hộ và mảnh đất đã sản xuất.

"Có tọa độ vùng trồng nhưng không liên kết được với chủ thể sản xuất và lô hàng thì dữ liệu vẫn chưa đủ giá trị chứng minh", bà Thủy lưu ý; đồng thời cho biết Việt Nam được EU xếp vào nhóm quốc gia có mức rủi ro thấp theo EUDR. Tuy nhiên, mức rủi ro thấp không có nghĩa doanh nghiệp được miễn cung cấp thông tin; dữ liệu về sản phẩm và khu vực sản xuất vẫn phải đáng tin cậy và đối chiếu được.

Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu cần thống nhất cách ghi nhận thông tin với hợp tác xã và đại lý thu mua ngay từ vùng nguyên liệu, bởi truy xuất bắt đầu ở nhà máy chế biến thì nguyên liệu từ nhiều nguồn đã bị trộn lẫn.

Thứ ba: Tuân thủ phải phủ toàn bộ chuỗi sản xuất. Với thực phẩm có nguồn gốc động vật, sản phẩm đạt tiêu chuẩn tại nhà máy chưa chắc đáp ứng điều kiện nhập khẩu nếu các công đoạn trước đó không được kiểm soát.

Dẫn quy định của EU về sử dụng kháng sinh trong sản phẩm động vật nhập khẩu, bà Thủy cho biết EU không cho phép dùng kháng sinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hạn chế những loại kháng sinh dành riêng cho điều trị bệnh ở người.

Điều kiện xuất khẩu được EU xem xét theo từng quốc gia và nhóm sản phẩm. Theo bà Thủy, Việt Nam đã được liệt kê đối với một số nhóm như thủy sản nuôi và mật ong, nhưng chưa được liệt kê đối với gia cầm, trứng và thịt heo. Vấn đề này không thể giải quyết bằng một đợt kiểm nghiệm thành phẩm. Hệ thống kiểm soát phải được thiết lập từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, hồ sơ thú y đến giết mổ và chế biến. Chỉ một mắt xích thiếu hồ sơ chứng minh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của cả chuỗi.

Đây là vấn đề cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý, bởi doanh nghiệp riêng lẻ khó giải quyết điều kiện gắn với hệ thống sản xuất của cả ngành.

Thứ tư: ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) đã đi vào quyết định mua hàng.

Theo bà Thủy, trước đây khách hàng châu Âu chủ yếu quan tâm giá cả, chất lượng và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay, họ hỏi thêm sản phẩm phát thải bao nhiêu carbon, nguyên liệu có liên quan đến phá rừng hay không, hoạt động khai thác thủy sản có phù hợp không, quá trình sản xuất dùng bao nhiêu nước và năng lượng, bao bì có tái chế được không.

Việt Nam đang triển khai chương trình tích xanh trách nhiệm từng bước minh bạch chuỗi cung ứng, xuất xứ cho ngành hàng thực phẩm trong nước. Ảnh: Thu Huyền.

Bên cạnh đó, các vấn đề lao động và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng cũng được xem xét. Vì thế, dữ liệu môi trường và xã hội trở thành căn cứ để nhà nhập khẩu đánh giá nhà cung cấp.

Quy định về bao bì và chất thải bao bì của EU (PPWR) là một ví dụ. Theo các chuyên gia, yêu cầu mới đặt ra đối với thiết kế, khả năng tái chế, trọng lượng, hàm lượng vật liệu tái chế và thông tin trên bao bì. Do đó, doanh nghiệp cần làm việc sớm với nhà cung cấp bao bì để đánh giá khả năng đáp ứng.

"Doanh nghiệp phải thận trọng với các tuyên bố như "thân thiện với môi trường", "xanh" hay "trung hòa carbon". Những thông điệp này cần có dữ liệu và bằng chứng đi kèm, nếu không, doanh nghiệp có thể đối mặt với cáo buộc tẩy xanh", ông Jean-Jacques cảnh báo.

CHỨNG MINH DỮ LIỆU LÀ ĐIỀU KIỆN GIỮ ĐƠN HÀNG

Kinh nghiệm của De Heus cho thấy xây dựng hệ thống dữ liệu không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bà Thủy cho biết tập đoàn bắt đầu thu thập dữ liệu nền tảng về phát triển bền vững từ năm 2022. Dù đã sử dụng các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và điều hành sản xuất (MES) để hỗ trợ thu thập dữ liệu giữa các công đoạn, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoàn thiện sau 4–5 năm. Vì thế, thu thập dữ liệu ESG là quá trình liên tục, không phải một đợt việc phục vụ yêu cầu của khách hàng.

Từ những thách thức trên, bà Thủy đề xuất ba hướng ưu tiên đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ nhất: Chuẩn hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp cần xác định thông tin phải thu thập đối với từng sản phẩm, từng vùng nguyên liệu và xây dựng quy trình ghi nhận, đối chiếu dữ liệu với sự tham gia của nhà cung cấp, hợp tác xã và nông hộ.

Theo đó, không nhất thiết mỗi doanh nghiệp phải tự xây dựng một nền tảng dữ liệu riêng. Các hệ thống có khả năng kết nối thông tin giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà cung cấp và người mua sẽ giúp giảm chi phí, tránh tình trạng mỗi đối tác yêu cầu một biểu mẫu khác nhau.

Thứ hai: Đào tạo gắn với thực hành. Người trực tiếp tham gia sản xuất cần được hướng dẫn cách ghi chép, xác định vùng sản xuất, lưu trữ hồ sơ và xử lý khi dữ liệu không đầy đủ.

Đào tạo không chỉ dành cho nhân viên doanh nghiệp mà cần mở rộng đến nông hộ, hợp tác xã và các nhà cung cấp trong chuỗi. Đồng thời doanh nghiệp phải xác định đầu mối điều phối thông tin. Nếu dữ liệu nằm rải rác ở các bộ phận thu mua, sản xuất, chất lượng và kinh doanh mà không có người chịu trách nhiệm tổng hợp, việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng sẽ mất nhiều thời gian.

Thứ ba: Duy trì đối thoại với đối tác và cơ quan quản lý. Thông qua hiệp hội, diễn đàn chuyên ngành và các kênh trao đổi giữa Việt Nam với EU, doanh nghiệp có thể phản ánh vướng mắc, cập nhật yêu cầu mới và tìm kiếm hướng dẫn thực hiện.

Theo bà Thủy, doanh nghiệp không nên chỉ nhìn các yêu cầu phát triển bền vững như một khoản chi phí để hoàn thiện hồ sơ. Một hệ thống quản trị tốt giúp doanh nghiệp hiểu rõ chuỗi cung ứng của mình và phát hiện rủi ro sớm. Khi nhà nhập khẩu có nhiều lựa chọn từ các quốc gia khác nhau, khả năng chứng minh chất lượng, nguồn gốc và trách nhiệm trong sản xuất sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng niềm tin và duy trì quan hệ lâu dài.

Ưu đãi thuế quan của EVFTA chỉ chuyển thành đơn hàng khi doanh nghiệp nâng cấp được năng lực sản xuất và quản trị dữ liệu trên toàn chuỗi, từ vùng nguyên liệu đến lô hàng xuất khẩu.