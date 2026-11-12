Nông sản Thanh Phong - Kết nối thị trường từ sức trẻ

Đoàn viên, thanh niên xã Thanh Phong livestream giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương, mở rộng kết nối với khách hàng trên các nền tảng số.

Thời gian gần đây, nghề trồng dâu, nuôi tằm truyền thống ở thôn Làng Lự, xã Thanh Phong đang từng bước được khôi phục. Trên những diện tích đất bãi, người dân tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích cây dâu để tạo nguồn thức ăn cho tằm.

Từ hái lá, nuôi tằm, thu kén đến nấu tơ, kéo sợi, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Những kén tằm vàng óng sau khi thu hoạch được bà con đưa vào nấu tơ, kéo thành sợi, cung cấp nguồn nguyên liệu cho nghề dệt thổ cẩm của Hợp tác xã Thanh Lâm và các hộ gia đình trong xã Thanh Phong.

Những nong tằm được chăm sóc tỉ mỉ.

Theo bà Lò Thị Mai, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh Lâm, xã Thanh Phong: “Trước thực trạng nghề truyền thống dần mai một, chúng tôi đã vận động, tập hợp bà con cùng tham gia khôi phục nghề. Đến nay, hợp tác xã có gần 30 thành viên, cùng nhau phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, làm tơ và tạo ra sản phẩm thổ cẩm truyền thống".

Việc khôi phục nguồn tơ tại chỗ giúp Hợp tác xã Thanh Lâm chủ động hơn trong sản xuất, từng bước duy trì nghề dệt thổ cẩm.

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, người dân và đoàn viên, thanh niên đã sử dụng điện thoại thông minh, ghi lại các công đoạn sản xuất, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Những hình ảnh về quá trình làm ra tấm thổ cẩm cũng trở thành một cách để người xem cảm nhận và hiểu hơn về giá trị của nghề truyền thống.

Từ những sợi tơ được kéo qua đôi bàn tay người thợ, các sản phẩm thổ cẩm dần thành hình với những hoa văn, màu sắc mang nét riêng của đồng bào địa phương.

Mật ong rừng nguyên chất từ lâu đã là niềm tự hào của vùng đất Thanh Phong. Gia đình ông Lang Văn Hồng ở thôn Tân Hùng cùng nhiều hộ dân trong xã vẫn bền bỉ giữ nghề nuôi ong lấy mật theo phương thức gia truyền hàng chục năm qua. Những đàn ong được chăm sóc, khai thác theo mùa, tạo ra sản phẩm mang hương vị núi rừng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, mật ong, thổ cẩm và các sản phẩm bản địa chủ yếu được tiêu thụ qua khách hàng quen hoặc bán lẻ tại xã. Phạm vi tiếp cận còn hẹp, thông tin sản phẩm chưa được quảng bá rộng rãi, khiến việc mở rộng thị trường và tìm kiếm đầu ra ổn định vẫn là bài toán đặt ra với người sản xuất.

Chuyển đổi số mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao đầu ra cho nông sản Thanh Phong.

Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã Thanh Phong đã chủ động hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là hình thức livestream bán hàng. Từ tháng 8/2025, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã duy trì đều đặn ít nhất mỗi tháng một phiên live. Tại đây, các bạn trẻ trực tiếp giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất, công dụng và giá bán của từng mặt hàng, đồng thời, tương tác, giải đáp thắc mắc của người xem.

Chị Lang Thị Bằng, Bí thư Chi đoàn thôn Tân Hùng, một trong những người trực tiếp tham gia hoạt động này cho biết ban đầu việc đứng trước máy quay giới thiệu sản phẩm còn nhiều bỡ ngỡ. Các đoàn viên phải tự học cách chọn góc máy, bố trí ánh sáng, chuẩn bị nội dung và cách diễn đạt sao cho ngắn gọn, dễ hiểu.

Từng sản phẩm được hướng dẫn giới thiệu cụ thể, tỉ mỉ để tăng khả năng tiếp cận và tạo niềm tin với khách hàng.

“Dù những phiên livestream bước đầu chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, nhưng đã giúp sản phẩm của bà con được nhiều người biết đến hơn. Qua mỗi lần giới thiệu, lượng người xem và quan tâm đến sản phẩm cũng dần tăng lên. Đây là tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương”, chị Bằng chia sẻ.

Có thể thấy mạng xã hội đã mở ra một hướng đi phù hợp, từng bước giải bài toán đầu ra cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ ở vùng cao. Tuy nhiên, để duy trì đầu ra ổn định, người dân vẫn cần chú trọng chất lượng, mẫu mã, thông tin nguồn gốc và khả năng cung ứng. Sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên trong quảng bá, bán hàng trực tuyến vì thế cần được duy trì, gắn với việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là hướng đi để những sản phẩm làm ra từ nghề truyền thống và kinh nghiệm sản xuất của người dân Thanh Phong có thêm cơ hội đứng vững trên thị trường.