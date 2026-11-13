Nông sản Tây Bắc sẵn sàng vào vụ Tết

Hợp tác xã Miến dong Đồi Cao tại thôn Bình An, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên chuẩn bị hàng nông sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Chủ động nguồn hàng chất lượng

Tại bản Thèn Pả, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, từ tháng 5/2025 hộ kinh doanh của chị Si Chấn Siến đã dành hơn 200m² đất xây dựng xưởng chế biến chè. Hộ kinh doanh của chị Siến không chỉ sản xuất, mà còn thu mua chè tươi của người dân trong vùng, nhằm bảo đảm nguồn hàng và tạo sinh kế cho người dân.

Theo chị Siến, thị trường hàng hóa ngày càng phong phú, cho nên sản phẩm địa phương muốn giữ chân người tiêu dùng phải bảo đảm chất lượng, giữ được hương vị đặc trưng và có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng, cơ sở còn tập trung cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chè cây cao Na Sang.

Tham gia thị trường Tết, miến dong cũng được xem là mặt hàng chủ lực của khu vực miền núi phía bắc. Tại thôn Bình An, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, Hợp tác xã Miến dong Đồi Cao đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm miến dong làm từ giống cây dong riềng bản địa, phát triển thêm dòng miến dong khoai sâm.

Phó Giám đốc Hợp tác xã Miến dong Đồi Cao Nguyễn Thị Mai cho biết, Hợp tác xã dự tính chuẩn bị khoảng 1 đến 1,5 tấn miến thành phẩm phục vụ thị trường Tết. Với ưu thế dễ bảo quản, thuận tiện vận chuyển và có thể chế biến thành nhiều món ăn, miến dong đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường ngày cũng như sức mua tăng cao dịp cuối năm. Đặc biệt, sản phẩm miến dong khoai sâm của Hợp tác xã được xếp hạng OCOP 3 sao không chỉ tạo niềm tin cho người tiêu dùng, mà còn tạo động lực để cơ sở mở rộng thị trường dịp Tết.

Tại tỉnh Sơn La, nguồn thủy sản dồi dào từ lòng hồ Sông Đà đang được người dân xã Quỳnh Nhai chế biến thành chả cá, xúc xích cá, ruốc cá, cá sấy khô và cá phi lê cấp đông. Hộ kinh doanh của bà Đào Thị Hiếu đã có sản phẩm chả cá Sông Đà được công nhận OCOP 3 sao năm 2022. Đây là nền tảng để cơ sở tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, khai thác tốt hơn nguồn nguyên liệu tại địa phương. Theo bà Hiếu, cơ sở dự tính tăng lượng hàng phục vụ Tết từ 5 đến 10% so với năm trước, tương đương khoảng 1 đến 1,2 tấn cá tươi.

Cơ hội cho nông sản địa phương

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên Vũ Hồng Sơn, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp và các sản phẩm đặc sản nổi tiếng như: gạo, chè, cà-phê, mắc-ca, mật ong, miến dong… Vì vậy, tỉnh đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã và minh bạch nguồn gốc xuất xứ. Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cũng được đẩy mạnh thông qua các hội chợ, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và nền tảng thương mại điện tử, giúp đặc sản địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đến nay, tỉnh Điện Biên có 157 sản phẩm OCOP. Để nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ, các chủ thể OCOP đã chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, mẫu mã, minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Một số vùng nguyên liệu được hỗ trợ chứng nhận VietGAP, hữu cơ; nhiều cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như HACCP, GMP FOOD từng bước nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với sự hỗ trợ trong xúc tiến thương mại của ngành công thương, Liên minh hợp tác xã tỉnh Điện Biên cũng khuyến khích các hợp tác xã chủ động sản xuất, chế biến và chuẩn bị nguồn hàng, tập trung vào những sản phẩm thế mạnh như gạo Điện Biên, miến dong, bún phở, thịt sấy, lạp xưởng, trà thảo dược và các sản phẩm OCOP khác. Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Điện Biên Phí Văn Dương cho biết, theo kế hoạch dự tính, các hợp tác xã chuẩn bị 150 đến 170 tấn ngô nguyên liệu, 25 tấn bún phở gạo lứt, 500 tấn miến dong, 4 đến 5 tạ thịt sấy và 5 tấn bánh dân tộc phục vụ Tết.

Nông sản đặc trưng Tây Bắc không chỉ có cơ hội tiêu thụ trong dịp Tết mà còn có thể mở rộng thị trường thông qua du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các hoạt động văn hóa, lễ hội. Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 là một trong những dịp để địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, mở rộng thị trường; đồng thời, quảng bá thương hiệu nông sản gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, thúc đẩy chế biến sâu và gia tăng giá trị sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho rằng, nông sản đặc trưng Tây Bắc không chỉ có cơ hội tiêu thụ trong dịp Tết mà còn có thể mở rộng thị trường thông qua du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các hoạt động văn hóa, lễ hội. Lễ hội cà-phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 là một trong những dịp để địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, mở rộng thị trường; đồng thời, quảng bá thương hiệu nông sản gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, thúc đẩy chế biến sâu và gia tăng giá trị sản phẩm.

Ở cấp địa phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Nhai (Sơn La) Nguyễn Tiến Thành cho biết, xã đang hỗ trợ các cơ sở sản xuất chủ động nguồn nguyên liệu, mở rộng chế biến, nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Địa phương cũng đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, quảng bá trên nền tảng số và phát triển kênh bán hàng trực tuyến, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, qua đó từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị các sản phẩm chế biến từ thủy sản lòng hồ Sông Đà.

Địa phương cũng đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, quảng bá trên nền tảng số và phát triển kênh bán hàng trực tuyến, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, qua đó từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị các sản phẩm chế biến từ thủy sản lòng hồ Sông Đà. Trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Nhai (Sơn La) Nguyễn Tiến Thành

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2027, việc các cơ sở sản xuất chủ động nguồn hàng và tăng cường kết nối giữa sản xuất với phân phối đang mở ra những cơ hội mới cho nông sản Tây Bắc.