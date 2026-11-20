Mở rộng thị trường bằng nền tảng số

Với lợi thế về nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và phương thức phân phối hiện đại, việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đang trở thành yêu cầu tất yếu.

Lâm Đồng quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Không chỉ giúp tiết giảm chi phí, công nghệ số còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn, từng bước hình thành phương thức kinh doanh hiện đại, phù hợp với xu thế tiêu dùng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hải Sản Kim Châu (phường Lagi, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến cơ hội kết nối với hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh.

Người dân tham dự chương trình giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Hoàng, đây sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn, không bị giới hạn bởi địa lý. Doanh nghiệp xác định chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo ông Hoàng, doanh nghiệp cần định hướng phát triển hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng kênh bán hàng trên TikTok Shop, Shopee và ứng dụng livestream để giới thiệu sản phẩm, tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.

"Chúng tôi cũng mong muốn các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận với công nghệ, nền tảng thương mại điện tử, các giải pháp AI và hoạt động đào tạo nhân lực số", ông Hoàng chia sẻ.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận thương mại điện tử

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tiếp cận và khai thác các nền tảng số của một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương vẫn còn hạn chế. Kỹ năng kinh doanh trên môi trường số chưa đồng đều; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa thực sự phổ biến.

Trước thực tế đó, ngành Công Thương triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, tập trung vào những nội dung thiết thực, có khả năng ứng dụng ngay.

Trong đó, các chương trình hướng dẫn xây dựng cửa hàng và kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop; hướng dẫn kê khai thuế đối với hộ kinh doanh và sử dụng phần mềm hỗ trợ; giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được chú trọng.

Đại biểu tham quan các gian hàng.

Cùng với đó, ngành Công Thương hỗ trợ xây dựng kênh TikTok Shop, quay video giới thiệu chương trình, quảng bá hình ảnh và sản phẩm tại các chợ truyền thống; chia sẻ cách thức triển khai mô hình xã, phường thương mại điện tử theo Tiêu chí 7.3, nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử ở cấp cơ sở.

Đáng chú ý, việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và triển lãm sản phẩm đặc trưng của tỉnh được xem là giải pháp kết nối giữa xúc tiến thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Không gian trưng bày các sản phẩm nông sản, OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và những mặt hàng có tiềm năng, thế mạnh của địa phương giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Theo ông Biện Tấn Tài, với sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị đồng hành và cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực Công Thương của tỉnh sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quảng bá hiệu quả sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại phường Phú Thuỷ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khu vực miền Trung, cho rằng, phát triển thương mại điện tử cần được triển khai từ cơ sở, gắn với chủ trương phát triển kinh tế số và xã hội số của quốc gia, địa phương.

Theo ông Khanh, chuyển đổi số thương mại không nhất thiết bắt đầu từ những công nghệ phức tạp mà có thể từ việc đưa mỗi sản phẩm đặc trưng của địa phương lên không gian số, tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc và hướng đến xuất khẩu.

Định hướng xây dựng mô hình "Xã, phường thương mại điện tử 2026" với thông điệp "Mỗi địa phương – Một hệ sinh thái số" được kỳ vọng tạo nền tảng thúc đẩy thương mại điện tử ở cấp cơ sở.

Theo mô hình này, mỗi địa phương cần có tổ hỗ trợ số, sản phẩm chủ lực được đưa lên môi trường trực tuyến, đồng thời kết nối các nền tảng số với hệ thống ngân hàng, logistics và truyền thông.

Việc hình thành bản đồ kinh tế số địa phương cũng được xem là hướng đi nhằm nhận diện tiềm năng, thế mạnh từng vùng, hỗ trợ kết nối sản phẩm với thị trường và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

"Từ việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kênh bán hàng trực tuyến đến tổ chức các hoạt động quảng bá, livestream và kết nối cung cầu, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn", ông Võ Văn Khanh, Trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khu vực miền Trung, cho hay.