Festival Nông sản, OCOP, Làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026 diễn ra từ ngày 27/11 - 2/12/2026 với quy mô gần 180 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham gia festival, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị bố trí 2 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của 10 HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như: Tranh gạo, trầm hương các loại, cà phê Khe Sanh, gạo ngon Gio Mỹ, trà nấm Linh Chi Tuấn Linh, khoai gieo Như Mận, thủy hải sản Long Tám...

Gian hàng của Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tại Festival Nông sản, OCOP, Làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026 - Ảnh: H.T

Tại sự kiện này, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị còn tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và các mặt hàng tiêu biểu của các làng nghề truyền thống của các HTX, làng nghề truyền thống trên khắp cả nước. Qua đó, đơn vị có cơ hội tiếp cận những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tìm hiểu cách thức xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và phương thức tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương.

Qua hoạt động này, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm. Những kinh nghiệm, thông tin và cơ hội hợp tác thu được từ festival sẽ là cơ sở quan trọng để Liên minh HTX tỉnh nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, hỗ trợ các HTX đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.