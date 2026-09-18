Nông sản Mỹ hiện diện ngày càng đa dạng tại thị trường Việt Nam

Ảnh: PT

Trong một báo cáo mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đánh giá Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản giàu tiềm năng nhất của Mỹ nhờ tăng trưởng kinh tế cao, tầng lớp trung lưu mở rộng, ngành chế biến thực phẩm phát triển và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất lượng cao.

Theo USDA, Mỹ hiện là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam với thị phần 13,4%, chỉ đứng sau Trung Quốc (13,5%). Nhiều nhóm hàng nông sản Mỹ ghi nhận tăng trưởng tích cực tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Xuất khẩu trái cây tươi đạt 91,1 triệu USD, trong đó táo (47,1 triệu USD), cherry (19,6 triệu USD), nho (17,6 triệu USD) và các loại trái cây tươi khác (1,7 triệu USD).

Xuất khẩu sữa và các sản phẩm sữa đạt 149,2 triệu USD, tăng 18%, đưa Mỹ trở thành nhà cung cấp lớn thứ 3 cho Việt Nam. Trong khi đó, thịt gia cầm đạt kim ngạch xuất khẩu 113 triệu USD, tiếp tục đứng đầu thị trường Việt Nam và được kỳ vọng tăng trưởng nhờ chính sách giảm thuế nhập khẩu.

Theo USDA, Mỹ hiện là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam. Ảnh: PT

Đối với nhóm nguyên liệu sản xuất, theo số liệu được chia sẻ tại sự kiện Lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ 2026 tại Khách sạn Sheraton Hanoi, Việt Nam nhập khẩu khoảng 517 triệu USD đậu tương từ Mỹ trong năm 2025, tăng 11,7% so với năm trước và chiếm khoảng 43% tổng lượng đậu tương Việt Nam nhập khẩu từ thị trường quốc tế.

Trong khi đó, dữ liệu thương mại của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài Mỹ (USDA/FAS) ghi nhận giá trị đậu tương Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam năm 2025 ở mức 581,25 triệu USD, với khối lượng khoảng 1,35 triệu tấn. Việt Nam cũng nằm trong nhóm những thị trường lớn của đậu tương Mỹ trên toàn cầu.

Lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ 2026 diễn ra từ nay đến ngày 1/10, với chủ đề “Từ trang trại và đại dương Mỹ đến bàn ăn Việt Nam”. Danh mục sản phẩm được giới thiệu năm nay trải rộng từ thịt bò, thịt heo, gia cầm, hải sản Alaska và vùng Đông Bắc Mỹ, đến khoai tây, táo Washington, việt quất, óc chó, mận khô California, phô mai và các sản phẩm từ đậu.

Tại Sheraton Hanoi, ông Cristian Vera, Giám đốc bộ phận Ẩm thực, cho biết đội ngũ bếp đã thay đổi thực đơn khoảng 3 lần để sử dụng nhiều nguyên liệu Mỹ. Theo ông, các sản phẩm này sẽ được kết hợp với phong cách hiếu khách và nét địa phương của Việt Nam.

Điển hình, đội ngũ bếp trưởng tại Sheraton đã khéo léo khai thác sự linh hoạt tuyệt vời của táo Cosmic Crisp® trong cả món mặn lẫn món ngọt, như salad táo Waldorf thanh mát, bánh tart táo nướng thơm lừng cho đến đĩa trái cây tươi tổng hợp. Sự kết hợp này mang đến cho thực khách Hà Thành cơ hội thưởng thức trọn vẹn hương vị độc đáo từ thành tựu đổi mới nông nghiệp nổi bật của Bang Washington.

Ảnh: Sheraton Hanoi

Nói riêng về táo Washington, bà Duyên Lê, Quản lý truyền thông tại Việt Nam của California Milk Advisory Board, U.S. Highbush Blueberries và Washington Apples, cho biết sản lượng xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng mạnh. “Thời đầu mà chúng tôi phát triển thị trường, chỉ có khoảng 50.000 thùng táo được xuất khẩu mỗi năm sang Việt Nam. Nhưng hiện tại đã lên tới khoảng 2 triệu thùng”, bà nói.

Ở nhóm hải sản, bà Thảo Đặng, đại diện tại Việt Nam của Viện Tiếp thị Hải sản Alaska và Hội đồng Đậu khô Mỹ, cho biết hải sản Alaska được khai thác tự nhiên, theo quy trình bền vững và kiểm tra nghiêm ngặt. Cá tuyết đen Alaska đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ Việt Nam, trong khi surimi làm từ cá Pollock sử dụng nguyên liệu Mỹ đang được chế biến tại Việt Nam.

“Chúng tôi hoàn toàn lạc quan về tương lai và triển vọng phát triển thương mại nông sản giữa hai quốc gia”, ông Mark Petry, Tham tán Công sứ phụ trách Nông nghiệp, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, chia sẻ tại sự kiện. Theo ông Petry, các nhóm hàng có tiềm năng khá đa dạng, gồm ngô, đậu nành, gia súc, trái cây, các loại hạt, hải sản, sản phẩm gỗ và nguyên liệu sinh học. Phía Mỹ dự kiến tổ chức một phái đoàn thương mại nông sản tới TP.HCM vào tháng 11/2026 nhằm gia tăng tăng kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.