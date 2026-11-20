Tiến sĩ Nguyễn Kim Đức, trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Ngày 19/11, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Đối thoại ESG Mekong 2026 với chủ đề “ESG – Hộ chiếu xanh cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long: Chính sách, thực tiễn và cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp”. Hội thảo tập trung nhận diện những yêu cầu mới từ thị trường, đồng thời trao đổi giải pháp giúp doanh nghiệp trong vùng từng bước thực hành ESG, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận các nguồn vốn xanh.

Tiến sỹ Nguyễn Kim Đức, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp nhưng còn thiếu hệ sinh thái cung ứng theo chuỗi ngành. Bên cạnh đó, vùng đang chịu sức ép từ biến đổi khí hậu và các rào cản thương mại quốc tế ngày càng khắt khe. Đặc biệt, các quy định về chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EU) đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu, buộc các đơn vị phải chứng minh nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm. Trong bối cảnh đó, ESG (môi trường, xã hội và quản trị) ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng để nông sản tiếp cận những thị trường có giá trị gia tăng cao.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Kim Đức, dù vùng đã có những bước đi cụ thể như triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, quá trình chuyển từ nhận thức sang thực thi ESG vẫn còn nhiều khó khăn. Ba vấn đề nổi bật hiện nay là thiếu dữ liệu, hạn chế về nguồn vốn và năng lực triển khai của địa phương, doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, trước đây, lợi thế cạnh tranh của nông sản Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu dựa vào sản lượng, chất lượng và giá cả. Hiện nay, nhà nhập khẩu và tổ chức tín dụng ngày càng quan tâm đến lượng phát thải trong quá trình sản xuất, điều kiện lao động và khả năng truy xuất nguồn gốc. Những tiêu chí này không chỉ tác động đến khả năng tiêu thụ sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp. Xu hướng này đang được cụ thể hóa bằng các quy định thương mại.

Theo lộ trình được công bố, Quy định của EU về sản phẩm không gây mất rừng (EUDR) dự kiến bắt đầu áp dụng từ ngày 30/12/2026 đối với doanh nghiệp lớn và vừa, yêu cầu chứng minh nguồn gốc đối với một số mặt hàng như cà phê, cao su, gỗ và ca cao. Dù lúa gạo, trái cây và thủy sản – những mặt hàng chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long – chưa thuộc danh mục điều chỉnh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu và chứng minh trách nhiệm môi trường, xã hội đang ngày càng phổ biến trong thương mại quốc tế.

Đại biểu tham gia phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Tại hội thảo, các diễn giả trao đổi về định hướng phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp; yêu cầu ESG trong thẩm định tín dụng; kinh nghiệm triển khai tại doanh nghiệp và vai trò của dữ liệu, báo cáo phát triển bền vững, nguồn nhân lực chuyên môn. Đại diện doanh nghiệp cũng nêu những khó khăn về chi phí, lộ trình thực hiện và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn ESG trong điều kiện sản xuất còn phân tán, quy mô nhỏ.

Tiến sỹ Văn Công Bình, Giám đốc Môi trường và Xã hội, Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm xuất khẩu nông sản của cả nước, đóng góp khoảng 31% GDP toàn ngành nông nghiệp, với hơn 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng, 60% lượng cá xuất khẩu và 70% sản lượng trái cây. Tuy nhiên, quy mô sản xuất lớn cũng đi cùng những rủi ro ngày càng rõ nét do biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, hạn hán, sụt lún và chi phí thích ứng gia tăng. Tuy nhiên, đây cũng là sức ép thúc đẩy vùng chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, tăng khả năng truy xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Để ESG được triển khai rộng rãi, theo Tiến sỹ Văn Công Bình, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể. Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ hạ tầng truy xuất, xây dựng tiêu chí, chuẩn dữ liệu và kết nối thị trường. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa dữ liệu, quản trị nhà cung cấp, cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao năng suất. Các ngân hàng cần phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với chu kỳ đầu tư của doanh nghiệp, kết hợp nguồn vốn với hỗ trợ kỹ thuật. Trong khi đó, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu có vai trò đào tạo nhân lực chuyên môn, hướng dẫn phương pháp đo lường, báo cáo và thẩm tra kết quả giảm phát thải (MRV), đồng thời nghiên cứu giải pháp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thý Liễu, Giám đốc UEH Mekong cho rằng, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi kiến thức mà còn tạo cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ sở đào tạo. Việc tăng cường liên kết giữa các bên có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp thực hành ESG, nhất là khi Đồng bằng sông Cửu Long vừa có nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, vừa chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.