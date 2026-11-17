Các phiên livestream góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng

Mở rộng đầu ra từ gian hàng trực tuyến

Tại xã Nhân Cơ, các sản phẩm như cà phê, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, điều, yến sào đang được giới thiệu thông qua mô hình “Xã Thương mại điện tử”. Bên cạnh điểm trưng bày sản phẩm OCOP, địa phương tổ chức livestream bán hàng, xây dựng website quảng bá. Thông tin hàng hóa được số hóa, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng thuận tiện tìm hiểu và lựa chọn.

Cùng với quảng bá trực tuyến, một doanh nghiệp sản xuất cà phê tại địa phương cũng đang liên kết với nông dân phát triển khoảng 2.000 ha cà phê đạt chứng nhận bền vững 4C, đồng thời đầu tư chế biến và phát triển sản phẩm OCOP. Tổ chức vùng trồng, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu là nền tảng để sản phẩm của doanh nghiệp tham gia các kênh phân phối, tiếp cận thị trường có yêu cầu cao hơn.

Sản phẩm được đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường

Với thế mạnh về rau, hoa, cà phê, chè, sầu riêng và nhiều loại trái cây đặc sản, Lâm Đồng có nguồn hàng phong phú để khai thác thị trường trực tuyến.

Theo Sở Công thương, đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 933 đơn vị sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ đưa 2.106 sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản địa phương lên các nền tảng số. Sàn thương mại điện tử địa phương sanphamdiaphuong.com.vn có 857 tài khoản, giới thiệu khoảng 950 sản phẩm.

Những nền tảng này mở thêm kênh quảng bá, giúp nhà sản xuất tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác ngoài thị trường truyền thống. Với các xã nông thôn mới, đây còn là cơ hội đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP đến gần hơn với khách hàng, tạo thêm giá trị từ lợi thế sản xuất tại chỗ.

Tuy nhiên, có gian hàng trực tuyến chưa đồng nghĩa với có thị trường. Muốn chuyển lượt xem thành đơn hàng, sản phẩm phải bảo đảm chất lượng ổn định, thông tin rõ ràng và khả năng cung ứng. Với nông sản tươi, bảo quản, đóng gói và vận chuyển cũng là những khâu quyết định hiệu quả kinh doanh.

Minh bạch nguồn gốc để tăng sức cạnh tranh

Trên không gian số, người mua khó trực tiếp kiểm tra vườn trồng hay cơ sở chế biến. Vì vậy, quảng bá cần đi cùng dữ liệu về vùng sản xuất, quy trình canh tác và chất lượng sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu quan trọng để nông sản tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Lâm Đồng đã xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo mô hình tập trung, bước đầu đưa vào vận hành thử nghiệm, hướng đến kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Hai ngành hàng được lựa chọn thí điểm là cà phê Arabica Đà Lạt và sầu riêng Đạ Huoai.

Lâm Đồng hỗ trợ các chủ thể địa phương đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. (Ảnh: Tư liệu)

Tính đến tháng 8/2026, hệ thống đã cấp tài khoản cho 69 doanh nghiệp, hợp tác xã với 279 thành viên; cập nhật dữ liệu 23 vùng sản xuất, 19 nhà xưởng, 8 loại vật tư và 250 nhật ký sản xuất. Có 99 sản phẩm, 136 lô hàng được quản lý, gắn mã QR tích hợp thông tin truy xuất nguồn gốc.

Theo Kế hoạch số 4154/KH-UBND ngày 30/3/2026, tỉnh tập trung chuẩn hóa dữ liệu, áp dụng nhật ký điện tử và mã QR trong truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản. Trước mắt triển khai với sầu riêng, sau đó mở rộng sang cà phê, thanh long, rau, quả và thủy sản.

Kế hoạch số 1986/KH-UBND về phát triển thị trường nông sản, sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030 cũng đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và mở rộng xúc tiến thương mại trên nền tảng số.

Chuẩn hóa quy trình sản xuất là điều kiện để nông sản Lâm Đồng mở rộng thị trường tiêu thụ

Tại Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh tháng 9/2026, ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong chuỗi ngành hàng. Sự liên kết này góp phần quản lý vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị nông sản.

Đưa nông sản lên sàn số vì thế không đơn thuần là mở thêm kênh bán hàng, mà còn đòi hỏi thay đổi cách tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường. Khi vùng nguyên liệu được quản lý, nguồn gốc minh bạch, người sản xuất có kỹ năng số và sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, chuyển đổi số mới thực sự tạo thêm giá trị kinh tế. Đây cũng là hướng phát triển kinh tế nông thôn, nâng thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.