Xuất khẩu hoa cắt cành mang lại giá trị cao cho người dân Lâm Đồng. Ảnh: Lê Thành

Lợi thế vùng nguyên liệu rộng mở

Với diện tích gieo trồng hơn 1 triệu ha, Lâm Đồng có nền sản xuất nông nghiệp đa dạng, hình thành nhiều ngành hàng chủ lực như: rau, hoa, cà phê, sầu riêng, thanh long, điều, hồ tiêu cùng các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản. Quy mô này tạo lợi thế về nguồn cung, đồng thời mở ra khả năng phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Trong cơ cấu cây trồng, cà phê tiếp tục giữ vị trí chủ lực với hơn 335.000 ha. Rau, hoa, sầu riêng và thanh long là những ngành hàng có quy mô đáng kể, sản lượng lớn. Riêng rau đạt hơn 2,4 triệu tấn, hoa ước 4,17 tỷ cành và sầu riêng khoảng 340.000 tấn. Sự đa dạng về chủng loại và mùa vụ tạo nguồn cung phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường.

Lợi thế sản xuất được phản ánh qua kết quả xuất khẩu. Kim ngạch nông, thủy sản của tỉnh tính đến tháng 11/2026 ước đạt gần 1,5 tỷ USD, trong đó cà phê nhân đóng góp lớn nhất với hơn 684 triệu USD. Rau, củ, trái cây, hạt điều, thủy sản và hồ tiêu là những nhóm hàng có giá trị xuất khẩu đáng kể.

Xuất khẩu hoa cắt cành mang lại giá trị cao cho người dân Lâm Đồng

Cùng với mở rộng quy mô, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và theo tiêu chuẩn an toàn, bền vững đang từng bước được nhân rộng. Toàn tỉnh có khoảng 111.900 ha ứng dụng công nghệ cao, trong đó 1.400 ha phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh; diện tích được chứng nhận an toàn, bền vững đạt khoảng 155.100 ha. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng, tổ chức lại sản xuất và đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn của thị trường.

Tuy nhiên, quy mô và sản lượng chưa tạo nên sức cạnh tranh đủ mạnh. Khi thị trường ngày càng đòi hỏi chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, nông sản Lâm Đồng phải được tổ chức theo chuỗi cung ứng có khả năng kiểm soát xuyên suốt, từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ.

Nông dân Di Linh tham gia chuỗi giá trị sản xuất cà phê bền vững

Từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường

Để nông sản có thể đứng vững trên thị trường quốc tế, chất lượng sản phẩm phải được bảo đảm từ vùng nguyên liệu đến khâu đóng gói, chế biến và tiêu thụ. Trong đó, dữ liệu sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành những điều kiện thiết yếu.

Tại vùng cà phê Di Linh, Công ty Intimex MP phối hợp khảo sát, xây dựng dữ liệu vùng nguyên liệu với 11.929 thửa đất, trên tổng diện tích hơn 9.000 ha. Thông tin về nông hộ, thửa đất, tọa độ, sản lượng và hồ sơ pháp lý được cập nhật, giúp doanh nghiệp quản lý vùng trồng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch thông tin hàng hóa. Đây là cách làm nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, nhất là những quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường. Trong đó, Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tọa độ vùng nguyên liệu và trách nhiệm trong quá trình sản xuất. Việc xây dựng dữ liệu vùng trồng đầy đủ, minh bạch vì thế trở thành điều kiện quan trọng để nông sản duy trì khả năng tiếp cận các thị trường tiêu chuẩn cao.

Sơ chế chanh dây xuất khẩu đi Hàn Quốc của một doanh nghiệp phía Tây Lâm Đồng

Việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được mở rộng. Hiện toàn tỉnh có 1.640 mã số vùng trồng, với diện tích hơn 54.500 ha; 549 mã số cơ sở đóng gói. Đáng chú ý, gần 97% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO. Những kết quả này góp phần hình thành nền tảng kiểm soát chất lượng và nâng khả năng tiếp cận thị trường cho nông sản địa phương.

Nông dân xã Nâm Nung tham gia tập huấn chương trình Sản xuất cà phê bền vững do Công ty TMT tổ chức

Làm chủ chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nội địa

Theo thống kê, Lâm Đồng hiện hình thành 428 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, thu hút 47.590 hộ tham gia. Các mô hình này tạo sự kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước đưa sản xuất từ quy mô hộ riêng lẻ sang liên kết theo nhu cầu thị trường. Cùng với tổ chức vùng nguyên liệu, năng lực sơ chế, chế biến cũng được mở rộng với khoảng 508 cơ sở trên toàn tỉnh. Thế nhưng, phần lớn hoạt động vẫn tập trung vào sơ chế, bảo quản, số doanh nghiệp đầu tư sâu vào chế biến nông nghiệp chất lượng cao chưa nhiều. Vì vậy, nông sản vẫn phụ thuộc vào khâu tiêu thụ nguyên liệu, trong khi tiềm năng gia tăng giá trị từ chế biến và phát triển sản phẩm chưa được khai thác tương xứng.

Theo ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển chuỗi giá trị nông sản đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và sự chủ động tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất. Cùng với đó, tỉnh định hướng phát triển vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để trở thành động lực tăng trưởng, nông nghiệp Lâm Đồng cần chuyển từ phát triển theo quy mô sang nâng cao giá trị sản phẩm. Tổ chức vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết và đầu tư chế biến sâu sẽ góp phần nâng hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị tại địa phương.

“Doanh nghiệp sẽ giữ vai trò kết nối thị trường, tổ chức sản xuất và đầu tư vào các khâu có giá trị gia tăng cao. Khi chuỗi liên kết vận hành hiệu quả, nông nghiệp sẽ tạo thêm động lực cho công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và việc làm, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh”, ông Vũ Đình Cường cho biết thêm.