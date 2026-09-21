Nông sản Gia Lai bước vào 'phiên chợ' không giới hạn địa lý

Nếu trước đây việc tìm đầu ra thường gắn với hội chợ, tuần hàng hay điểm trưng bày, thì nay chỉ với một phiên livestream, người bán có thể kết nối trực tiếp với khách hàng ở nhiều địa phương mà không cần rời khỏi nơi sản xuất. Với nông sản vùng miền, thay đổi này càng có ý nghĩa. Bởi đằng sau một sản phẩm là vùng nguyên liệu, câu chuyện địa phương và công sức của người sản xuất. Khi được đưa lên môi trường số đúng cách, những giá trị ấy có thêm cơ hội được nhận diện bên ngoài địa bàn.

Xa hơn câu chuyện của từng phiên livestream, Gia Lai đang đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền. Theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND, tỉnh triển khai Kế hoạch tổng thể ứng dụng thương mại điện tử tại khu vực biên giới, miền núi giai đoạn 2027-2030, hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa công cụ số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.