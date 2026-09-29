Nông sản chìm trong sắc đỏ, cà phê đi ngược xu hướng

Chỉ số MXV-Index giảm 1,3% xuống 2.948 điểm. Nguồn: MXV

Sắc đỏ bao trùm 7 mặt hàng nông sản trên sàn CBOT trong đó dẫn đầu là nhóm đậu tương. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 2,3%, xuống 473,4 USD/tấn; khô đậu tương tháng 12 giảm 3,1%, còn 396,2 USD/tấn.

Diễn biến giá đậu tương. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực bán gia tăng sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung không đưa đậu tương hạt vào danh mục hàng hóa giảm thuế. Trung Quốc tiếp tục duy trì mức thuế bổ sung 10% với đậu tương Mỹ, làm giảm kỳ vọng về một thỏa thuận miễn thuế toàn diện và khiến nông sản Mỹ kém cạnh tranh hơn nguồn cung Nam Mỹ.

Sự thay đổi kỳ vọng chính sách kích hoạt hoạt động bán tháo của các quỹ quản lý tiền tệ, sau giai đoạn duy trì vị thế mua ròng cao. Cùng với đó, nguồn cung vụ mới tại Mỹ gia tăng khi tiến độ thu hoạch đậu tương đạt 17% diện tích, bám sát mức bình quân 5 năm.

Tại Brazil, tiến độ gieo trồng hiện mới đạt 2,37%, nhưng điều kiện thời tiết thuận lợi được kỳ vọng giúp nông dân đẩy nhanh, củng cố triển vọng nguồn cung Nam Mỹ.

Theo MXV, nhịp giảm đưa giá đậu tương về vùng chiết khấu hợp lý hơn. MXV khuyến nghị các doanh nghiệp chế biến trong nước theo dõi vùng hỗ trợ 468-470 USD/tấn để thiết lập vị thế bảo hiểm giá cho nhu cầu quý I-2027.

Diễn biến giá cà phê. Nguồn: MXV

Trái ngược nhóm họ đậu, giá cà phê đồng loạt tăng. Trong đó cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 trên ICE New York tăng 3,64%, lên 6.365 USD/tấn; Robusta tháng 11-2026 trên ICE London tăng 1,34%, lên 3.412 USD/tấn.

Giá Arabica được hỗ trợ bởi hoạt động mua đóng vị thế bán của nhóm đầu cơ. Đến ngày 22-9, nhóm Non-Commercials duy trì vị thế bán ròng 6.472 lô, tăng 277,2% so với tuần trước. Nguồn cung cũng là yếu tố hỗ trợ.

Trong nước, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên diễn biến đồng pha với xu hướng hồi phục của giá thế giới. Sau nhịp điều chỉnh về vùng đáy 92.000 đồng/kg vào giữa tuần trước, đà giảm đã chững lại, đưa mặt bằng giá thu mua hôm nay (29-9) giữ vững trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Tồn kho vụ cũ của nông dân và đại lý không còn nhiều, hiện thị trường đang bước vào giai đoạn nghe ngóng trước thềm thu hoạch cao điểm vụ 2026-2027 vào tháng 11 tới.