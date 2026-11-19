Hương cay thơm của mắc khén, hạt dổi có thể kết hợp với ngọt hiền của quả sung sấy California tạo thành món ăn đặc sắc. Ảnh Thu Huyền.

Tại Triển lãm và Hội thảo Nguyên liệu cao cấp từ Hoa Kỳ do Hội đồng Xuất khẩu Nông sản California (CAEC) tổ chức ở Hà Nội đầu tháng 11/2026, đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện, đại diện CAEC tại Việt Nam, đã giới thiệu sự kết hợp giữa hai nguồn nguyên liệu Mỹ và Việt. Cụ thể, 10 loại nông sản California được phối hợp cùng 10 loại gia vị quen thuộc của Việt Nam, trong đó có nước mắm, nước cốt dừa, hoa hồi, gừng, mắc khén và hạt dổi.

VỊ NGỌT HOA KỲ TỰ NHIÊN GẶP VỊ ĐẬM VIỆT TẠO NÊN MÓN ĂN CAO CẤP, LÀNH MẠNH

Đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện cho biết để đưa nông sản California gần hơn với khẩu vị người Việt, việc nghiên cứu đặc trưng văn hóa ẩm thực và cách sử dụng nguyên liệu bản địa được xem là một hướng tiếp cận quan trọng. Sự kết hợp đặc sắc này sẽ giúp nguyên liệu nhập khẩu không chỉ xuất hiện trong sản phẩm tiêu dùng thông thường mà còn trở thành một phần của món ăn và sản phẩm chế biến, nâng tầm giá trị ẩm thực.

Đến thời điểm này, nông sản California đã có mặt tại Việt Nam gồm sung, chà là, việt quất, nho khô, hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười. Trong số đó, sung California là loại quả có tiềm năng tiếp cận người tiêu dùng trong nước, với hai dòng sấy phổ biến là Golden Fig (sung vàng) và Mission Fig (sung đen), đây là dòng trái cây sấy có vị ngọt tự nhiên, không bổ sung đường, dùng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu chế biến.

Đặc tính này khớp với xu hướng người tiêu dùng ưu tiên thực phẩm ít đường. Bà Kris Caputo, chuyên gia marketing của CAEC, nhận định thực phẩm toàn cầu đang ưu tiên thành phần tự nhiên, nhãn sạch, ít đường và lợi ích sức khỏe. Người tiêu dùng ngày càng chủ động tìm hiểu thành phần, đọc nhãn sản phẩm và lựa chọn những sản phẩm có thể thay thế các thành phần chế biến. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với thực phẩm chức năng, sản phẩm cao cấp và những trải nghiệm ẩm thực mới cũng gia tăng.

Hội đồng Xuất khẩu Nông sản California giới thiệu nông sản Hoa Kỳ tới thị trường Việt Nam. Ảnh: Thu Huyền.

Theo bà Caputo, Việt Nam có dân số trẻ, khả năng tiếp cận ẩm thực quốc tế qua du lịch và mạng xã hội cùng mối quan tâm ngày càng lớn đến sức khỏe đang tạo động lực cho bánh nướng cao cấp, đồ uống và đồ ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe. Người tiêu dùng chú trọng giá trị nhận được từ sản phẩm chứ không chỉ giá bán, tạo cơ hội cho doanh nghiệp dùng nguyên liệu chất lượng cao để tạo khác biệt về hương vị, kết cấu và trải nghiệm.

Nguồn nguyên liệu CAEC đang giới thiệu gồm bốn nhóm: trái cây sấy khô, trái cây và rau củ có độ ẩm thấp, trái cây nghiền (purée) và các loại hạt cây đã qua chế biến. Mỗi nhóm có chức năng riêng trong công thức. Trái cây sấy mang vị ngọt tự nhiên, kết cấu và dinh dưỡng; bột trái cây làm đậm hương vị; hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười đi vào bánh, đồ uống và sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

TỪ BÀN ĂN ĐẾN THỊ TRƯỜNG: DƯ ĐỊA MỞ RỘNG VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC NÔNG SẢN VIỆT – MỸ

Bà Karla Stockli, Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Nông sản California, cho biết bánh nướng, đồ uống, sữa và đồ ăn nhẹ là những lĩnh vực còn nhiều dư địa tại Việt Nam, khi người tiêu dùng quan tâm hơn đến nhãn thành phần đơn giản, hạn chế phụ gia và đường bổ sung.

“Các nguyên liệu nông sản Mỹ có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng xu hướng này thông qua việc tạo vị ngọt tự nhiên, bổ sung hương vị, màu sắc và kết cấu cho sản phẩm”, bà Karla Stockli chia sẻ; đồng thời nhận định khả năng ứng dụng đa dạng trong bánh nướng, đồ uống, nước sốt, sản phẩm từ sữa và thực phẩm thực vật mở ra cơ hội đổi mới công thức và gia tăng giá trị sản phẩm.

Dẫn chứng cho nhận định trên, bà Karla Stockli cho biết một số nhà nhập khẩu Việt Nam đang tìm nguyên liệu cho sản phẩm thực vật và sữa, qua kết nối của CAEC đã có nguồn bột óc chó phù hợp và phát triển thành sản phẩm bán lẻ. Từ một cuộc tìm kiếm nguyên liệu, một sản phẩm ra đời.

Điểm khác biệt của nhóm nguyên liệu cao cấp từ Hoa Kỳ nằm ở chất lượng ổn định, tính đồng nhất giữa các lô hàng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đây là những yếu tố quan trọng đối với các nhà sản xuất, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng đầu vào và duy trì tính nhất quán của sản phẩm cuối cùng.

CAEC hiện kết nối doanh nghiệp tại hơn 28 quốc gia, hướng tới hợp tác dài hạn với doanh nghiệp thực phẩm.

Quả sung California được giới thiệu tới thị trường nông sản và ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Thu Huyền.

Cung cấp thêm thông tin, ông Mark Petry, Tham tán Công sứ phụ trách Nông nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết nền nông nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có các nhà sản xuất California, đã xây dựng hệ thống cung ứng thực phẩm năng suất cao, chú trọng đổi mới và độ tin cậy; thế mạnh ấy đến từ thổ nhưỡng, khí hậu.

"Ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đang phát triển nhanh, do đó nguyên liệu Hoa Kỳ có thể là đầu vào để ngành F&B Việt Nam cải tiến công thức hoặc phát triển dòng sản phẩm mới", ông Mark Petry nhận định.

Trong thời gian tới, CAEC sẽ tập trung kết nối nhà nhập khẩu với doanh nghiệp sản xuất đồ ăn nhẹ, bánh kẹo và đồ uống, nhất là sản phẩm hướng đến sức khỏe đường ruột. Tổ chức này dự kiến phối hợp đầu bếp địa phương tại TP. Hồ Chí Minh giới thiệu nguyên liệu, đồng thời cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới.

Từ những nông sản đến từ hai quốc gia được giới thiệu tại triển lãm, câu chuyện đi xa hơn đến dây chuyền chế biến và kệ hàng bán lẻ cho ngành hàng thực phẩm, F&B. Doanh nghiệp Việt có thêm nguồn nguyên liệu ổn định, truy xuất được nguồn gốc để làm sản phẩm cao cấp; nông sản California có thêm đường vào thị trường mới qua khẩu vị và năng lực chế biến của đối tác trong nước. Hợp tác giữa hai bên bắt đầu từ vị ngọt và vị đậm trên cùng một món ăn, từ đó mở rộng đến cả chuỗi giá trị thực phẩm cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.