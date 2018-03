NÓNG: Ông Kim Jong Un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 4/2018, hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Seoul ngày 25/3 cho biết.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) sẽ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc - Triều Tiên sẽ có cuộc gặp quan trọng vào thứ Năm tuần tới để chuẩn bị cho hội đàm cấp cao lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae-in.

Hội đàm lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ và giải quyết những căng thẳng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tại cuộc gặp diễn ra ở Bàn Môn Điếm, nơi quan chức hai nước sẽ thảo luận về thời điểm cụ thể của cuộc gặp cấp cao giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc.

Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là Ri Son Gwon, người đang đứng đầu cơ quan chuyên trách giải quyết cá vấn đề liên Triều.

Hai nước đồng thuận về cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc khi phái đoàn của Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng vào đầu tháng 3.

Các quan chức Hàn Quốc cũng đã "mai mối" cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2018.

Nhìn lại lịch sử, các nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và Hàn Quốc chỉ gặp nhau hội đàm đúng 2 lần kể từ cuộc chiến tranh trên bán đảo này (1950-1953).

Hiện giữa rõ ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau ở Seoul, Bình Nhưỡng hay Washington, nhưng nếu thực sự điều này diễn ra sẽ tạo ra bước đột phá trong việc tháo ngòi nổ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang trong những năm gần đây. Triều Tiên năm 2017 đã liên tục thử lên lửa xuyên lục địa có khả năng bắn tới Mỹ.

Trước cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, một nhóm nhạc POP nổi tiếng Hàn Quốc sẽ tham gia biểu diễn 3 ngày đầu tháng 4/2018 tại Bình Nhưỡng.

Khánh Linh