Nóng: nhóm 7 nhà đầu tư mua 32% cổ phần PVcomBank

Theo thông tin PVcomBank vừa công bố, đợt chào bán nằm trong phương án tăngvốn điều lệ năm 2026, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Toàn bộ300 triệu cổ phiếu được phân phối cho 7 nhà đầu tư trong nước, gồm 5 doanhnghiệp và 2 cá nhân đang là cổ đông hiện hữu.

Với mức giá 13.628 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đợt phát hành dự kiến đạtkhoảng 4.088 tỷ đồng.

Trong danh sách nhà đầu tư, 4 doanh nghiệp đăng ký mua lượng cổ phiếu tươngđương gần 5% vốn PVcomBank sau phát hành.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Bất động sản I.P đăng ký mua gần 59,94 triệu cổ phiếu,dự kiến sở hữu 4,9977% vốn ngân hàng. CTCP Lý Thanh Sao đăng ký mua 59,855triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9909%.

Hai doanh nghiệp còn lại là CTCP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệDTH, với 59,579 triệu cổ phiếu đăng ký mua, tương đương 4,9679% vốn; và CTCPXây dựng BĐS Vượng Phát, đăng ký mua 59,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sởhữu dự kiến khoảng 4,95%.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông đăng kýmua hơn 30,28 triệu cổ phiếu, tương đương 2,525% vốn ngân hàng.

PVcomBank dự kiến phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.

Hai nhà đầu tư cá nhân là ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường lần lượtđăng ký mua thêm gần 16,5 triệu và 14,49 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàntất, lượng cổ phiếu mỗi người nắm giữ sẽ tăng lên xấp xỉ 59,9 triệu đơn vị,tương ứng tỷ lệ sở hữu gần 5% vốn PVcomBank.

Tính cả số cổ phiếu hai cá nhân đang nắm giữ, tổng lượng cổ phiếu của nhóm 7nhà đầu tư dự kiến đạt hơn 388,27 triệu đơn vị, tương đương 32,3761% vốn ngânhàng sau phát hành. Đây là tỷ lệ theo phương án dự kiến, chưa phải kết quả phânphối thực tế.

Sau đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại PVcomBank dựkiến giảm từ 8,05% xuống 6,039%. Ngân hàng cho biết phương án phát hành đượcxây dựng nhằm tăng vốn điều lệ, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ sởhữu nước ngoài.

Kế hoạch tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh PVcomBank ghi nhận lợi nhuậntrước thuế tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, song một số chỉ tiêu về chấtlượng tài sản vẫn cần được theo dõi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ngân hàng đạt 343,4 tỷ đồng lợinhuận trước thuế trong quý, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhậplãi thuần đạt 1.535,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng thu nhậphoạt động giảm 33,8%, xuống còn 1.635,7 tỷ đồng do sự suy giảm của nhiều nguồnthu ngoài lãi.

Trong kỳ, chi phí hoạt động giảm 33,8%, còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụnggiảm 93,6%. Việc tiết giảm các khoản chi phí này góp phần hỗ trợ lợi nhuận,trong bối cảnh nguồn thu ngoài lãi chưa phục hồi đồng đều.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVcomBank ghi nhận 1.023,1 tỷ đồng lợi nhuận trướcthuế, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 2.716,6 tỷ đồng, tăng59,1%.

Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản PVcomBank đạt278.431 tỷ đồng, trong khi tổng nợ xấu ở mức 4.598 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ nhóm5 – nhóm nợ có khả năng mất vốn – tăng gần 20%, lên 3.855 tỷ đồng, chiếm khoảng84% tổng nợ xấu. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 49,8%.