Nóng nhất thể thao sáng 23/9: Anh trai Zverev mỉa mai Alcaraz, Sinner

Anh trai Zverev chỉ trích Alcaraz, Sinner

Trong cuộc phỏng vấn với Sport1, Mischa Zverev, anh trai của Alexander Zverev đã đáp trả những ý kiến cho rằng em trai đoạt 2 Grand Slam trong năm 2026 (Roland Garros, US Open) một phần do không phải chạm trán Carlos Alcaraz và Jannik Sinner:

Zverev đoạt 2 Grand Slam trong năm 2026

“Tại sao họ không có mặt ở đó? Bởi vì họ bị chấn thương. Tại sao chúng ta lại bị chấn thương? Bởi vì, bằng cách nào đó, bạn không đủ mạnh, hoặc bởi vì bạn đã làm việc quá sức. Bởi vì bạn đã không nghỉ ngơi khi cần thiết. Giống như khi bạn vô địch Grand Slam và ai đó phàn nàn về màu tất của bạn. Khi ai đó chiến thắng và thành công, sẽ luôn có người nói: 'Cá nhân tôi không thích điều này hoặc điều kia".

Đại chiến boxing Joshua - Fury có thể khiến Cardiff "thất thủ"

Theo Wales Online, trận đại chiến boxing hạng nặng giữa Anthony Joshua và Tyson Fury nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Cardiff, thủ đô xứ Wales. Dù vậy, sự kiện này sẽ gây ra thách thức đáng kể cho nhiều dịch vụ và doanh nghiệp trong thành phố, đặc biệt ở lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

Thời điểm diễn ra trận đấu cũng cận kề Giáng sinh, vì vậy chính quyền Cardiff lo ngại tình trạng "cung không đủ cầu" do các phòng khách vốn đã khan hiếm.

Ferrari nên "đập đi xây lại" vào năm 2027

Chia sẻ trên podcast F1 Nation, cựu tay đua James Hinchcliffe cho rằng Ferrari không cần quá quan tâm đến giai đoạn còn lại của mùa giải F1 2026. Thay vào đó, đội đua Italia nên tận dụng cơ hội để thử nghiệm, cải tiến mẫu xe đua nằm chuẩn bị cho mùa giải 2027:

“Mọi chuyện đã xong, đã kết thúc. Bây giờ là lúc tập trung vào năm 2027. Họ không cần phải lo lắng về áp lực duy trì cuộc đua vô địch nữa Họ có thể tham gia mỗi chặng đua cuối tuần, có thể thử nghiệm nhiều hơn một chút với những cải tiến mà họ mang đến đường đua".