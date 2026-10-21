Nóng nhất thể thao sáng 22/10: Thầy cũ Alcaraz sẵn sàng hợp tác với Sinner

Thầy cũ Alcaraz sẵn sàng hợp tác với Sinner

Trong cuộc phỏng vấn với tờ AS, Juan Carlos Ferrero - HLV cũ của Carlos Alcaraz - khẳng định ông sẽ không từ chối cơ hội hợp tác với Jannik Sinner hay bất kì tay vợt này. Dù vậy, cựu số 1 thế giới thừa nhận điều này có thể khiến người hâm mộ Tây Ban Nha không vui:

"Nếu điều đó xảy ra trong tương lai, tôi hiểu rằng mọi người, đặc biệt là người hâm mộ Tây Ban Nha, có thể sẽ khó chịu. Nhưng tôi cũng nghĩ bản thân đang hướng đến việc phát triển với tư cách là huấn luyện viên, và nếu cơ hội lớn đến, tôi nghĩ mọi người nên hiểu điều đó. Tôi sẽ không bao giờ đối đầu với bất kỳ ai, càng không phải Carlos. Nhưng dù cơ hội hợp tác với Sinner hay một cầu thủ khác, việc cạnh tranh với ai đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu điều đó".

Mỹ nhân Eala muốn đi chơi với "Tiểu Serena"

Trong cuộc phỏng vấn khi tham dự giải tennis Ningbo Open, Alexandra Eala đã được yêu cầu trả lời những câu hỏi ngắn với nội dung tương đối thú vị. Trong đó, niềm tự hào của tennis Philippines tiết lộ Coco Gauff sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng nếu cô tổ chức một chuyến đi chơi dài ngày.

Bên cạnh đó, Eala cho biết Zeynep Sonmez (Thổ Nhĩ Kỳ) là bạn đánh đôi yêu thích nhất, Moyuka Uchijima (Nhật Bản) là bạn hát karaoke lý tưởng và Fran Jones (Anh) là đối tác ăn ý để quay video hài hước.

Cựu vô địch boxing qua đời sau 11 năm sống thực vật

Mới đây, Denis Boytsov, cựu võ sĩ vô địch boxing WBC người Nga đã qua đời ở tuổi 40 sau 11 năm hôn mê. Thời thi đấu chuyên nghiệp, anh sở hữu thành tích 36 thắng - 1 thua (27 trận thắng knock-out).

Ngày 3/5/2015, Boytsov được tìm thấy bất tỉnh trong một đường hầm tàu ​​điện ngầm ở Berlin (Đức). Chấn thương đầu nghiêm trọng khiến anh mất khả năng đi lại, nói chuyện và sống thực vật suốt nhiều năm. Theo kết luận từ công tố viên, đây là một vụ tai nạn.