Nóng nhất thể thao sáng 15/10: Giải tennis Six Kings Slam có Djokovic, Alcaraz bị hoãn

Giải tennis Six Kings Slam có Djokovic, Alcaraz bị hoãn

Mới đây, ban tổ chức giải tennis biểu diễn Six Kings Slam 2026 tại Riyadh, Saudi Arabia, chính thức thông báo hoãn và chuyển sang ngày 27–30/12/2026, thay vì lịch thi đấu dự kiến từ 21–24/10.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế tại Riyadh. Six Kings Slam dự kiến quy tụ những tên tuổi hàng đầu gồm Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur và Learner Tien.

Swiatek nói về bài học lớn nhất sự nghiệp

Trên tennis Up To Date, Iga Swiatek đã có bài phỏng vấn dài liên quan tới sự nghiệp của cô. Tay vợt người Ba Lan cho rằng, bài học lớn nhất mà cô rút ra được là học cách kiên trì ngay cả khi lối chơi hay kết quả thi đấu không như kỳ vọng. Thay vì phụ thuộc vào một chức vô địch hay một chuỗi trận thắng để tìm lại sự tự tin, cô đang học cách trân trọng từng bước tiến nhỏ nhất.

"Bài học lớn nhất vớii tôi có lẽ là không có gì đến một cách dễ dàng. Điểm mấu chốt là bạn phải tiếp tục nỗ lực, vươn lên ngay cả khi cảm thấy tồi tệ hay mọi chuyện không như ý, và luôn chủ động tìm kiếm những hướng đi mới", trích lời Iga Swiatek.

Red Bull từng muốn chiêu mộ Fernando Alonso và Charles Leclerc

Trong cuốn sách sắp ra mắt, cựu lãnh đội Red Bull, Christian Horner tiết lộ ông đã nhắm tới Fernando Alonso hoặc Charles Leclerc cho vị trí tay đua mới sát cánh cùng Max Verstappen vào năm 2025. Dù vậy thời điểm đó, cố vấn của đội là Helmut Marko liên tiếp gạt ý tưởng chiêu mộ những tay đua tài năng này. Horner chia tay Red Bull vào tháng 7/2025 sau hơn 2 thập kỉ gắn bó, còn Helmut Marko cũng rời đi vào cuối năm đó.