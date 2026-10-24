Nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch

Định hướng nông nghiệp hữu cơ

Với mong muốn sản xuất những sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ người tiêu dùng, năm 2019, anh Võ Trung Tuấn đã thành lập HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan (HTX Hưng Loan), xã Quảng Trạch. Đúng như tên gọi, “nông nghiệp sạch” không chỉ thể hiện định hướng trong cách gọi mà còn là mục tiêu được đơn vị kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. Sau nhiều năm đi vào sản xuất, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, HTX vẫn kiên định với hướng sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ.

Anh Võ Trung Tuấn, Giám đốc HTX Hưng Loan, cho biết: Tiêu chí HTX đặt ra ngay từ đầu là sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra những sản phẩm rau, củ, quả sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, đất cát gây trở ngại cho việc trồng và chăm sóc cây trồng.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang được nhiều hợp tác xã lựa chọn - Ảnh: Đ.N

Trước những bất lợi từ điều kiện tự nhiên, HTX từng bước tìm hướng sản xuất phù hợp, chú trọng đầu tư nhà màng và cải tiến phương thức canh tác. Đến nay, HTX đã phát triển 5 nhà màng, chủ yếu trồng dưa lưới. Ngoài ra, HTX còn cải tạo thêm diện tích để trồng dưa hấu, dưa chuột, mướp đắng...

Các loại rau, củ, quả được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Hiện mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hơn 10 tấn rau, củ, quả, mang lại lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng. Kết quả này cho thấy hướng sản xuất nông nghiệp sạch bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo động lực để HTX tiếp tục duy trì và phát triển mô hình.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực nâng cao năng suất và lợi nhuận, nhiều HTX vẫn kiên trì lựa chọn hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng nông sản và an toàn cho người tiêu dùng làm trọng tâm. Trong đó, sản xuất theo hướng hữu cơ đang được nhiều HTX quan tâm, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh.

HTX Nông nghiệp sinh thái Dũng Na, xã Đông Trạch cũng là một trong những mô hình kiên trì theo đuổi hướng sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, lấy chất lượng và sự an toàn của nông sản làm trọng tâm. Thành lập năm 2017, HTX xây dựng trang trại rau sạch rộng 1ha, kết hợp canh tác trong nhà màng và trồng tự nhiên. Quá trình sản xuất chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng phân bón hữu cơ, hướng đến tạo ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Với cách làm này, mỗi ngày, trang trại cung ứng hơn 300kg rau, củ, quả ra thị trường, góp phần đưa nông sản sạch đến gần hơn với người tiêu dùng và lan tỏa hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Xu hướng tất yếu

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nguồn gốc và chất lượng nông sản, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường. Trước xu hướng đó, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn, giảm tác động đến hệ sinh thái đang trở thành hướng đi cần thiết, đòi hỏi các HTX chủ động đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Dương Văn Sánh, Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái Dũng Na, cho biết, nhu cầu về nông sản an toàn, minh bạch và thân thiện với môi trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động sản xuất của HTX. Theo đó, HTX xác định sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững là hướng đi lâu dài, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả kinh tế ổn định.

Toàn tỉnh hiện có 924 HTX, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 722 HTX. Đây là lực lượng quan trọng trong tổ chức sản xuất, liên kết các hộ thành viên và đưa nông sản ra thị trường. Trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng xanh, việc phát huy vai trò của các HTX sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa các hộ sản xuất và từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đinh Thị Quỳnh Hoa, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với các HTX. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao chất lượng, an toàn nông sản và trách nhiệm bảo vệ môi trường, mỗi HTX cần chủ động thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

"Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các HTX chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh, tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản. Qua đó, các HTX từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò trong chuỗi giá trị nông sản và tạo nền tảng cho phát triển bền vững", bà Đinh Thị Quỳnh Hoa cho biết.

Phát triển nông nghiệp xanh là quá trình lâu dài, cần sự chủ động của mỗi HTX cùng sự đồng hành của các cơ quan chức năng trong hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và xây dựng chuỗi liên kết. Khi sản xuất sạch gắn với hiệu quả kinh tế và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, các HTX sẽ có thêm động lực để đổi mới, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững.