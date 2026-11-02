Nông nghiệp ven đô - đổi cách làm, nâng hiệu quả | Nông thôn mới Hà Nội | 01/11/2026
Với nông nghiệp ven đô, hiệu quả sản xuất không chỉ phụ thuộc vào diện tích hay sản lượng thu hoạch. Tại Hà Nội, những mô hình sản xuất rau ứng dụng kỹ thuật mới và tổ chức theo chuỗi đang mở ra hướng đi thiết thực. Đây cũng là một trong biện pháp nâng hiệu quả kinh tế nông thôn, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nong-nghiep-ven-do-doi-cach-lam-nang-hieu-qua-nong-thon-moi-ha-noi-01-11-2026-246261102112219835.htm