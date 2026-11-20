Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu, nhà khoa học, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên tham dự.

Ngày 19/11, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao phối hợp với Khoa Sinh – Nông nghiệp – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Nông nghiệp tuần hoàn – Kết nối khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đại học, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. Sáu tham luận cùng phiên thảo luận tập trung trao đổi về chính sách hỗ trợ, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.

Công nghệ cần giải quyết được bài toán sản xuất

Trước áp lực về tài nguyên, môi trường và yêu cầu chất lượng, nông nghiệp tuần hoàn hướng đến sử dụng hiệu quả nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm, tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải. Tuy nhiên, để triển khai trong sản xuất, mỗi giải pháp cần được xem xét đồng thời về kỹ thuật, chi phí và khả năng vận hành.

Tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hồ Lam, Khoa Sinh – Nông nghiệp – Môi trường, trình bày tham luận “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giải quyết các bài toán thực tiễn trong nông nghiệp tuần hoàn”.

Nội dung đề cập vai trò của nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực trong giải quyết những vấn đề của sản xuất. Việc kết nối với cơ sở sản xuất giúp nhà khoa học nhận diện nhu cầu, xác định nội dung thử nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

Ở góc độ chuyển giao, ông Võ Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, chia sẻ về phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với đổi mới sáng tạo, bảo tồn văn hóa và phát huy tiềm năng địa phương.

Cách tiếp cận này đặt người sản xuất và điều kiện thực tế vào quá trình lựa chọn giải pháp. Công nghệ cần phù hợp với nguồn nguyên liệu, quy mô, năng lực đầu tư và khả năng tiếp nhận của từng mô hình.

Đại biểu trình bày tham luận về thực trạng chất thải, phụ phẩm nông nghiệp và các giải pháp tận dụng nguồn nguyên liệu này theo hướng tuần hoàn.

Tính hiệu quả từ nguyên liệu đến đầu ra

TS. Nguyễn Minh Tú, giảng viên Trường Kinh tế – Đại học Cần Thơ, trình bày tham luận về phát triển mô hình khởi nghiệp nông nghiệp tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Nội dung nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hiệu quả môi trường với hiệu quả kinh tế, tổ chức sản xuất và nhu cầu tiêu thụ.

Với một dự án khởi nghiệp, tận dụng được phụ phẩm mới là một phần của phương án kinh doanh. Nguồn nguyên liệu có ổn định hay không, chi phí thu gom và xử lý bao nhiêu, chất lượng sản phẩm có đáp ứng người mua hay không là những câu hỏi cần được giải quyết khi xây dựng mô hình.

Kinh nghiệm thực tiễn được ông Trịnh Công Qui, Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp BioWraps và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Cổ phần Mangora Innovation chia sẻ tại chương trình.

Các nội dung tập trung vào lựa chọn nguyên liệu, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất, kiểm soát chi phí, bảo đảm chất lượng và tiếp cận thị trường. Đây là những vấn đề giúp nhóm nghiên cứu, giảng viên, sinh viên có thêm căn cứ khi phát triển ý tưởng thành sản phẩm.

Sự tham gia của doanh nghiệp cũng tạo cơ hội trao đổi trực tiếp về những yêu cầu khi thương mại hóa: công nghệ cần được hoàn thiện đến đâu, quy trình có thể vận hành ở quy mô nào và sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng nào.

Các đại biểu được nắm tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Đà Nẵng, các chính sách hỗ trợ và cơ hội kết nối nguồn lực phát triển các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hỗ trợ khởi nghiệp theo từng giai đoạn

Đại diện Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao giới thiệu các chính sách, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội tiếp cận nguồn lực dành cho cá nhân, nhóm nghiên cứu, sinh viên, doanh nghiệp.

Phiên thảo luận tiếp tục làm rõ nhu cầu nghiên cứu từ thực tiễn, khả năng thử nghiệm công nghệ, rào cản thương mại hóa và cơ hội hỗ trợ dự án.

Việc tổ chức hội thảo tại trường đại học mở thêm không gian để giảng viên, sinh viên tiếp cận các vấn đề của doanh nghiệp và địa phương. Đồng thời, cơ quan quản lý, đơn vị khuyến nông và tổ chức ươm tạo có thể trao đổi nhu cầu, kết nối những bên có khả năng phối hợp.

Sau hội thảo, hướng kết nối cần được cụ thể hóa bằng bài toán nghiên cứu, địa điểm thử nghiệm và đối tác có nhu cầu ứng dụng. Khi kết quả kỹ thuật được đánh giá cùng chi phí, chất lượng và thị trường, các ý tưởng nông nghiệp tuần hoàn mới có thêm cơ sở để phát triển thành mô hình sản xuất, kinh doanh có thể duy trì lâu dài.