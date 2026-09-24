Nông nghiệp, thuỷ sản giữ đà tăng trưởng

Khai thác tốt dư địa sản xuất

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Thời gian qua, việc chỉ đạo sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng Khu vực I được tăng cường. Cùng với đó, công tác chống khai thác IUU, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai đồng bộ. Nhờ đó, qua 9 tháng, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản cơ bản bám sát kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

9 tháng đầu năm, sản lượng nuôi và khai thác thuỷ sản ước đạt 971.130 tấn, bằng 98,9% kịch bản. Trong đó, sản lượng tôm đạt 454.065 tấn, bằng 99,7% kịch bản. Diện tích nuôi tôm đạt khoảng 417.800 ha, cơ bản đạt 100% kịch bản.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao xã Ðầm Dơi, nâng cao hiệu quả sản xuất thuỷ sản.

Dù đạt kết quả đáng phấn khởi, nhưng tổng sản lượng thuỷ sản 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản khoảng 10.870 tấn. Vì vậy, trong quý IV, ngành nông nghiệp tập trung các giải pháp duy trì và nâng sản lượng thuỷ sản, theo dõi sát tiến độ sản xuất tại từng địa bàn, khai thác tốt dư địa sản xuất.

Khai thác dư địa sản xuất không chỉ là mở rộng diện tích mà còn ở việc sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực sẵn có. Tại xã Cái Ðôi Vàm, nhiều người dân đang tận dụng sân, vườn, bờ bao vuông tôm để trồng rau màu, cây ăn trái, nhằm đa dạng hoá sinh kế, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu duy nhất là con tôm.

Toàn xã hiện có khoảng 920 hộ, với gần 297 ha sân, vườn tạp, bờ bao vuông tôm chưa khai thác hiệu quả. Trong đó, hơn 700 hộ, với khoảng 207 ha có điều kiện phát triển rau màu, cây ăn trái.

Ông Ðỗ Công Tài (Ấp 4, xã Cái Ðôi Vàm) cho biết, ngoài nuôi tôm, gia đình ông còn tận dụng đất trống trồng các loại rau màu như: xà lách, rau muống, rau quế... để tạo thêm nguồn thu. Mùa mưa ưu tiên trồng rau muống, rau quế, mùa nắng trồng xà lách, củ cải để vừa dễ chăm sóc, vừa dễ tiêu thụ.

Tương tự, ông Lữ Văn Phước (ngụ cùng ấp) chia sẻ, trồng rau màu giúp gia đình ông có thêm nguồn thu thường xuyên, nhất là trong thời gian chờ thu hoạch vụ tôm. Rau bán lai rai mang về khoảng 300-500 ngàn đồng/ngày.

Việc tận dụng đất trống để đa dạng hoá sản xuất được xã Cái Ðôi Vàm đưa vào nghị quyết giai đoạn 2026-2030. Ðồng chí Lê Minh Luân, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Cái Ðôi Vàm, thông tin: Ðịa phương giao chỉ tiêu cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đi đầu canh tác trên diện tích đất trống. Qua những mô hình hiệu quả, xã sẽ vận động người dân làm theo để tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Giữ nhịp các lĩnh vực, tạo nền cho quý IV

Trong khi sản lượng thuỷ sản còn thấp so với kịch bản, thì nhiều lĩnh vực khác đang tạo nền tảng tích cực cho tăng trưởng Khu vực I.

Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt tiếp tục đạt kết quả khả quan: sản lượng lúa 9 tháng đạt 1.704.297 tấn, bằng 100,3% kịch bản 9 tháng, vượt 5.297 tấn so với kịch bản. Chăn nuôi cơ bản đạt yêu cầu: đàn heo xuất chuồng 9 tháng đạt 584.222 con, bằng 100,04% kịch bản; đàn gia cầm xuất chuồng đạt 10,42 triệu con, bằng 99,4% kịch bản 9 tháng. Lâm nghiệp ghi nhận kết quả tích cực: trồng rừng mới 9 tháng đạt 92 ha, bằng 162% kịch bản quý III; sản lượng gỗ khai thác 9 tháng đạt 427.238 m³, bằng 120,2% kịch bản quý III.

Diện tích lúa phát triển tốt, bảo đảm sản lượng theo kịch bản tăng trưởng Khu vực I. (Ảnh chụp tại Xã Trần Văn Thời).

Kết quả trên cho thấy các lĩnh vực sản xuất đang tạo nền tương đối ổn định cho Khu vực I. Qua đó, ngành nông nghiệp có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực còn thấp, nhất là thuỷ sản.

Hoạt động khai thác, thu mua thuỷ sản tại Cảng cá Sông Ðốc.

Theo ông Phạm Văn Mười, trong quý IV, ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi sát tiến độ sản xuất tại từng địa bàn, tập trung nâng cao sản lượng thuỷ sản, nhất là sản lượng tôm; đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu lúa, chăn nuôi và lâm nghiệp.

Từ những bờ bao vuông tôm, sân, vườn, khu đất trống... được người dân khai thác hiệu quả đang mở thêm cơ hội tăng trưởng cho Khu vực I. Ðây là một trong những hướng được các địa phương tập trung thực hiện những tháng cuối năm nhằm giữ đà sản xuất và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp năm 2026./.