Nông nghiệp tháng 10: Diện tích lúa giảm, chăn nuôi tăng trưởng

Theo báo cáo kinh tế - xã hội công bố ngày 3/11 của Cục Thống kê, vụ lúa mùa năm 2026 cả nước gieo cấy được 1,36 triệu ha, giảm 40.400 ha so với vụ năm trước.

Diện tích giảm chủ yếu do các địa phương tiếp tục chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, phục vụ xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp.

Ngoài ra, một số diện tích lúa mùa không gieo cấy được do điều kiện sản xuất khó khăn.

Tính đến ngày 20/10, cả nước thu hoạch được 955.200 ha lúa mùa, tăng 2,9% so với vụ năm trước. Tiến độ thu hoạch lúa mùa năm nay nhanh hơn cùng kỳ năm trước nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn ở miền Bắc.

Về lúa thu đông, tính đến ngày 20/10, các địa phương xuống giống được 696.200 ha lúa, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Một số địa phương có tiến độ xuống giống chậm nhằm chủ động ứng phó với mưa bão và triều cường.

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Chăn nuôi

Chăn nuôi trâu tiếp tục xu hướng giảm, chủ yếu do diện tích chăn thả tự nhiên bị thu hẹp, chi phí đầu tư lớn, thời gian nuôi dài và hiệu quả kinh tế thấp.

Ngược lại, số lượng đàn bò tại một số địa phương tăng như Đồng Nai, Lâm Đồng, Nghệ An, Gia Lai, nhờ có lợi thế về quỹ đất, nguồn thức ăn cùng với chính sách hỗ trợ giống và phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, hàng hóa, cải tạo chất lượng đàn.

Chăn nuôi lợn đạt kết quả tích cực. Nhiều địa phương đẩy mạnh tái đàn sau ảnh hưởng của dịch bệnh năm trước nhằm chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng trong những tháng cuối năm. Các doanh nghiệp và trang trại duy trì và mở rộng quy mô chăn nuôi nhờ chủ động về con giống, nguồn thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và các biện pháp an toàn sinh học.

Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá do nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng tương đối ổn định. Người chăn nuôi chủ động mở rộng quy mô, tăng đàn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp cuối năm.

Lâm nghiệp

10 tháng đầu năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 249.800 ha, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 76,1 triệu cây, tăng 1,5% YoY. Sản lượng gỗ khai thác đạt 21,6 triệu m3, tăng 6,1% YoY.

Diện tích rừng bị thiệt hại là 1.250,8 ha, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 438,3 ha, giảm 39,6% YoY; diện tích rừng bị cháy là 812,5 ha, gấp 2,6 lần.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 10/2026 ước đạt 959.600 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm, sản lượng nuôi trồng ước đạt 655.100 tấn, tăng 6% YoY.

Sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng 10 tăng 5,1% YoY, đạt 108.800 tấn, chủ yếu do giá cá tra tăng cùng với nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp phục vụ chế biến, xuất khẩu duy trì tích cực.

Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 10 ước đạt 123.800 tấn, tăng 7% YoY; tôm sú tăng 5,3% YoY, đạt 27.900 tấn.

Sản lượng tôm trong tháng tăng nhờ ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý ao nuôi, kiểm soát dịch bệnh, tiết kiệm chi phí để tăng năng suất và sản lượng nuôi. Hoạt động liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp được tăng cường, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 10/2026 ước đạt 304.500 tấn, tăng 1,2% YoY. Thời tiết trên biển tương đối thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của bão so với cùng kỳ năm trước, tạo điều kiện cho ngư dân duy trì và tăng cường hoạt động khai thác.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt 8,8 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5,51 triệu tấn, tăng 5,9% YoY; thủy sản khai thác ước đạt 3,3 triệu tấn, tăng 0,9% YoY.

Sản lượng cá tra thu hoạch đạt 1,54 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 1,06 triệu tấn, tăng 8,2% YoY; tôm sú đạt 289.200 tấn, tăng 4,5% YoY.