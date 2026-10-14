Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nông dân là lực lượng đông đảo nhất, đóng góp to lớn về sức người, sức của trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 40 năm Đổi mới, nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ một nước còn thiếu lương thực và thực phẩm, đến nay Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản với kim ngạch hằng năm đạt trên 70 tỷ USD. Việt Nam hiện có gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, các làng quê trên khắp đất nước ngày càng sạch đẹp, khang trang; xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thường xuyên đổi mới sáng tạo, nỗ lực trong việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.

96 gương mặt nhà nông được tôn vinh, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” là những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội. Trong thực tế, còn hàng triệu gương nông dân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững, trong đó nông dân là chủ thể và động lực phát triển; Đảng và Nhà nước đã có những định hướng, chính sách quan trọng, như Kết luận 219-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 26/11/2025 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 2030, tầm nhìn 2045. Thực tế cho thấy chúng ta đã, đang chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu, thị trường; xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc; xây dựng thực hiện các cơ chế nguồn lực phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể, lợi ích thiết thực. Với truyền thống đoàn kết, cần cù, tinh thần sáng tạo, nông nghiệp và nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước; hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.