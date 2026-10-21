Nông nghiệp sinh thái hướng đến tương lai xanh

Từ cánh đồng lúa phát thải thấp...

Trong lĩnh vực trồng trọt, các mô hình canh tác lúa hữu cơ, giảm phát thải tại Cà Mau bước đầu mang lại hiệu quả về kinh tế và môi trường.

Giai đoạn 2021–2025, tỉnh triển khai 9 mô hình lúa hữu cơ với tổng diện tích 440 ha, không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoá học.

Tham gia các mô hình, nông dân áp dụng phương pháp gieo sạ cải tiến, giúp giảm 20-40% lượng giống, giảm 20% lượng phân đạm và hạn chế số lần phun thuốc. Đáng chú ý, kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn góp phần giảm phát thải khí methane từ ruộng lúa.

Nhờ tối ưu quy trình canh tác, chi phí sản xuất giảm từ 2-3,5 triệu đồng/ha, trong khi năng suất tăng 0,3-0,5 tấn/ha, giúp lợi nhuận tăng thêm từ 2-8 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Vĩnh Mỹ sử dụng máy trục dập rơm rạ ngay trên đồng ruộng, kết hợp men vi sinh để bổ sung nguồn hữu cơ cho đất.

Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, chop biết, địa phương đang đẩy nhanh triển khai Đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại các vùng thâm canh phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau phát triển khoảng 60.000 ha lúa giảm phát thải.

Để chuyển giao các quy trình kỹ thuật đến người dân, giai đoạn 2024-2025, ngành nông nghiệp tỉnh đã tổ chức 40 lớp tập huấn cho 1.200 nông dân. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo, hỗ trợ nông dân nắm vững và áp dụng đồng bộ các kỹ thuật mới vào sản xuất.

Đưa cơ giới hoá vào sản xuất lúa.

Nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đang từng bước thay đổi tập quán canh tác. Tại xã Vĩnh Mỹ, bà con sử dụng máy trục dập rơm rạ ngay trên đồng ruộng, kết hợp bón men vi sinh để thúc đẩy quá trình phân huỷ. Lượng rơm rạ sau phân huỷ bổ sung chất hữu cơ cho đất, giảm sự phụ thuộc vào phân bón hoá học và mức tiết kiệm có thể đạt 40%.

Ông Phạm Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ, cho biết, định hướng sản xuất lúa theo hướng vi sinh, hữu cơ, xã đang triển khai mô hình trên diện tích 300 ha để theo dõi, đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Đây là cơ sở để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển 4.000 ha lúa giảm phát thải vào năm 2030.

Việc nhân rộng các mô hình canh tác theo hướng hữu cơ, giảm phát thải được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị hạt gạo, giảm tác động đến môi trường và cải thiện sinh kế cho người dân.

... đến tôm sinh thái dưới tán rừng

Thuỷ sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế Cà Mau. Hiện tỉnh có hơn 450.000 ha nuôi tôm, chiếm trên 50% diện tích nuôi tôm cả nước, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,5 tỷ USD mỗi năm.

Phát huy lợi thế, tỉnh định hướng phát triển các mô hình tôm sinh thái, tôm - rừng tại những khu vực có hệ sinh thái rừng ngập mặn, trong đó có các địa bàn các xã: Tân Ân, Phan Ngọc Hiển và Đất Mũi.

Vùng nuôi tôm sinh thái tại Tân Ân gắn hoạt động sản xuất với bảo vệ rừng ngập mặn, hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ rừng, các địa phương đang thúc đẩy các mô hình nuôi thuỷ sản theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Hùng Em, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Ân, cho biết, trong tổng diện tích nuôi thuỷ sản hơn 14.500 ha của xã có hơn 5.000 ha đạt các chứng nhận quốc tế ASC và hữu cơ.

Thời gian qua, địa phương chú trọng phát triển các hợp tác xã nuôi thuỷ sản, xem đây là giải pháp tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường và ổn định đầu ra sản phẩm cho người dân.

Tôm sinh thái nuôi dưới tán rừng ngập mặn, sinh trưởng trong môi trường tự nhiên nên

thịt săn chắc, vị ngọt đậm đà, được thị trường ưa chuộng.

Tham gia mô hình, toàn bộ diện tích sản xuất hơn 650 ha của Hợp tác xã Tôm sinh thái Tân Ân Tây (183 thành viên) đã đạt chứng nhận quốc tế ASC. Theo ông Lê Măng, Giám đốc Hợp tác xã, mô hình nuôi tôm dưới tán rừng đước dựa vào điều kiện tự nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc hoá chất xử lý trong quy trình nuôi; tôm sinh trưởng nhờ nguồn thức ăn tự nhiên trong hệ sinh thái rừng ngập mặn nên thịt săn chắc, vị ngọt đậm đà. Hằng năm, hợp tác xã cung ứng cho thị trường khoảng 100 tấn tôm, cua thương phẩm.

Mô hình sản xuất lúa - tôm thuận thiên góp phần nâng cao giá trị nông sản, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững tại Cà Mau.

Từ vùng ngọt đến vùng mặn, lợ, việc phát triển các mô hình sản xuất thuận thiên đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Cà Mau, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân mà còn góp phần sử dụng tài nguyên hợp lý, bảo vệ hệ sinh thái và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu./.