Nông nghiệp phát thải thấp hướng đi mới cho nông thôn Việt Nam

Từ những trụ nước tại khu vực trung tâm đến các điểm mới được lắp đặt trong năm 2026, mô hình cấp nước uống miễn phí tại vòi đang tiếp tục được mở rộng tại TP.HCM. Cùng nhà Hoa cập nhật các địa điểm từng được công bố và tìm hiểu định hướng phát triển tiện ích này trong thời gian tới nhé!