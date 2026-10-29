Nông nghiệp phát thải thấp hướng đi mới cho nông thôn Việt Nam
Giảm phát thải khí mê tan trong nông nghiệp không đồng nghĩa với giảm năng suất.
Khi áp dụng các giải pháp canh tác phù hợp, người sản xuất có thể đồng thời đạt được nhiều mục tiêu: sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nong-nghiep-phat-thai-thap-huong-di-moi-cho-nong-thon-viet-nam-post1398231.html