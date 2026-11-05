Nông nghiệp Lào Cai khẳng định vị thế: Đòn bẩy từ chuỗi liên kết và nâng tầm giá trị nông sản

Không gian trưng bày với hơn 400 sản phẩm, có 10 sản phẩm OCOP 5 sao, 45 sản phẩm OCOP 4 sao và 203 sản phẩm OCOP 3 sao.

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026, không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp địa phương và các tỉnh lân cận đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai. Sự kiện đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, du khách cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đến tham quan và trải nghiệm.

​Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 4/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai, mang thông điệp mạnh mẽ “Nông nghiệp Lào Cai - Kết nối thị trường - Nâng tầm giá trị nông sản”. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng danh mục dự án xúc tiến đầu tư, trao một số quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Chương trình cũng ghi nhận các tham luận sâu sắc từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khánh thành Nhà máy quế hồi Việt Nam diễn ra vào ngày 4/11/2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Với các chủ thể OCOP, đây là dịp đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, giới thiệu đặc điểm, chất lượng và giá trị riêng của từng mặt hàng.

​Trước đó, từ ngày 2/11/2026, không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm OCOP, thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm du lịch và sinh vật cảnh đã đi vào hoạt động. Quy tụ 88 gian hàng từ 68 đơn vị tham gia, trong đó có 8 đơn vị ngoài tỉnh Lào Cai, không gian sự kiện giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu.

Trong đó nổi bật là 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao, 45 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và hơn 200 sản phẩm đạt 3 sao, thể hiện rõ tiềm năng nông nghiệp phong phú của Lào Cai và các địa phương bạn.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Lào Cai và các địa phương.

​Các mặt hàng xuất hiện tại sự kiện phong phú về chủng loại, từ nông sản tươi, các sản phẩm chế biến sâu cho đến nông sản hữu cơ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm. Thực tế ghi nhận các gian hàng đều được đầu tư bài bản, thu hút sự chú ý của lượng lớn khách tham quan.

Nhiều sản phẩm nổi bật gây ấn tượng mạnh như dược liệu chế biến từ nghệ, gừng của xã Tả Phìn; tam thất, sâm và dược liệu quý từ xã Bắc Hà; nấm linh chi của xã Hợp Thành cùng các dòng sản phẩm chế biến từ quế, hồi. Bên cạnh đó là các đặc sản vùng miền uy tín như trà Shan tuyết; Nấm hương Sapa cùng chuỗi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đến từ các địa phương.

Phiên MegaLive quảng bá đặc sản OCOP Lào Cai với chủ đề “Thương hiệu lan tỏa - Đặc sản OCOP Lào Cai - Hàng Việt vì người Việt” góp phần quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm.

Đáng chú ý, chương trình MegaLive với chủ đề “Thương hiệu lan tỏa - Đặc sản OCOP Lào Cai - Hàng Việt vì người Việt” được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Top Nông sản - Nông sản về phố từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 4/11/2026. Việc đưa sản phẩm lên các nền tảng số mở thêm phương thức quảng bá, giới thiệu và bán hàng.

Thay vì chỉ tiếp cận khách tham quan trực tiếp, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể giới thiệu đặc sản địa phương tới người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố, qua đó mở rộng cơ hội tiêu thụ. Đối với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, đây còn là dịp làm quen với hoạt động kinh doanh trực tuyến, livestream bán hàng, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng trên môi trường số./.