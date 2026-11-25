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Điểm sáng từ ngànhnông nghiệp

Theo Báo cáo số 2164/BC-STC ngày 17/11/2026 của Sở Tài chính về đánh giá kết quả tăng trưởng tháng 10, 10 tháng năm 2026 và dự kiến kịch bản tăng trưởng 2 tháng cuối năm 2026, khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) là khu vực duy nhất trong 3 khu vực kinh tế đạt và vượt kế hoạch giá trị tăng thêm trong tháng 10.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, giá trị tăng thêm của khu vực I ước đạt 11.146.814 triệu đồng, bằng 100,34% kế hoạch, vượt 37.950 triệu đồng; tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,16% trong kịch bản.

Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng mới đạt 94,08% kế hoạch, khu vực dịch vụ đạt 96,24%. Kết quả của ngành nông nghiệp vì vậy không chỉ phản ánh khả năng duy trì nhịp độ sản xuất mà còn góp phần hạn chế mức thiếu hụt chung của nền kinh tế trong tháng.

Đặc biệt, cả 3 ngành cấu thành khu vực I đều có kết quả thực hiện vượt kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan đạt 10.152.555 triệu đồng, vượt 0,14% kế hoạch, tương ứng cao hơn 14.433 triệu đồng; tăng 4,38% so với cùng kỳ. Đây là ngành có quy mô giá trị tăng thêm lớn nhất, giữ vai trò chủ lực trong kết quả chung của khu vực.

Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) là khu vực duy nhất trong 3 khu vực kinh tế tỉnh Lâm Đồng đạt và vượt kế hoạch giá trị tăng thêm trong tháng 10

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan đạt 194.810 triệu đồng, vượt 7,9% kế hoạch, tương ứng 14.260 triệu đồng; tăng 11,44% so với cùng kỳ. Khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 799.450 triệu đồng, vượt 1,17% kế hoạch, tương ứng 9.258 triệu đồng; tăng 4,68% so với cùng kỳ. Việc cả 3 lĩnh vực cùng vượt kế hoạch cho thấy kết quả tăng trưởng có sự đóng góp tương đối đồng đều, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một ngành sản xuất đơn lẻ.

Đằng sau kết quả này là hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì trên quy mô lớn. Tính đến tháng 10, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 418.280 ha, tăng 2,19% so với cùng kỳ; diện tích cây lâu năm hiện có đạt 638.205 ha, tăng 0,3%.

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Ở lĩnh vực chăn nuôi, nhiều nhóm vật nuôi ghi nhận mức tăng trưởng khá. Đàn trâu ước đạt 27.200 con, đàn bò 324.500 con, đàn lợn 1,582 triệu con và gia cầm khoảng 25,2 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt hơn 308.573 tấn, tăng 10,3%; sản lượng sữa bò đạt 98.467 tấn, tăng 23,86% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy chăn nuôi tiếp tục là một trong những động lực đóng góp vào giá trị sản xuất của ngành.

Trong lâm nghiệp, sản lượng gỗ khai thác 10 tháng đạt 406.309 m³. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 3.149,7 ha, bằng 104,3% kế hoạch năm; trồng cây phân tán quy đổi đạt 113,72% kế hoạch; diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đạt 107,03%. Với thủy sản, sản lượng khai thác đạt hơn 220.446 tấn, tăng 4,19%; sản lượng nuôi trồng đạt 23.667 tấn. Đây là những kết quả góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng của khu vực I trong tháng 10.

Ngành nông nghiệp tiếp tục tạo điểm tựa tăng trưởng kinh tế tỉnh Lâm Đồng

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn đối mặt với những yếu tố bất lợi. Dịch tả heo châu Phi phát sinh tại một số địa bàn, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi; thời tiết và nguy cơ thiên tai tiếp tục đặt ra yêu cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Do đó, kết quả vượt kế hoạch trong tháng 10 là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trong chặng đường còn lại của năm.

Cà phê mở rộng dư địa tăng trưởng trong tháng 11 và tháng 12

Theo kịch bản tăng trưởng 2 tháng cuối năm, khu vực I cần đạt tối thiểu 32.700.993 triệu đồng giá trị tăng thêm. Trong đó, ngành nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan tiếp tục giữ quy mô lớn nhất, với giá trị tăng thêm dự kiến 30.796.404 triệu đồng, chiếm 43,14% tổng giá trị tăng thêm các ngành kinh tế. Kịch bản đặt mục tiêu ngành này tăng 5,54% so với cùng kỳ, tương ứng tăng tuyệt đối 1.615.466 triệu đồng.

Trong quý IV/2026, đây là thời điểm bước vào cao điểm thu hoạch cà phê tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm tỉnh Lâm Đồng

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu trên, cà phê được xác định là dư địa tăng trưởng lớn nhất của khu vực I trong quý IV. Đây cũng là thời điểm bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm, tạo điều kiện gia tăng giá trị từ các khâu thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân đạt 72 triệu USD trong tháng 11 và 88 triệu USD trong tháng 12

Theo kế hoạch, tổng sản lượng cà phê dự kiến trong 2 tháng cuối năm đạt 1.090.778 tấn. Trong đó, tháng 11 dự kiến đạt 218.155 tấn và tháng 12 đạt 872.623 tấn. Cùng với yêu cầu tổ chức thu hoạch, thu mua và chế biến kịp thời, ngành đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân đạt 72 triệu USD trong tháng 11 và 88 triệu USD trong tháng 12. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, vừa phản ánh quy mô sản xuất, vừa gắn trực tiếp với khả năng tiêu thụ và giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh.

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Trọng tâm trong giai đoạn này là theo dõi sát diện tích thu hoạch, năng suất, sản lượng thực thu, chất lượng cà phê và khả năng tiêu thụ; kết nối hoạt động thu mua với chế biến, xuất khẩu nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ nông sản, bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Việc đẩy mạnh chế biến và nâng cao chất lượng cũng có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tốt hơn giá trị của ngành hàng chủ lực, thay vì chỉ tập trung vào sản lượng thu hoạch.

Phát huy vai trò trụ đỡ của ngành nông nghiệp

Theo ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, kết quả tháng 10 cho thấy khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang có nền tảng tăng trưởng tích cực hơn so với các khu vực kinh tế còn lại. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong 2 tháng cuối năm không chỉ là tiếp tục duy trì mức tăng trưởng mà còn phải khai thác tốt các dư địa sản xuất, bảo đảm tiến độ thu hoạch, tiêu thụ nông sản và hạn chế những tác động bất lợi từ thời tiết, dịch bệnh.

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Đặc biệt, trong tổng giá trị tăng thêm cần bổ sung để chuyển từ kịch bản tăng trưởng 10% lên 10,21%, khu vực I được phân bổ mức tăng thêm 246.874 triệu đồng, chiếm 43,64% tổng phần giá trị tăng thêm cần bổ sung.

Riêng ngành nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan được giao mức điều chỉnh lớn nhất trong các ngành cấp II, với 230.245 triệu đồng. Điều này cho thấy vai trò của nông nghiệp không chỉ nằm ở kết quả sản xuất hiện tại mà còn ở khả năng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong giai đoạn nước rút.

Khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng 10/2026 đạt 799.450 triệu đồng, vượt 1,17% kế hoạch, tương ứng 9.258 triệu đồng; tăng 4,68% so với cùng kỳ

Với quy mô sản xuất lớn, nhiều ngành hàng chủ lực và dư địa từ vụ thu hoạch cà phê cuối năm, nông nghiệp có cơ sở để tiếp tục giữ vai trò điểm tựa tăng trưởng. Dẫu vậy, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ, kiểm soát dịch bệnh và sự phối hợp đồng bộ giữa ngành chuyên môn, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

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Phát huy kết quả đạt được trong tháng 10, cùng với việc tập trung thực hiện các chỉ tiêu cụ thể của tháng 11 và tháng 12, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026. Điều quan trọng là chuyển những lợi thế về quy mô sản xuất và sản lượng nông sản thành giá trị tăng thêm thực chất, qua đó củng cố vai trò trụ đỡ của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.