Điện mặt trời mở ra hướng khai thác hiệu quả đất canh tác, phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”, nhằm đánh giá hiệu quả, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời tại Việt Nam.

Khai thác hiệu quả đất nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất

Nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (Agrivoltaics - APV) là mô hình cho phép lắp đặt hệ thống quang năng trên cùng diện tích đất canh tác, vừa khai thác năng lượng tái tạo, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây được xem là một hướng tiếp cận tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”, nhằm đánh giá hiệu quả, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát thực tế tại 46 mô hình ở 20 tỉnh, thành phố cho thấy, việc ứng dụng điện mặt trời trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện, nước tưới, giảm nhiệt độ chuồng trại và góp phần ổn định sinh kế cho người dân. Thời gian hoàn vốn của các mô hình dao động từ 3 đến 6 năm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Luật Đất đai năm 2024 đã cho phép sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích với diện tích không quá 50% và phải bảo đảm chức năng sử dụng đất chính, nhưng hiện chưa có định nghĩa pháp lý rõ ràng về mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, cũng như hướng dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn canh tác dưới tấm pin. Cơ chế về giá điện, kết nối lưới điện và tiếp cận nguồn tài chính xanh cũng chưa đồng bộ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2026, an ninh năng lượng tiếp tục là một trong những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội. Nhu cầu điện phục vụ sản xuất ngày càng tăng, trong khi yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải đang tạo thêm áp lực đối với quá trình chuyển dịch năng lượng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bên cạnh yêu cầu bảo đảm năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế, người sản xuất cần chú trọng tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải. Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với khai thác điện mặt trời mở ra khả năng sử dụng hiệu quả hơn diện tích đất, nhưng cần được đánh giá đầy đủ về hiệu quả thực tế và điều kiện triển khai.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo ông Lê Trọng Đảm, thông tin về các mô hình hiện còn phân tán. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong đầu tư thiết bị; cách tính sản lượng điện, mức tiết kiệm chi phí và thời gian hoàn vốn cũng khác nhau giữa các mô hình.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn tiếp nhận kinh nghiệm triển khai tại các địa phương, lắng nghe những khó khăn từ thực tiễn sản xuất, qua đó trao đổi về các vấn đề chính sách, pháp lý và đề xuất cơ chế, hướng dẫn cụ thể hơn. Báo Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định việc phản ánh khách quan hiệu quả, điều kiện triển khai và những vướng mắc của mô hình là cơ sở cung cấp thông tin cho cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người sản xuất.

Hoàn thiện chính sách để phát triển mô hình

Theo ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Chính phủ đã ban hành nhiều chiến lược, chính sách quan trọng nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng hiện đại, phát thải thấp, nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó có Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định số 58/2025/NĐ-CP và Nghị định số 243/2026/NĐ-CP liên quan phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp; Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phát biểu tại hội thảo.

Đây là những cơ sở quan trọng để nghiên cứu, phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Ông Phạm Văn Tiệp đề nghị các đại biểu tập trung cập nhật cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tại khu vực nông thôn, định hướng phát triển điện mặt trời trong nông nghiệp tại Việt Nam; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; bên cạnh đó, cần ghi nhận kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại các địa phương để đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội, tính khả thi cũng như khả năng nhân rộng những mô hình phù hợp điều kiện sản xuất trong nước.

Thông qua hội thảo, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp mong muốn các đại biểu đề xuất giải pháp hoàn thiện khung chính sách về điện mặt trời trong nông nghiệp, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp kết quả nghiên cứu, trao đổi tại hội thảo và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét các nội dung liên quan.