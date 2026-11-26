Tiêu chuẩn, chứng nhận và TXNG là những nền tảng quan trọng giúp hoạt động sản xuất hữu cơ được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.

Ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đã đưa nông nghiệp hữu cơ vào một chương trình phát triển ở quy mô quốc gia. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 diện tích đất nông nghiệp hữu cơ đạt 1,5-2%, giá trị sản phẩm trên mỗi héc-ta cao gấp 1,3-1,5 lần sản xuất thông thường; đến năm 2030, tỷ lệ này tăng lên 2,5- 3%, với giá trị sản phẩm cao gấp 1,5-1,8 lần.

Điều đáng ghi nhận là sau Đề án 885, nông nghiệp hữu cơ không còn chỉ được nhìn nhận qua những mô hình riêng lẻ mà đã từng bước hình thành một hệ sinh thái gồm chính sách, tiêu chuẩn, vùng sản xuất, doanh nghiệp, chứng nhận và thị trường.

Nền móng thể chế từng bước hoàn thiện

Một trong những kết quả quan trọng của quá trình phát triển là hệ thống tiêu chuẩn và pháp lý ngày càng rõ hơn.

TCVN 11041-1:2017 về nông nghiệp hữu cơ được ban hành từ năm 2017. Ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP, tạo khuôn khổ pháp lý chuyên biệt cho sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh và kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm hữu cơ.

Nghị định 109 cũng quy định điều kiện để sản phẩm được sử dụng logo sản phẩm hữu cơ Việt Nam, đồng thời mở cơ chế hỗ trợ xác định vùng đủ điều kiện, chứng nhận, đào tạo và xây dựng mô hình. Như vậy, quản lý hữu cơ đã từng bước chuyển từ khuyến khích sản xuất sang quản lý bằng tiêu chuẩn, chứng nhận và khả năng truy xuất.

Trên nền tảng đó, Quyết định 885 tiếp tục tạo động lực phát triển ở quy mô quốc gia. Theo VOAA, hệ thống hiện có 13 tiêu chuẩn chuyên ngành.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là tháng 5/2025, TCCS 01:2024/VOAA về quản lý hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ được IFOAM Organics International công nhận trong Gia đình tiêu chuẩn IFOAM. Đây là tín hiệu cho thấy năng lực xây dựng chuẩn mực trong nước đang từng bước tiếp cận hệ thống hữu cơ quốc tế, dù sản phẩm xuất khẩu vẫn phải đáp ứng quy định riêng của từng thị trường.

Vùng sản xuất mở rộng, nhưng cần nhìn đúng con số

Theo The World of Organic Agriculture 2026 của FiBL và IFOAM Organics International, sử dụng dữ liệu cuối năm 2024, Việt Nam có 125.045 ha đất nông nghiệp hữu cơ, chiếm khoảng 1% diện tích đất nông nghiệp và đứng thứ 5 châu Á. Ngoài ra còn có 16.722 ha nuôi trồng thủy sản hữu cơ và 500 ha thu hái tự nhiên; tổng diện tích được quản lý theo phương thức hữu cơ đạt hơn 142.000 ha.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết năm 2025 diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt khoảng 174.000 ha, tương đương 1,4% tổng diện tích đất nông nghiệp. Báo cáo cũng bao gồm các vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và khai thác tự nhiên được quản lý theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc đang trong quá trình chuyển đổi.

Hai số liệu này không nên được xem là mâu thuẫn, bởi khác nhau về năm tham chiếu, phạm vi và phương pháp thống kê. Tuy nhiên, sự khác biệt cho thấy Việt Nam cần một cơ sở dữ liệu thống nhất, trong đó tách bạch diện tích đã được chứng nhận, diện tích đang chuyển đổi và diện tích được quản lý theo phương thức hữu cơ.

Đây không chỉ là vấn đề thống kê. Một hệ thống dữ liệu thống nhất sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá đúng hiệu quả chính sách, phân bổ nguồn lực chính xác hơn và giúp thị trường nhận diện rõ giá trị thực của sản phẩm hữu cơ.

Hệ sinh thái sản xuất hiện có 65.466 nhà sản xuất, 187 đơn vị chế biến và 159 nhà xuất khẩu. Theo FiBL và IFOAM, lượng sản phẩm hữu cơ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và Hoa Kỳ năm 2024 đạt 17.946 tấn. Đây là lượng hàng hữu cơ có xuất xứ Việt Nam được EU và Hoa Kỳ ghi nhận nhập khẩu, không phải tổng kim ngạch hay tổng sản lượng xuất khẩu hữu cơ của cả nước.

Những vùng nguyên liệu tạo dấu ấn

Cây lâu năm đang là lợi thế nổi bật của Việt Nam, với hơn 108.000 ha theo FiBL, phù hợp với các sản phẩm như dừa, chè, cà phê, điều, hồ tiêu và gia vị. Các chuỗi gạo, rau, sữa, dược liệu và thủy sản cũng đang góp phần mở rộng danh mục sản phẩm.

Dừa Bến Tre là một ví dụ. Tháng 8/2024, địa phương có khoảng 20.400 ha dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, trong đó khoảng 13.000 ha đã được chứng nhận. Vùng nguyên liệu được liên kết với doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm như nước dừa, sữa dừa, dầu dừa và thực phẩm chế biến.

Tại vùng núi phía Bắc, chè Shan Tuyết là sản phẩm gắn với tài nguyên bản địa và lợi thế thị trường. Đầu năm 2026, Lào Cai công bố hơn 2.341 ha chè hữu cơ, trong đó có vùng Bản Liền và các vùng chè cổ thụ.

Ở Cà Mau, hơn 19.000 ha tôm dưới tán rừng được tổ chức theo các tiêu chuẩn sinh thái và hữu cơ quốc tế như Naturland, EU Organic và Selva Shrimp. Mô hình này cho thấy giá trị của hữu cơ không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn có thể gắn với bảo vệ rừng, hệ sinh thái ven biển và sinh kế cộng đồng.

Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ VIII tại Ninh Bình đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai sự kiện hữu cơ lớn của khu vực, quy tụ hơn 600 đại biểu, trong đó có 104 đại biểu quốc tế thuộc 20 quốc gia.

Thị trường là phép thử của chất lượng

Năng lực kết nối thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam cũng có những tín hiệu tích cực. Theo VOAA, gian hàng Việt Nam tại Biofach 2025 ở Đức đón 606 lượt khách và ký hợp đồng trị giá hơn 4 triệu USD; 9 doanh nghiệp tham dự Natural Products Expo West tại Hoa Kỳ tiếp cận 405 lượt khách, với giá trị hợp đồng gần 2 triệu USD.

Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ VIII tại Ninh Bình tháng 9/2025 cũng là dấu mốc đáng chú ý khi Việt Nam lần đầu đăng cai sự kiện hữu cơ lớn của khu vực. Hội nghị quy tụ hơn 600 đại biểu, trong đó có 104 đại biểu quốc tế đến từ 20 quốc gia và 52 báo cáo viên.

Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn còn những khoảng trống. Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của VOAA, sản lượng và chủng loại sản phẩm hữu cơ trong nước còn hạn chế, tập trung chủ yếu ở gạo, dừa và gia vị; trong khi một phần đáng kể doanh thu thị trường đến từ sản phẩm hữu cơ nhập khẩu. Điều này đặt ra một nghịch lý: nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng nhưng năng lực cung ứng hữu cơ trong nước chưa theo kịp.

Từ mở rộng diện tích sang phát triển thực chất

Năm 2025, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận 174.579,6 ha diện tích đất sản xuất hữu cơ, tương đương 1,41% diện tích đất nông nghiệp. Trong khi đó, FiBL sử dụng dữ liệu năm 2024 ghi nhận 125.045 ha, khoảng 1%. Với cách tính và năm tham chiếu khác nhau, hai số liệu không thể cộng hoặc so sánh trực tiếp; song cả hai đều cho thấy quy mô sản xuất hữu cơ Việt Nam đã hình thành đáng kể.

Dù vậy, mức 1,41% vẫn chưa đạt ngưỡng tối thiểu 1,5% mà Đề án 885 đặt ra cho năm 2025. Đáng chú ý, FiBL ghi nhận diện tích đất nông nghiệp hữu cơ giảm so với năm 2023; một nguyên nhân được nêu là một số cơ sở không tiếp tục duy trì chứng nhận sau khi các chương trình hỗ trợ kết thúc. Đây là cảnh báo quan trọng: mở rộng diện tích đã khó, duy trì được chứng nhận và hiệu quả kinh tế còn khó hơn.

Đến năm 2030, Đề án 885 đặt mục tiêu diện tích đất nông nghiệp hữu cơ đạt 2,5–3%, đồng thời nâng giá trị sản phẩm trên mỗi héc-ta lên 1,5–1,8 lần so với sản xuất thông thường. Vì vậy, thước đo của giai đoạn tới không nên chỉ là có thêm bao nhiêu héc-ta, mà phải là có bao nhiêu diện tích duy trì được chứng nhận, bao nhiêu chuỗi có đầu ra ổn định và người sản xuất thực sự được hưởng lợi như thế nào.

Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã có những nền móng quan trọng về chính sách, tiêu chuẩn, vùng nguyên liệu và thị trường. Nhưng chặng đường phía trước cần chuyển mạnh từ “mở rộng diện tích” sang “nâng chất lượng và giá trị”.

Khi sản phẩm được chứng minh bằng tiêu chuẩn, dữ liệu và thị trường; khi người nông dân có thu nhập đủ để duy trì quy trình; khi doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích lâu dài từ vùng nguyên liệu, nông nghiệp hữu cơ mới có thể trở thành một bộ phận có sức cạnh tranh của nền kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.