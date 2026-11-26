Sáng 26/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2011–2026) và tôn vinh các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lần thứ III.

Từ hoàn thiện chính sách đến mở rộng thị trường

Nhìn lại chặng đường 15 năm, TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA cho biết, sự ra đời của Hiệp hội bắt nguồn từ thực tiễn triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ tại 7 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong khuôn khổ dự án do tổ chức ADDA (Đan Mạch) hỗ trợ, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2005–2012. Thời điểm đó, nông nghiệp hữu cơ còn là khái niệm mới, nhận thức xã hội hạn chế, thị trường chưa hình thành rõ nét. Người sản xuất thiếu kiến thức, kỹ thuật và đầu ra ổn định.

Tôn vinh những điển hình tiên tiến đóng góp cho nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Tuy nhiên, muốn nông dân yên tâm sản xuất cần có chính sách hỗ trợ; muốn doanh nghiệp đầu tư phải có hành lang pháp lý; sản phẩm muốn đứng vững trên thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn, chứng nhận và có hoạt động xúc tiến thương mại. Từ định hướng này, tham gia tư vấn, đề xuất và thúc đẩy hoàn thiện chính sách trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của Hiệp hội. Một dấu mốc quan trọng là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tháng 12/2016, đề cập chủ trương ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ có năng suất và giá trị cao.

Tiếp đó, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ lần đầu tạo dựng khuôn khổ pháp lý chuyên biệt cho lĩnh vực này. Năm 2020, Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020–2030 được phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg, tạo thêm cơ sở cho tổ chức sản xuất, chứng nhận, quản lý chất lượng và phát triển thị trường.

Cùng với quá trình hoàn thiện chính sách và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng. Từ năm 2012, Hiệp hội tham gia Liên đoàn Quốc tế các phong trào Nông nghiệp hữu cơ (IFOAM). Năm 2025, Việt Nam đăng cai Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ VIII tại Ninh Bình. Ở góc độ thị trường, xúc tiến thương mại được xác định là một trong những khâu quan trọng để gia tăng giá trị sản phẩm. Từ năm 2018, với sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hiệp hội phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Biofach tại Đức. Năm 2025, hoạt động này tiếp tục được mở rộng sang Hội chợ Natural Products Expo West tại Hoa Kỳ.

Thông qua các hoạt động xúc tiến, những sản phẩm thế mạnh như quế, hồi, hồ tiêu, gừng, dừa, gạo, chè và cà phê có thêm cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế. Một số doanh nghiệp đã đạt chứng nhận EU Organic, USDA Organic, Naturland, tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu của những thị trường có tiêu chuẩn cao.

Theo số liệu VOAA tổng hợp, diện tích đất sản xuất hữu cơ của cả nước tăng từ khoảng 33.330 ha năm 2016 lên 125.045 ha năm 2025, đưa Việt Nam đứng thứ 5 trong nhóm 10 quốc gia có diện tích sản xuất hữu cơ lớn nhất châu Á. Đáng chú ý, sự gia tăng diện tích không chỉ phản ánh quy mô sản xuất mà còn cho thấy quá trình thay đổi phương thức canh tác. Một số mô hình đã vượt khỏi quy mô hộ sản xuất riêng lẻ, hình thành liên kết vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ.

Vinh danh 69 điển hình phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Trong khuôn khổ của sự kiện đã diễn ra lễ tôn vinh các điển hình tiên tiến lần thứ III, 69 tập thể, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 100 hồ sơ đề cử. Nhiều mô hình ghi nhận kết quả kinh doanh đáng chú ý, cho thấy khả năng phát triển giá trị kinh tế khi sản xuất hữu cơ gắn với tổ chức chuỗi và thị trường.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Trong lĩnh vực chè, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) đạt doanh thu khoảng 55 tỷ đồng/năm; Công ty Cổ phần Chè Chiềng Đi (Sơn La) đạt khoảng 50 tỷ đồng/năm. Ở lĩnh vực gia vị, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Tư vấn Môi trường DACE (Cao Bằng) đạt doanh thu khoảng 125 tỷ đồng/năm. Công ty Cổ phần Hồ Tiêu Việt liên kết xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 1.500 ha hồ tiêu, quế, hồi, với doanh thu năm 2024 khoảng 191 tỷ đồng. Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà (Bắc Ninh) đạt doanh thu khoảng 2.046 tỷ đồng năm 2025. Trong lĩnh vực lúa gạo, Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Gio Linh (Quảng Trị) liên kết sản xuất, kinh doanh và dịch vụ lúa gạo với khoảng 60.000 hộ nông dân, đạt doanh thu khoảng 643 tỷ đồng.

Dù diện tích và số lượng mô hình tăng lên, quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ vẫn đặt ra những yêu cầu về khả năng tiếp cận vốn, hạ tầng, chính sách hỗ trợ và thị trường. Đây cũng là những vấn đề được các hợp tác xã trực tiếp sản xuất quan tâm, nhất là các đơn vị có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Gio Linh cho biết, hợp tác xã đang tổ chức liên kết sản xuất trên diện tích khoảng 50 ha mỗi năm. Trong đó, mô hình 5 ha lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh là một trong những mô hình tiêu biểu, đã đạt chứng nhận hữu cơ và mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại sự kiện.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, ông Nguyễn Giang cho rằng vẫn còn khoảng cách giữa chủ trương, chính sách với khả năng tiếp cận của các hợp tác xã quy mô nhỏ. Có những chính sách cần thiết nhưng thủ tục và điều kiện thụ hưởng còn khó khăn; trong khi nhu cầu đầu tư về vốn, vật tư và hạ tầng rất cấp thiết nhưng nguồn lực của hợp tác xã chưa đáp ứng được.

Để tháo gỡ, đại diện hợp tác xã kiến nghị cần có chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù sản xuất hữu cơ, thời hạn vay tương ứng với chu kỳ sản xuất và thủ tục đơn giản hơn. Cùng với đó, cần hỗ trợ một phần chi phí vật tư đầu vào, kiểm nghiệm, chứng nhận và duy trì chứng nhận, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo ông Nguyễn Giang, hạ tầng vùng sản xuất tập trung cũng là điều kiện quan trọng để các mô hình hữu cơ phát triển ổn định. Hợp tác xã cũng cần được hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, hỗ trợ sản xuất phải gắn với đầu ra. Bởi trên thực tế, sản phẩm hữu cơ không phải lúc nào cũng được thị trường ghi nhận tương xứng với chi phí và công sức bỏ ra. Nếu người nông dân làm ra sản phẩm tốt nhưng tiêu thụ khó khăn, giá bán không đủ bù đắp chi phí thì rất khó duy trì sản xuất lâu dài.

“Người nông dân không ngại thay đổi phương thức sản xuất. Hợp tác xã không ngại đầu tư cho nông nghiệp hữu cơ. Điều chúng tôi mong muốn là có những chính sách đủ thiết thực để người sản xuất yên tâm gắn bó với đồng ruộng, có đầu ra ổn định và sống được bằng chính sản phẩm do mình làm ra”, ông Nguyễn Giang chia sẻ.

Theo thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, 15 năm là hành trình bền bỉ của những người tiên phong, tâm huyết với nền nông nghiệp thân thiện với thiên nhiên, có trách nhiệm với con người và hướng tới tương lai bền vững. Dù vậy, phát triển nông nghiệp hữu cơ không phải là trở về phương thức sản xuất trong quá khứ, mà là kế thừa tinh hoa truyền thống, phát huy tri thức bản địa, kết hợp khoa học công nghệ và các chuẩn mực tiên tiến của thế giới. Thời gian tới, VOAA cần tiếp tục nâng cao năng lực kết nối, đồng hành với nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.