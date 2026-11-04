Nông nghiệp hữu cơ: Động lực nâng cao giá trị nông sản Thủ đô

Nâng cao giá trị nông sản

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú (xã Hòa Phú) là đơn vị tiêu biểu trong sản xuất lúa gạo hữu cơ của Thủ đô. Từ năm 2012 thông qua dự án Pamci của Nhật Bản hỗ trợ thí điểm với 5ha, đến nay hợp tác xã đã nhân rộng và duy trì diện tích 65ha lúa hữu cơ.

Sản phẩm gạo hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú (xã Hòa Phú) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Bình Minh

Bà Trịnh Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú cho hay, với sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội, sự đồng hành của doanh nghiệp, vùng trồng lúa hữu cơ Đồng Phú đã đạt chứng nhận USDA Organic của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đây là một trong những tiêu chuẩn hữu cơ khắt khe, uy tín và có giá trị hàng đầu thế giới. Chứng nhận này đã giúp mở cánh cửa đưa hạt gạo Hà Nội tự tin tiếp cận, cạnh tranh tại các thị trường khó tính bậc nhất.

Còn theo Giám đốc Hợp tác xã Bưởi sạch và kinh doanh tổng hợp Phú Cường (xã Nội Bài) Nguyễn Văn Tuấn, với 13,6ha bưởi đạt chứng nhận VietGAP, năng suất trung bình 25-28 tấn/ha, hợp tác xã định hướng thành viên chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Đơn vị chủ động cung cấp giống, phân bón chuyên dụng cho cây có múi, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái đến bảo quản sau thu hoạch.

“Thành viên hợp tác xã phải cam kết không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất hữu cơ, bưởi của hợp tác xã luôn bán được giá cao hơn 10-15% so với bưởi trồng theo phương pháp truyền thống, tăng thu nhập cho người trồng bưởi tại địa phương”, ông Nguyễn Văn Tuấn thông tin.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau hơn 5 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, diện tích sản xuất cây trồng hữu cơ toàn thành phố được chứng nhận là hơn 192ha và số diện tích đang thực hiện chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ là hơn 331ha. Thành phố đã hình thành các vùng sản xuất lúa hữu cơ, bưởi hữu cơ và rau hữu cơ tại các xã Xuân Mai, Yên Xuân, Hoài Đức, Đan Phượng...

Vườn bưởi hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến (xã Xuân Mai). Ảnh: Bình Minh

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đoàn Đức Dân, Trung tâm đã và đang xây dựng các mô hình khuyến nông điểm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp, đẩy mạnh truyền thông và tăng cường liên kết thị trường. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để nông nghiệp hữu cơ không chỉ phát triển về quy mô mà còn thực sự trở thành động lực nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Thủ đô trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển

Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố đã đạt một số kết quả tích cực, song việc triển khai còn gặp không ít khó khăn. Nguồn vốn đầu tư quá lớn, trong khi sản xuất vẫn gặp rủi ro. Nhiều đơn vị tự công bố, quảng cáo sản xuất và kinh doanh sản phẩm hữu cơ, dán tem, nhãn mác hữu cơ, nhưng sản phẩm chưa được chứng nhận. Người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chưa hiểu biết đầy đủ về sản xuất hữu cơ, nên còn nhầm lẫn trong quảng bá là sản phẩm hữu cơ, trong khi mới được cấp giấy chứng nhận chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hữu cơ…

Mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới của Hợp tác xã Nông nghiệp rau sạch Ba Vì 4 mùa (xã Vật Lại). Ảnh: Bình Minh

Để hoàn thành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương đề xuất, các sở, ngành cần tham mưu thành phố có giải pháp đồng bộ, từ mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện hệ thống chứng nhận đến hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia mô hình nông nghiệp hữu cơ về vốn với lãi suất ưu đãi; thường xuyên tổ chức xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm hữu cơ vào các kênh phân phối hiện đại…

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, Hà Nội đang tập trung ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị cho sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật đối với sản xuất hữu cơ cho từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản; công bố rõ vật tư được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động lựa chọn đưa vào sản xuất. Chỉ khi những vấn đề này được quan tâm, đầu tư đúng mức, nông nghiệp hữu cơ mới có thể phát triển bền vững theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Ở góc độ khuyến nông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Minh Lịnh cho biết, thời gian qua Trung tâm đã triển khai nhiều mô hình sản xuất hữu cơ trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Hiện, cả nước có khoảng 2.800 cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và hơn 5.300 cán bộ khuyến nông cấp xã. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông cơ sở, trong đó chú trọng các nội dung về kỹ thuật sản xuất hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, tổ chức sản xuất và quy trình chứng nhận sản phẩm.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.