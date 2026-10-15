Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi trong quý III

Nông nghiệp Hòa Phát đẩy mạnh chăn nuôi heo, trứng gà tăng trưởng. (Ảnh minh họa)

Quý III/2026, Nông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 151.000 con heo, tăng 47% so với quý trước. Các mảng thức ăn chăn nuôi và trứng gà cũng ghi nhận sản lượng tăng, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Cụ thể, trong quý III, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, cung cấp hơn 87 triệu quả trứng gà ra thị trường. So với quý II, sản lượng thức ăn chăn nuôi tăng gần 8%, sản lượng trứng tăng hơn 1%.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, lượng sản phẩm phân phối ra thị trường đạt gần 52.000 tấn, tăng 12% so với quý trước và 14% so với cùng kỳ năm 2025. Các trang trại nội bộ sử dụng hơn 46.000 tấn, đưa tổng lượng tiêu thụ trong kỳ lên gần 98.000 tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ.

Đối với chăn nuôi heo, trong tổng số hơn 151.000 con xuất bán có gần 107.000 con heo thịt thương phẩm, tăng 41% so với quý II; hơn 44.000 con heo cai sữa, tăng 67%; cùng hơn 400 con heo hậu bị. Doanh nghiệp hiện vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000 con, chủ động 100% con giống DanBred từ cụ kỵ, bố mẹ đến thương phẩm.

Trong khi đó, sản lượng trứng gà đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp đưa gần một triệu quả trứng ra thị trường thông qua các kênh truyền thống, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%. Sản lượng trứng gà đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng. Nông nghiệp Hòa Phát định hướng mở rộng chăn nuôi heo, tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi và duy trì mô hình sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm.