Nông nghiệp Hòa Phát sắp chi 513 tỷ đồng cổ tức, HPG nhận gần 434 tỷ đồng

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HOSE: HPA) chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11.

Theo công bố, HPA sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 18%, tức 1 cp nhận được 1,800 đồng, thanh toán vào ngày 27/11. Doanh nghiệp hiện có 285 triệu cp lưu hành, ước tính cần chi khoảng 513 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) là công ty mẹ của HPA sở hữu gần 241 triệu cp, tương đương 85% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, HPG dự kiến nhận về gần 434 tỷ đồng nếu đợt chi trả hoàn thành.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026, HPA dự kiến chi cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%. HPA vừa lên sàn HOSE vào đầu năm 2026; trước đó, Doanh nghiệp đã chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 21%.

Nông nghiệp Hòa Phát sắp tạm ứng cổ tức 513 tỷ, HPG nhận gần 434 tỷ.

Quý III/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu quý giảm so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do lượng heo và bò xuất bán giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên so với quý II, doanh thu vẫn tăng 8%, nhờ sản lượng heo xuất bán, thức ăn chăn nuôi và trứng gà đều tăng. Các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì hiệu quả, giúp biên lợi nhuận gộp của HPA đạt 25% trong quý III và 9 tháng. Biên lợi nhuận thuần đạt 18% trong quý III, cao hơn mức 17% của cùng kỳ năm 2025, và đạt 19% trong 9 tháng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HPA hoàn thành lần lượt 70% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Trong đó, chăn nuôi heo là động lực chính, đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận của HPA.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%, phần còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Tổng lượng heo xuất bán 9 tháng đạt hơn 365.000 con, gồm gần 247.000 con heo thịt thương phẩm, gần 117.000 con heo cai sữa và gần 1.600 con heo hậu bị. Sản lượng trứng gà 9 tháng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng và lãi suất vay duy trì ở mức cao, công ty tập trung ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh.